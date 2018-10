¿Llegaste a Miami con un negocio innovador? Estos cinco consejos son tu plataforma al triunfo

¿Vienes a Miami con una idea novedosa? Tu propuesta única, poco conocida o conocida pero con un toque distinto, ¿será tu pasaporte al éxito? Seguramente consolidarás tu proyecto. Sin embargo, en Acceso Miami te ofrecemos algunos consejos basados en casos de estudios reales para que esa idea novedosa y única sea tu plataforma al triunfo en esta ciudad.

Muchas personas que llegan a Miami aportan al menú de servicios de la ciudad proyectos de negocios innovadores. Piensan que la novedad de una propuesta comercial que tienen en mente o que ha funcionado en otros mercados latinoamericanos será aquí la clave de su éxito, y en base a este concepto generan inversiones de toda índole, incluyendo inversiones de tiempo y de dinero propio o de terceros.

En ocasiones, a nivel de presupuesto financiero, colocan todas las carnes en el asador y aun así ese concepto innovador no florece a nivel de números. Entonces... ¿Qué sucedió?

Acceso Miami te ofrece cinco consejos para que tu esfuerzo innovador sea rentable en esta ciudad. Al final de los 5 tips observarás sugerencias para su aplicación y comprenderás por qué el éxito de tu novedad no estará necesariamente en el producto o servicio en sí mismo.

1 - Mantente en los límites de tu Core Business

En ocasiones, el dueño de la idea novedosa quiere innovar tanto, a nivel de nuevas líneas de productos o modificaciones en el servicio original, que transforma de tal manera su negocio que pierde las perspectivas hasta tal punto de que los clientes, y en ocasiones empleados, no llegan a reconocer cuál es el objetivo principal de la empresa.

En ese sentido, los dueños comienzan en una espiral de modificaciones que acaba por generar un cóctel de prioridades que a la larga termina afectando el flujo del dinero.

Recomendaciones: Define y delimita tu visión. Mantén tu foco en el objetivo básico de tu empresa y su mecanismo de retorno de inversión al más corto plazo. Si pierdes tu visión en el mar de la innovación te dispersas y pierdes dinero. Perder la visión te cuesta plata.

2 - Cuida tu estructura financiera

Las financial leaks o fugas financieras son aquellas grietas por las cuales el dinero se esfuma de los presupuestos. Los pasivos laborales, los impuestos, las rentas, los gastos no previstos, o la no culminación de un proyecto para abordar otro, son en muchos casos las razones por las cuales la innovación no calculada o un buen proyecto termina afectando a la caja.

Recomendaciones: Miami es muy costosa, búscate a un aliado local o un contador que conozca las fugas financieras de la ciudad y te advierta sobre ellas. Hazle caso.

3 - Sé oportuno

En Miami el recurso más importante es el tiempo. Aquí hay poco tiempo disponible y por ello, en este sentido, ser oportuno significa que vas a ayudar a alguien con tu negocio y vas a resolverle alguna necesidad puntual pero en el momento que él o ella más lo requiera. Aquí ganan los oportunos y no necesariamente los novedosos.

Es un tema de velocidad en el tiempo de respuesta. Si vendes paraguas, ser oportuno significa que cuando el potencial cliente salga del automóvil, y está lloviendo, tu mano esté frente a él con un paraguas abierto y a su disposición.

4 - Acércate a la realidad del cliente

Un concepto muy novedoso tiene el riesgo de ser poco comprendido. Ferran Adrià, el reconocido chef catalán dice que sabes que estás innovando cuando la gente no te comprende. Así que toma esa máxima como consejo.

En Miami, los conceptos innovadores a nivel de gastronomía, servicios, comercios y modelos de servicios están a la orden del día, y solo sobreviven los proyectos de aquellos emprendedores quienes analizaron muy bien a quién van a dirigir su propuesta comercial y todas sus innovaciones.

Recomendaciones: Todos los cambios o nuevos formatos de servicios, hazlos dentro de la realidad del cliente; no desde la tuya.

5 - No te fundamentes en los Inno-followers

En todos los sectores comerciales y hasta geográficos existe un segmento del mercado que le gusta la novedad. En Miami hay muchos. Son conocidos como los Inno-followers. Pero no vivirás de ellos. La novedad tal vez te ayudará aquí en Miami para la primera venta, te visitarán una temporada tal vez, o te compraran una vez… pero resulta que tu vivirás de la recompra; del cliente que vuelve a ti.

Por eso, ante tanta oferta, la novedad por sí misma ya no funciona en esta ciudad pues hay demasiadas novedades, y si tu innovación no resuelve un problema puntual te conocerán pero será muy difícil que el cliente regular retorne, y las personas adictas a la novedad, quienes son infieles por naturaleza, buscarán otras novedades.

Toma tu tiempo para analizar e implantar cualquier innovación de servicio en esta ciudad.

Nuestra recomendación desde Acceso Miami: Define a quién vas a dirigir tus esfuerzos y todos los cambios o novedades hazlos con tu cliente en mente y su estilo de vida. Por ello vuelve a leer cada uno de los puntos anteriores y analiza personalmente, junto a amigos o socios, si tu proyecto innovador está hecho desde la realidad de tu cliente real o la realidad de un cliente imaginario.

@CésarSaddy es consultor de negocios y asesor en ventas