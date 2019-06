Uno de los hoteles más románticos y originales de Miami se vendió por más de $40 millones

La piscina del Mayfair Hotel en Coconut Grove ofrece vistas espectaculares del atardecer en Miami. Archivo

Como si fuera una calle de Barcelona, la esquina donde se levanta el original Mayfair Hotel, en Coconut Grove, no solo ha trasladado a los miamenses a ciudades europeas sino que le ha dado la bienvenida a muchos inmigrantes, quienes hoy recuerdan la visita al hotel como uno de sus primeros paseos en esta ciudad.

Mayfair Hotel, uno de los más icónicos de Miami, se vendió esta semana por más de $40 millones, casi el doble de lo que pagaron sus antiguos propietarios en el 2014.

El hotel boutique de 179 suites, en la avenida Florida, es uno de los más valiosos del sur de la Florida en términos arquitectónicos y también uno de los más románticos, por sus balcones con vistas a los parques y las marinas del Grove y su íntima piscina en las alturas, desde la que se domina una buena perspectiva de la ciudad.





Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Costado de la fachada del Mayfair Hotel en Coconut Grove, que se acaba de vender por $40,000 millones. El Nuevo Herald Archivo

Pero si por algo destaca el Mayfair, cuya construcción se completó en 1985, es por su fachada inspirada en los edificios de Gaudí en Barcelona, y su patio central con vitrales de Tiffany, grandes escaleras, plantas enredaderas y estanques cubiertos por losas de cerámica.

El hotel fue diseñado por el arquitecto y escultor norteamericano Kenneth Treister (Nueva York, 1930), quien residió la mayor parte de su vida en Coconut Grove y es autor de numerosos edificios en Miami, entre ellos el monumento en memoria de las víctimas del Holocausto en Miami Beach.

Además de inspirarse en Gaudí, muchos han señalado la influencia de los templos mayas en el iluminado atrio del Mayfair Hotel, y de Frank Lloyd Wright, de quien Treister es gran admirador.

El arquitecto, que vive en la actualidad en el centro de la Florida, es autor de Havana Forever, uno de los libros que mejor retrata la arquitectura de la capital cubana, de la cual se enamoró en 1947 cuando hizo su primera visita como turista.

Escaleras del patio inferior del Mayfair Hotel con detalles de mosaicos de cerámica y abundantes plantas, que para muchos lo convierten en un rincón zen en medio de la ciudad. El Nuevo Herald Archivo

La transacción de la venta del Mayfair Hotel cerró el 20 de junio y los compradores son Brookfield Asset Management, con sede en Canadá, que lo adquirió a TriGate Capital y Copperline Partners, quienes pagaron $27.6 en el 2014, según indica el portal de noticias de bienes raíces The Real Deal.

El hotel cuenta además con un spa de 4,500 pies cuadrados, Jurlique; un restaurante, Mayfair Kitchen; un gimnasio y un salón de reuniones. Forma parte del centro comercial Mayfair, también diseñado por Treister en el mismo estilo del hotel, y es vecino de CocoWalk, el conglomerado de tiendas y restaurantes que ha sido centro de la zona desde los años 1990 y que ahora está en renovación.





Otro de los edificios diseñados por Treister, The Office in the Grove, en el número 2699 de South Bayshore Drive, estuvo en peligro de demolición en el 2017, lo que provocó una campaña de los conservacionistas para salvarlo. El edificio se mantiene erguido aún en una zona de intensa construcción, que experimenta grandes cambios.

Esperemos que el Mayfair Hotel mantenga su carácter y no sufra una de esas remodelaciones que están convirtiendo a Miami en una urbe sin identidad donde predominan los grandes edificios modernos que son, en muchos casos, moles de cristal y concreto muy impersonales.