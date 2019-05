Los Estefan listos para reinaugurar histórico hotel de Miami Beach tras renovación millonaria

Después de 4 años de renovaciones, abre el Hotel Cardozo en Miami Beach Después de 4 años de renovaciones, el Hotel Cardozo vuelve a abrir en Miami Beach. Up Next × SHARE COPY LINK Después de 4 años de renovaciones, el Hotel Cardozo vuelve a abrir en Miami Beach.

Cuatro años, $15 millones y la pasión de sus dueños traen un ola de aire fresco al histórico Hotel Cardozo en Miami Beach’.

“Todo es nuevo”, dijo Emilio Estefan, propietario del hotel con su esposa Gloria. “Los baños, los pisos, los equipos de aire acondicionado. Por eso se demoró cuatro años. Dije que si íbamos a hacerlo que fuera de primera clase”.

Cuando el histórico hotel de Ocean Drive abra otra vez este miércoles 15 de mayo, los que lo conocían de antes encontrarán un mundo de blancos, nuevos pisos de mármol, columnas interiores cubiertas de mosaicos color crema y sofás blancos. Y los acentos, como las sillas de madera y las velas blancas están diseñados para crear un ambiente relajado.

Todo esto es muy diferente de los muebles oscuros, paneles de madera y cabeceras de cama con motivos de animales de otros años.

El Hotel Cardozo, en Ocean Drive y 13 Street, en Miami Beach, reabre este 15 de mayo tras una renovación millonaria que duró cuatro años. Jose A. Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

Construido en 1939 y con el nombre de Benjamin Cardozo, ex magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos, el hotel, de tres pisos y 41 habitaciones, está en una esquina que mira al Lummus Park y al mar. Henry Hohauser diseñó el edificio, junto con otros estilo art deco de South Beach, entre ellos el Hotel Park Central (ahora el Celino South Beach), el Hotel Essex House (ahora el Essex House by Clevelander) y The Webster. El Cardozo fue uno de los primeros hoteles históricos de Miami Beach en ser renovado a principios de los años 1980.

Cuando los Estefan lo compraron en 1992, muchos cuestionaron la inversión.

“La gente se preguntó por qué comprábamos en Ocean Drive, si estaba lleno de ancianos”, dijo Estefan. “Todo cambió y uno tiene que ir con los cambios. Ocean Drive representa a Miami, es un ejemplo perfecto de lo que es Miami”.

Desde los años 90, los Estefan han modernizado el hotel dos veces, en momentos que el vecindario se transformaba a su alrededor. En el hotel se filmaron varias películas desde entonces. Escenas de la cinta The Birdcage, de 1996, se filmaron en el Cardozo, al igual que algunas de There’s Something About Mary, de 1998; también se filmaron allí escenas de Any Given Sunday, de 1999, y Marley & Me, de 2008

Como el hotel es un edificio histórico, no se le puede modificar la fachada. Las habitaciones mantienen el tamaño original, con la excepción de una suite en el tercer piso. Todas las habitaciones tienen ahora pisos y azulejos nuevos, así como muebles en colores neutrales.

Con la auyuda del arquitecto miamense Aldo Ducci, los Estefan incorporaron piezas de sus colecciones personales de muebles y arte al diseño del hotel. En el salón de reuniones privado del primer piso hay sillas de su mansión de Miami Beach, así como un espejo enorme que se ha usado en videos musicales. También abundan en el hotel obras de artistas locales e internacionales: una escultura de metal que imita raíces de un manglar en la recepción, y una obra multimedios en blanco y negro en el salón de reuniones VIP del primer piso.

“Yo quería que fuera un lugar donde me sintiera como en mi casa”, dijo Emilio Estefan. “Nosotros viajamos por todo el mundo y sabemos las cosas que funcionan y las que no. Tiene que ser algo simple, cómodo, con camas y duchas excelentes”.

La suite del tercer piso del Hotel Cardozo ocupa todo el ancho de la propiedad y mira hacia el Lummus Park y el mar. Jose A. Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

Estefan dice que está en el hotel casi todos los días trabajando en los detalles finales. La suite del tercer piso —cuatro habitaciones combinadas en uno que ocupa todo el ancho del hotel— es uno de sus lugares favoritos. Estefan diseñó una puerta corrediza de vidrio que permite más espacio en los baños. Una alfombra blanca y negra suya está en una de las áreas comunes.

Algo nuevo en el hotel es BiCE Cucina, una cadena internacional de restaurantes italianos, que abrió en la planta baja en abril. El restaurante está sirviendo desayuno, cena y servicio de habitación a los huéspedes. Las puertas del restaurante dan a un porche que da a Ocean Drive. Los Estefan contrataron a Benchmark, firma mundial de hotelería, para contratar el hotel. Benchmark también maneja los hoteles Vero Beach, Florida y Costa d’Este Beach Resort and Spa, de los Estefan.

BiCE Cucina, una cadena internacional de restaurates italianos, abrió en la planta baja del Hotel Cardozo en abril. Jose A. Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

La reapertura del Cardozo es parte de una tendencia más amplia de preservar y modernizar los hoteles art deco de Miami Beach. Las renovaciones de hoteles históricos fueron la mayoría de las inauguraciones de hoteles en la ciudad en 2015 y 2016, según Ernst & Young. La tendencia se ha ralentizado ligeramente, pero todavía hay más por venir, como la del Hotel Raleigh, de los años 1940, y del Hotel Lennox, de los años 1930.

El precio de las habitaciones en el Hotel Cardozo comienza en $239 la noche.