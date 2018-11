Si quiere sacarle un ¡Wow! a sus invitados, ponga en práctica los consejos de una experta en fiestas

Thanksgiving, Nochebuena, Navidad, Fin de Año... ya llega el vendaval de fiestas. En esta temporada no solo se celebra el party de la oficina, la fiesta en casa de la suegra o en la escuela de los hijos, sino que hay que asistir a todos los eventos satélites que requieren dejarse invitar y al mismo tiempo corresponder a las invitaciones.

Nadie se escapa de las fiestas en esta temporada. Lo bueno es que todas no las organiza usted, pero tampoco habrá manera de que no le toque alguna. Entonces ese es el momento en que hay que dejarse guiar por los expertos para no entrar en pánico, porque si algo requiere una fiesta es mantener la cabeza fría para que todas las piezas del rompecabezas caigan en su lugar.

Gladys Mezrahi ha organizado más de 700 fiestas en su carrera como empresaria de eventos. Los tips que comparte en su libro Más wow y menos oops nacen de la experiencia con su compañía Indigo Events, que opera tanto en Miami como en Colombia.

“La idea es que cuando todo el mundo salga de la fiesta diga: ‘Qué rico que vine, tuve una experiencia memorable’ “, dice Mezrahi, que presenta Más wow y menos oops en la Feria del Libro de Miami el sábado 17 de noviembre.

La empresaria colombiana señala que organizar un evento, ya sea grande o pequeño, requiere los mismos pasos:

El primero es definir el objetivo del evento.

“¿Se trata de un evento empresarial, de mercadeo, social, familiar, para recaudar fondos o simplemente para pasar el rato? Si tienes una fundación, el evento no necesariamente es para recaudar fondos. Puede ser para dar un reconomiento a los voluntarios”, apunta Mezrahi.

Cuando se ha definido el objetivo del evento, ya sabe entonces a quién va dirigido. El próximo paso es comenzar a armar el rompecabezas.

Cada ficha tiene que caer en su lugar, y estas incluyen la lista de invitados, las invitaciones, el orden en que van a sentarse, la comida que se va a servir y el entretenimiento.

“A diferencia de lo que piensa mucha gente, no hay que tener mucho dinero para hacer un buen evento. Simplemente hay que concentrarse en los detalles”, dice Mezrahi, que organizó su primer evento a los 15 años, en Colombia.

Fue un bingo para 1,500 personas que tenía el objetivo de recaudar fondos para su colegio, recuerda.

“Un evento lo puedes hacer donde quieras, lo importante es el cariño y cómo te conectas con los invitados”, señala.

Otro de sus consejos es tener en cuenta el clima el día del evento, porque hay que considerar que si se hace en el exterior, será necesario contar con un lugar bajo techo, en caso de que haya que trasladar la fiesta por la lluvia.

Muchas personas toman la decisión de hacer la fiesta en el patio de su casa para ahorrar dinero, advierte, pero no tienen en cuenta que tendrán que alquilar mesas y que también la entrega de estas tendrá un costo.

Además hay que considerar si se cuenta con una vajilla para servir a todos, o de lo contrario, calcular la cantidad de platos y vasos desechables que se van a usar.

Uno de los “oops” o errores que cometen las personas al calcular el presupuesto necesario para organizar un evento es que no piensan en que los hoteles o compañías de catering añaden un cargo por servicios (service charge) y además los impuestos.

Otro detalle a considerar es el trago, un componente fundamental de las fiestas. No es necesario tener bar abierto (open bar), señala Mezrahi, sino que para ahorrar costos, se puede crear un signature drink para el evento. Este se serviría como cóctel de bienvenida y después en la comida se puede poner vino.

Mezrahi llegó a Miami por primera vez a mediados de los años 1970 para estudiar mercadeo y finanzas en la Universidad de Miami. Después inició una compañía de cosméticos en su Bogotá natal, y como no tenía dinero para competir en publicidad con las grandes marcas, comenzó a organizar eventos para vender los productos.

En 1999 llegó a Miami huyendo del peligro de los secuestros perpetrados por la guerrilla –un familiar suyo había sido asesinado– y comenzó a trabajar en una compañía de publicidad.

En el 2005 abrió Indigo Events, y de los eventos de mercadeo se extendió a los sociales, como las bodas, por las que la compañía fue reconocida este año con el premio de la revista The Knot.

En la actualidad, sin embargo, se concentran más en los eventos corporativos porque “el matrimonio es muy emocional”, señala Mezrahi.

En el 2015, la respuesta que obtuvo una carta suya enviada al Miami Herald defendiendo el derecho a la libertad de expresión y de prensa la llevó a incursionar en la política.

En ese momento Mezrahi condenó la expulsión de Jorge Ramos, el presentador del Noticiero Univisión, de una conferencia de prensa por el equipo del presidente Trump.

“Mucha gente se queja, pero si uno se queja y no hace algo, no creo que tenga derecho”, dice Mezrahi, que salió electa vicealcaldesa de la ciudad de Aventura.

“Jamás había pensado estar en la política, siempre había ayudado en la parte de atrás, en campañas de varias personas, pero nunca me imaginé estar en el front line”, dice la empresaria, que se siente comprometida a defender la libertad de expresión y de prensa porque “este país siempre ha sido de oportunidades y yo soy el mejor ejemplo”.

Presentación de “Más wow y menos oops”, de Gladys Mezrahi. Sábado 17 de noviembre a las 11:30 a.m. en la Feria del Libro de Miami. Wolfson Campus del Miami Dade College, Salón 8525 (Edificio 8, quinto piso), 300 NE Second Ave., Miami, Fl 33132.