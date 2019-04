Miami se afianza como centro tecnológico con eMerge Américas 2019

eMerge Americas, el evento tecnológico más importante de Miami, se celebra el 29 y 30 de abril en el Miami Beach Convention Center. Cortesía

Miami está cada vez más cerca de convertirse en un imán para los inversionistas en tecnología y para las empresas emergentes e innovadoras.

eMerge Americas, el evento de tecnología más importante de la ciudad, que ya cumple su sexto año, se celebra el 29 y 30 de abril en el Centro de Convenciones de Miami Beach, con la presencia de más de 200 empresas que presentarán sus ideas innovadoras en el salón de exposiciones.

“Somos una plataforma para convertir a Miami en el tech-up de las Américas y lo logramos con programas que se enfocan en fomentar la innovación en la Florida y en Latinoamérica”, dijo Felice Gorordo, director ejecutivo de eMerge Americas.





Las estadísticas prueban que la labor de eMerge Americas está dando resultados. En el 2013 la inversión de capital de riesgo en las empresas emergentes en Miami fue de $607 millones y el año pasado ascendió a 1,380 millones.

“Esto nos ubica en el onceno lugar entre las ciudades de Estados Unidos por volumen de inversiones en dólares”, apuntó Gorordo, indicando que tres cuartos del capital de riesgo invertido en la Florida viene a Miami.

El lunes 29, eMerge America celebra una Cumbre Gubernamental, la cual reúne a líderes políticos y empresarios que utilizan tecnologías innovadoras. Entre estos se incluyen el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, el ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile, José Ramón Valente, y Juan Pablo Swett, presidente de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica (ASELA), una red profesional conformada por más de 90,000 emprendedores de Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, México, Perú y Paraguay.

Durante el evento se firmará un acuerdo para incluir a Miami-Dade en ASELA, lo que representará beneficios para los socios de la red en la aplicación de más recursos para la tecnología.

La firma de este acuerdo histórico estará marcada por la participación virtual del presidente de Chile Sebastián Piñera. Esta es la primera vez en que un presidente en funciones dará un discurso en una conferencia de eMerge Americas, precisó Gorordo.

Asimismo, la jornada continúa con la participación de una figura clave en el ámbito de las inversiones, Paulo Passoni, socio gerente de inversiones del recién creado Fondo de Innovación de SoftBank, que cuenta con $5,000 millones para invertir en el mercado de rápido crecimiento de Latinoamérica.

“Es la primera vez que da una presentación sobre su estrategia”, apuntó Gorordo refiriéndose a las expectativas por la intervención de Passoni.

El Fondo de SoftBank establecerá oficinas en Miami, lo que confirma que la ciudad se afianza como centro de tecnología y puente entre inversionistas de todo el mundo y empresas emergentes de Latinoamérica.

En el mismo panel, Investing: From Emerging Cities to Emerging Markets, participa además Steve Murray, socio gerente de Revolution Growth, un fondo de inversiones concentrado en Estados Unidos, que tiene el objetivo de extender las inversiones tecnológicas más allá de Silicon Valley.

Este año la Florida y Puerto Rico están en la mira del fondo como puntos de interés para los inversionistas.

El martes 30 de abril se celebra la cumbre Women, Innovation, Technology (WIT), que patrocina el Women’s Entrepreneurial Leadership Center de Babson College.

Ubicado en Wellesley, Massachusetts, Babson College es una de las instituciones más prestigiosas dedicadas a la educación de emprendedores.

El objetivo de la cumbre es aumentar la participación de la mujer en los estudios, empleos y empresas de tecnología, y para ello se ofrecerán talleres de investigación y emprendimiento. Se abordarán temas como la falta de fondos para el crecimiento y la necesidad de redes sociales más fuertes.

SHARE COPY LINK El CEO de eMerge Americas, Xavier Goznalez, dijo que espera con interés la conferencia del 2018.

Los resultados de la cumbre se incluirán en un informe sobre la situación de la mujer en el campo de la tecnología, con vistas a encontrar soluciones para fortalecer las oportunidades de financiación y la red de contactos para las mujeres.

Competencias y premios

Uno de los eventos más esperados de eMerge Americas es el Hackathon, que se realiza en conjunto con Wyncode Academy, una escuela para la enseñanza de computación y programación líder de su tipo en Miami.

Los participantes en el concurso, cuyo tema es #ConnectingMiami to the World, deben crear sus proyectos y presentarlos a los jueces en 12 horas. El objetivo es conseguir tecnologías que permitan traspasar fronteras.

El showcase de las 100 starups, que vienen preparándose desde octubre, tiene su momento culminante el 30 de abril, cuando compiten las finalistas. Google entregará varios premios para utilizar en la plataforma Google Cloud.

“Cada participante va a recibir 3,000 créditos. Cada ganador 20,0000 créditos para el Google Cloud y el ganador principal 100,000 créditos”, especificó Gorordo.

eMerge Americas reúne en Miami a líderes políticos y de fondos de inversión, empresarios de compañías emergentes enfocadas en tecnología, que provienen de Latinoamérica o tienen sede en esta ciudad. eMerge Americas Cortesía

Por otra parte, Revolution Growth organiza el tour Rise of the Rest, en el que participan ocho starups que presentan sus innovaciones. Entre estas se incluyen Imalac Inc., una compañía que mejora la eficiencia de los extractores de leche materna; una empresa de inteligencia artificial, Deepblocks, que optimiza los proyectos de urbanización, y Xendoo, una subscripción mensual en la nube que ayuda a las pequeñas empresas con su contabilidad.

La ganadora recibiría una inversión de $100,000 a $1 millón.

Como balance de su actividad el año anterior, Gorordo señaló que eMerge Americas estableció un consorcio hemisférico con Latinoamérica en el que participan la Universidad de Miami y 11 instituciones educativas de la región como la Universidad de los Andes en Colombia y el Tecnológico de Monterrey, en México.

El objetivo es ampliar las redes de apoyo de Miami, para que se convierta en un puente para los emprendedores de Latinoamérica que quieren llegar al mercado de Estados Unidos, concluyó.

eMerge Americas, 29 y 30 de abril en el Miami Beach Convention Center, 1901 Convention Center Dr. Para asistir a la conferencia, visite: www.emergeamericas.com/register

Siga a Sarah Moreno en Twitter: @SarahMorenoENH