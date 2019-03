Planean carrileras de peaje de dos pisos en el Palmetto

Las autoridades estatales han propuesto carrileras de peaje de dos pisos en el Palmetto Expressway para crear una vía rápida entre la Carretera Estatal 836 y el sur de Dade que permitiría a los conductores pagar para evitar el congestionamiento.

La propuesta de $1,000 millones usaría carrileras de peaje opcionales para ayudar a financiar la construcción de un tramo de 5.3 millas en la Carretera Estatal 826, con carrileras de peaje tradicionales a nivel de la vía y carrilleras de peaje rápidas a 30 pies de altura. Estas vías elevadas en el Palmetto ofrecerían una conexión rápida entre la 836 hacia el norte y el Don Shula Expressway hacia el sur.

Es el plan más agresivo presentado hasta el momento para una carretera de peajes en Miami-Dade, donde el resentimiento de los conductores por tener que pagar para usar carreteras públicas ha provocado varias batallas políticas y de campaña. Para el plan del Palmetto, se construiría una nueva carretera de unos tres pisos de alto para acomodar la demanda en la ruta norte-sur.

El Departamento de Transporte de la Florida presentó la propuesta como una de tres opciones que se estudian para ampliar el Palmetto y añadir carrileras de peaje “administradas” que corran junto a las carrileras gratuitas que ya existen. Los conductores pagan por el uso de las carrileras de peaje en vez de recorrer la misma distancia sin pagar, y el precio aumento a medida que más congestionadas estén las vías gratuitas.





“Esto da a la gente la opción de decidir” si quiere pagar peajes, dijo María Perdomo, gerente de proyecto, empleada administrativa del Departamento de Transporte estatal en Miami. “La gente tiene la opción”.

El aumento de lo que se ha dado en llamar con burla las “carrileras Lexus” ha hecho que muchos conductores se molesten con la idea de pagar más para evitar el congestionamiento.

“Pienso que es una división de clases”, dijo Carlos García, fundador de Roll Back Tolls (organización que pide la eliminación de los peajes), con sede en Miami. “No les gusta cuando les dicen carrileras Lexus, prefieren decirles carrileras Lamborghini”.

Representación artística del nuevo puente que se construirá en el downton de Miami.

Ingenieros de tráfico dicen que el concepto de carrileras administradas puede reducir el tiempo de viaje en las autopistas mediante cambios en los patrones regulares de tráfico. La Florida dice que cuando se agregaron las carrileras de peaje opcionales en la I-95 en Miami-Dade, la velocidad promedio a la hora de más tráfico aumentó de 20 millas por hora a 40 millas por hora en las carrileras normales.

Dentro de no mucho tiempo en Miami-Dade se construirá otra autopista de dos pisos. El proyecto de un nuevo puente en la I-395 en el downtown de Miami incluye una autopista elevada sobre la 836 como opción para no tomar algunas salidas locales.

La propuesta para el Palmetto contempla que los conductores tengan tres opciones: pueden conducir sin pagar en la mayor parte de las carrileras existentes, pagar por conducir por una de las nuevas carrileras creadas a partir de la ampliación planeada y la eliminación de las antiguas carrileras exclusivas para autos con varios pasajeros, o pagar por conducir en las vías de peaje elevadas.

Las carrileras de peaje elevadas en cuestión no han sido aprobadas por el gobierno de Ron DeSantis y hay otras opciones menos costosas. Los otros dos planes que representantes del Departamento de Transporte presentaron en una cita comunitaria reciente colocan las nuevas carrileras de peaje al nivel de la vía.

Uno que cuesta unos $600 millones contempla usar nuevas carrileras de peaje opcionales en el Palmetto desde la 836 hasta la U.S. 1 en el sur de Dade, pero a nivel de la calle. Este plan contempla cuatro nuevas carrileras —dos en cada dirección— entre la 836 y el Shula,y una en cada dirección hasta la U.S. 1.

La alternativa más barata costaría menos de $500 millones y se limitaría a extender las cuatro carrileras opcionales de peaje desde la 836 hasta el Shula y no tocaría el Palmetto en el tramo entre el Shula y la U.S. 1. El estudio de las tres opciones, incluida la posibilidad de no hacer nada, debe estar terminado para finales del 2019.

En cualquier caso, las afectaciones al tráfico están garantizadas durante las obras en una de las carreteras de más tráfico de Miami-Dade. Las autoridades estatales no entregaron un cronograma de la construcción, pero describieron “afectaciones significativas” con la opción de la vía de peaje de dos vías y “moderadas” con las otras dos alternativas.

Representación artística de una vía elevada sobre la 836 que permite a los conductores avanzar más rápido como parte del nuevo pruente de la I-395 en el downtown de Miami.

El estado dice que el Palmetto está tan congestionado que no que otra opción que realizar las mejoras, y que la ampliación de la vía con financiación parcial a partir de los ingresos por peajes es lo más lógico. Representantes del Departamento de Transporte dijeron que las antiguas carrileras para autos con más de un ocupante se reservarían para los peajes y que la autopista se ampliaría entre 30 y 60 pies para crear más espacio para los autos.

“El tráfico en el Palmetto es terrible”, dijo Jaime López, asesor estatal de la firma de ingeniería RS&H asignada al proyecto propuesto. “Si no hacemos estas mejoras, el Palmetto se convierte en un estacionamiento”.

El plan más costoso, con un costo estimado en $996 millones, vincularía las únicas carrileras del condado dedicadas exclusivamente a autobuses, con una red de vías que se construyen con dinero de los peajes. La Florida planea un tramo exclusivo para autobuses al final de Palmetto para conectar la autopista modificada con el sistema de vías para autobuses del condado.

La Autoridad de Autopistas de Miami-Dade (MDX), la junta de carreteras con peaje que dirige la 836 y el Shula, está modificando la 836 para acomodar autobuses expreso para que puedan evitar los congestionamientos. Si finalmente se construyen las vías rápidas de peaje elevadas en el Palmetto, eso daría a los autobuses del condado una ruta desde Florida City hasta el final de las vías exclusivas para autobuses, y de ahí hasta el Palmetto a la 836, que llega hasta el downtown de Miami.

En dependencia de cuál opción se escoja para el Palmetto, la Florida necesita comprar entre 20 y 30 viviendas junto a la vía existente para crear más espacio para las carrileras con peaje. Algunos propietarios asistieron a una reunión el 7 de marzo sobre los planes para el Palmetto, celebrada en la Biblioteca Regional del Oeste de Dade.

“Pienso que están haciendo esto para sencillamente agregar más carrileras de peaje”, dijo Juan Suárez, empleado minorista quien dijo que su casa, cerca de SW 28 Street, está en la lista de propiedades que es necesario derribar para hacer espacio al proyecto. “Dicen que es por la congestión, pero en realidad es por el dinero”.