Nuevo sistema biométrico de embarque en el Aeropuerto de Miami: reconocimiento facial

Sonría a la cámara y muestre su pasaporte: es la nueva forma de abordar vuelos internacionales en el Aeropuerto Internacional de Miami.

El viernes pasado, autoridades del MIA y de Aduanas y Protección Fronteriza presentaron un nuevo proceso biométrico de embarque en un vuelo de la aerolínea Lufthansa con destino de Munich. En vez de mostrar el pasaporte y el pase de embarque, los pasajeros sencillamente se paran frente a una cámara automática que les toma una foto y una computadora los autoriza a subir al avión.

Por ahora, el nuevo sistema está limitado a la puerta de salidaJ17. Pero es solamente el primer paso de lo que pudiera ampliarse, no solo al MIA, sino a la mayoría de los vuelos internacionales que salen desde Estados Unidos. Esto permite a las aerolíneas cumplir mejor una exigencia federal de que el gobierno sepa quién ha salido del país. En otros 13 aeropuertos del país ya funcionan sistemas biométricos, como el Hartsfield-Jackson de Atlanta, el Logan de Boston y el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

“La tecnología de reconocimiento facial nos permite identificar debidamente a los pasajeros”, dijo Christopher Maston, director de puertos de la oficina de Miami de Aduanas y Protección Fronteriza. “Con tanto robo de identidad y personas que tratan de no ser identificadas, esto cierra muchos puntos ciegos”.

Los pasajeros del vuelo 461 de Lufthansa con destino a Munich abordan con un sencillo clic de una cámara en vez de un pase de embarque. El Aeropuerto Internacional de Miami se une a otros 13 aeropuertos en el país que han comenzado a usar tecnología biométrica en los vuelos internacionales. Pedro Portal pportal@miamiherald.com

Para los viajeros, esto debe significar menos tiempo haciendo fila para subir al avión y elimina la necesidad de mostrar el pasaporte en la puerta de salida. Lufthansa dijo que en un período de pruebas en Los Ángeles esta semana, unos 300 pasajeros pudieron abordar un vuelo en 23 minutos.

Gracias a la tecnología y varias aplicaciones, los viajeros que despegan y aterrizan en MIA pueden evitar filas en la terminal y pasar más rápido por los controles de TSA, Inmigración y Aduanas.

“Este es el futuro de la aviación comercial, donde podremos ofrecer una experiencia fluida desde la facturación de equipaje hasta la puerta del avión”, dijo en un comunicado Matthys Serfontein, vicepresidente de SITA, una compañía europea que desarrolla la tecnología.

O, como dijo Patrick Sgueglia, portavoz de Lufthansa: Están contados los días de llevar el pase de abordaje en la boca o que se pierda en los bolsillos o el bolso.

Pero usted pudiera preocuparse por qué sucede con la foto.

Según el gobierno federal, el dispositivo de SITA convierte la imagen del rostro en información digitalizada y la procesa de inmediato en una base de datos de Aduanas y Protección Fronteriza, para asegurar que usted es quien dice ser. La agencia ya tienda toda su información archivada si alguna vez ha viajado al extranjero, incluida la foto del pasaporte. SITA no se queda con ninguna información.

Representantes de Aduanas dicen que las fotos de los ciudadanos estadounidenses se borran inmediatamente después que la inspección concluye. Las fotos de todas las demás persona, dice la agencia, se almacenan en un sistema seguro de la Aduana, a menos que la persona tanga algo pendiente con la ley o la foto se comparta con otra agencia con propósitos aprobados y legales.

Por ahora, el proceso es opcional; es decir, si usted no quiere que le tomen la foto, puede pasar por el proceso tradicional en que el sistema lee su pasaporte electrónicamente.

James P. Sgueglia, gerente de Lufthansa, y la agente Jessica Brigantty, de Aduanas y Protección Fronteriza, verifican el sistema de embarque antes que los pasajeros del vuelo 461 con destino a Munich, Alemania, partan del Aeropuerto Internacional de Miami. Pedro Portal pportal@miamiherald.com

“Creo que es fabuloso”, dijo Frank Pfleiderer, uno de los pasajeros en el vuelo a Munich que probó la nueva tecnología. “Es muy sencillo —las puertas se abren— es una experiencia excelente. No me preocupa mi privacidad en Estados Unidos porque cuando llegué me tomaron una foto”.

Katie Martineau, de Miami Beach, otra pasajera del vuelo a Munich, se mostró más recelosa.

“Creo que estoy dispuesta a esperar un poco más y proteger mi privacidad”, dijo.