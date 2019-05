‘No siempre el pago es lo fundamental’: actriz de Miami regresa a Cuba a trabajar en el teatro

La actriz cubana Alina Roberts ha trabajado en el cine, la televisión y el teatro en Estados Unidos desde su participación en ‘Nuestra Belleza Latina’ de Univisión en el 2014. Cortesía

La actriz cubana Alina Robert, quien reside en Miami, trabajará en Farándula, un éxito taquillero en La Habana que ha atraído a 20,000 personas a la sala teatro El Sótano, en el Vedado.

Robert, que se dio a conocer en Nuestra Belleza Latina, de Univision, en el 2014, en el que llegó hasta la semifinal, ha continuado impulsando su carrera en la televisión, el cine y el teatro en Estados Unidos.

La oportunidad de interpretar a Sara la Cubana hasta el 17 de mayo en Farándula llegó por una invitación del dramaturgo Jazz Vilá, quien dirige Jazz Vila Projects, que presenta la obra, ya en su segunda temporada.

“Desde que nos conocimos en una clase maestra que Jazz impartió hace un par de años, me dijo que trabajaríamos juntos, por la química que sentimos, y así ha sido”, contó Robert, que no cobrará por su trabajo en la obra.

“Hay proyectos en los que me emociono más de participar que de cobrar, y este es uno de esos. No siempre el pago es lo fundamental para mí, sino el crecimiento y ser parte de un contenido profesional que me capacite y en el que aprenda”, dijo Robert a el Nuevo Herald.

Asimismo, agradeció al director por darle la bienvenida al teatro de su país, a una obra interpretada por un elenco de colegas y amigos que aprecia.

“Actuar en Cuba es un sueño. Me llena de orgullo entretener y emocionar a mi gente”, añadió Robert.

Ante el ofrecimiento de trabajar sin cobrar en Cuba, es válida la pregunta: ¿Trabajarías gratis en Miami? ¿Por qué lo haces en Cuba?

“Para mí la actuación es diversión, es lo que amo y nunca la siento como trabajo”, afirmó Robert. “Es una responsabilidad, sin duda, enfrentarse a un público que se entretiene con lo que le das, pero nunca me detengo a pensar en el pago. Es lo último que se me ocurre, si el proyecto me emociona”.

El comunicado de prensa describe a Sara la Cubana como “un personaje chispeante y folclórico, que emula a la típica mujer cubana, a esa que suelen apodar como una ‘cubanaza’.

Robert creció durante el llamado Período Especial en Cuba, en los años 1990 y emigró sin su familia a Estados Unidos. Después de ser acogida durante unos meses por una familia amiga en Miami, se fue a vivir sola y a estudiar Hospitality Management, contó en una entrevista con el Nuevo Herald en el 2014.

“Siento que puedo inspirar a otras personas. Me sale la pasión por representar a los cubanos, a muchos que han pasado por la misma experiencia de emigrar y dejar atrás a su familia y su cultura. Quiero que sepan que pueden seguir adelante”, expresó en esa ocasión.

Robert tiene además un rol en la telenovela Betty en Nueva York, de Telemundo, un remake de la estimada novela colombiana Betty la Fea (1999), escrita por Fernando Gaitán, e interpretada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abella.





En Betty en Nueva York, Robert interpreta a Cynthia Moreno, una periodista amiga de Armando Mendoza (Erick Elías), que va hilando quién pudiera ser la mujer misteriosa de la que él está enamorado.

“Es atrevida y perspicaz. Una mujer muy intuitiva y libre que dice lo que piensa pero es leal a su amigo”, dice Robert.

La actriz celebra también el estreno el 10 de mayo, en HBO Latinoamerica, del filme Make Love Great Again, en el que tiene un rol protagónico junto a Jeimy Osorio, Eduardo Yáñez y Jason Canela.

