Comienzan las clases, ¿cómo hacer para no volverse loco con el tráfico de Miami?

Todos los conductores están obligados a detenerse cuando un autobús escolar está detenido y muestra la señal de alot (stop). Esto garantiza la seguridad de los estudiantes que se bajan y montan en el autobús. Archivo/Miami Herald

“No creo que esté mentalmente preparada para ese tráfico de regreso a la escuela”.

Esta usuario de Twitter se hizo eco de la idea que pasa por las cabezas de miles de conductores que pueden estar atrapados en una cola el lunes por la mañana y la tarde en Miami-Dade.

No solo es el embotellamiento habitual, sino que es solo el primer día del regreso a clases en el condado Miami-Dade.

Y es un escenario que se desarrollará casi todos los días de la semana hasta que las escuelas terminen y llegue el receso de verano en 2020.

¿Podemos alguna vez estar “mentalmente preparados” para las trancas provocadas por más automóviles en las carreteras, zonas de velocidad escolar de 15 mph por la mañana y por la tarde, grandes autobuses escolares amarillos por los que debemos parar y la constante construcción de carreteras? Incluso sin el tráfico escolar adicional en las calles, el trabajo de arreglar las carreteras parece ocurrir las 24 horas, los siete días de la semana y durante todo el año.

Pero aquí hay una cosa que debe saber: las escuelas públicas del condado Miami-Dade transportarán a más de 40,000 estudiantes, dos veces al día, este año escolar, según el distrito. Los estudiantes viajarán en una flota de 1,060 autobuses a lo largo de más de 880 rutas de autobuses escolares.

Eso no cuenta a todas las mamás, los papás y los amigos que conducirán a sus hijos, solos y en los autos compartidos, y a los niños que los llevarán a pie o en bicicleta a las escuelas cercanas.

Hay alrededor de 345,000 estudiantes y 40,000 empleados repartidos entre 392 escuelas públicas en Miami-Dade, el cuarto distrito escolar más grande del país. Y recuerde que los maestros que viajan diariamente también están saliendo a la carretera dos veces al día, ahora que las vacaciones de verano han terminado.

Reglas de la carretera en el año escolar

Si es nuevo en el área de Miami-Dade y no ha pasado por el simulacro, aquí encontrará algunos de los datos que necesita saber para cumplir con éxito las leyes de tránsito durante el año escolar. Solo recuerde: estas reglas están diseñadas para mantener a sus hijos seguros.

Evitar algunas de las épocas más concurridas o las carreteras más obstruidas puede incluso ayudarlo a mantener la cordura en las calles que están en construcción y que casi estarán terminadas cuando su hijo de kindergarten ingrese a la escuela secundaria.

Aquí hay tres cosas para recordar:

1. “Stop, Drop & Roll with a Twist”, es una iniciativa de los Bomberos de Miami-Dade para garantizar la seguridad de los autobuses escolares. La ley exige que uno se detenga cuando vemos un autobús escolar detenido. Y esto se aplica no solo cuando se encuentra en el mismo carril detrás del autobús amarillo detenido, sino también si se encuentra en carriles inmediatos que viajan adyacentes en la otra dirección.

Stop (deje de acelerar), Drop (reduzca la velocidad a 15 mph) y Roll with a Twist (Avance lentamente).

Según el Consejo Nacional de Seguridad, 26 estudiantes murieron y 9,000 resultaron heridos en incidentes relacionados con autobuses escolares durante el año escolar 2018-19 en todo el país.

“La mayoría de las veces, estas muertes y lesiones ocurrieron cuando los niños entraban y salían del autobús”, dijo el consejo.

Es por eso que cuando se detiene un autobús escolar este muestar una señal de alto (stop).

Según Daisy González-Diego, portavoz de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade, los 1,060 autobuses del distrito emprenderán “la operación masiva” de transportar a unos 45,000 niños en edad escolar dos veces al día a través de 883 rutas en el condado. Los conductores de autobuses viajarán más de 13 millones de millas este año escolar, cubriendo 2,400 millas cuadradas en todo Miami-Dade.

Por lo tanto, la campaña de los bomberos “Stop, Drop & Roll with a Twist” enfatiza estos pasos: Stop (deje de acelerar), Drop (reduzca la velocidad a 15 mph) y Roll with a Twist (avance lentamente).

Para este primer día de clases, los Bomberos de Miami-Dade planean tener unidades en servicio ubicadas en varias escuelas primarias en todo el condado de 7:30 a.m. a 8:15 a.m. el lunes para enfatizar la seguridad de la zona escolar.

Los bomberos han compilado una lista de consejos de seguridad que cubre conducir en automóviles y autobuses, pero también andar en bicicleta y caminar a la escuela y cómo mantener a sus hijos seguros cuando lleguen a casa de la escuela. La lista está en: https://www8.miamidade.gov/global/fire/safety-back-to-school.page

González-Diego señaló que los padres pueden preguntar sobre las rutas de autobús de sus hijos. Los números de contacto del centro de transporte figuran en: www.pupiltrans.org/terminals.html

2. Preste atención a los límites de velocidad en las zonas escolares. Sabemos que es insoportable moverse a 15 mph por varias cuadras. Y a veces hay más cuadras cuando llegas a vecindarios con más de una escuela en el área. Los conductores deben tener más paciencia si toman Ives Dairy Road en la parte norte del condado y Miller Drive en el sur, por ejemplo. El corredor de Ives Dairy entre U.S. 1 y justo al oeste de la I-95 tiene al menos cinco escuelas, y muchas copias de seguridad incluso cuando no están en sesión.

La zona de 15 mph es ley en el condado Miami-Dade. Espere que el límite de velocidad se aplique 30 minutos antes y después de los horarios de operación de la escuela. Verá luces amarillas intermitentes para alertar que está en una zona escolar.

3. Tenga en cuenta el tiempo. “El horario escolar depende del grado. Las escuelas primarias, intermedias, K-8, secundarias tienen diferentes horarios de inicio y finalización. Algunas escuelas tienen programas de idiomas extendidos, por lo que terminan una hora después ”, dijo González-Diego.

Sin embargo, en general, el horario escolar es de 9:10 a.m. a 3:50 p.m. El horario de la escuela secundaria es de 7:20 a.m. a 2:20 p.m. Las escuelas primarias generalmente funcionan de 8:30 a.m. a 3 p.m. Algunas escuelas primarias, intermedias y superiores, así como algunos centros especiales de educación primaria y secundaria, funcionarán en horarios individuales, de acuerdo con el sistema escolar.

Calles cerradas y dolores de cabeza

Ahora que está preparado, ¿qué caminos debe evitar?Algunos de los peores: la autopista Palmetto, la carretera interestatal 95 y la autopista del aeropuerto. Pero no puedes quedarte en la cama con la cabeza debajo de la almohada.

Una buena regla general es salir entre 30 minutos y una hora antes de lo habitual para llegar a su destino.

Es posible que no tenga que tomar las tres carreteras que alimentan el centro de Miami, Miami Beach y el Centro Cívico para llegar a la escuela. Pero el rediseño de la I-395 para poner un puente sobre Biscayne Boulevard ya está obligando a los conductores a buscar rutas alternativas en las carreteras que se cruzan con las escuelas y guarderías.

Esto significa más atascos de tráfico para las familias que van a la escuela, los estudiantes de tercer y cuarto año de la escuela secundaria que acaban de obtener sus licencias de conducir y para aquellos que no tienen hijos en la escuela pero que son parte de la mezcla de tráfico diario.

Luego está ese nuevo cierre de carril que se extiende por al menos una milla hacia el norte inmediatamente después de la entrada de Bird Road a la autopista de peaje de Florida. Ese proyecto de expansión de carreteras ha congestionado esa parte de una autopista de peaje cuyo eslogan sencillo y pacífico, “The Less Stressway”, últimamente parece una burla. Un tramo de la autopista cerca del Hard Rock Stadium también está experimentando retrasos en la construcción.

La imagen de los automóviles estancados en la autopista Turnpike que tiene señales de límite de velocidad de 60 o 70 mph ha llevado a los conductores a usar carreteras adyacentes, como Southwest 117th Avenue, cerca de Florida International University en West Miami-Dade. Pero ese camino, que alimenta a Kendall Drive, Sunset Drive, Miller Drive y Bird Road, está afectada por dos proyectos.

Hay un trabajo de rediseño de un año en la 117th frente a las casas no lejos de la Escuela Primaria Cypress, Westwood Park, el Centro Médico Regional Kendall y el Centro de Aprendizaje para Niños Smart Kids.

Agregue a los obstáculos: un proyecto de reemplazo de agua y alcantarillado en Miami-Dade en la 117th que comenzó en agosto de 2018.

Ese trabajo de $37.2 millones en tuberías subterráneas en Southwest 117th hacia el sur está a lo largo de una carretera concurrida que lleva a empresas, una estación de policía y bomberos de Kendall y The Palms en Town and Country Mall.

Ese proyecto de obras públicas, y sus desvíos, originalmente se suponía que terminaría en noviembre de 2019. Ahora, no se espera que se complete hasta abril de 2020, según un portavoz del proyecto.

Residente enojados

Mientras tanto, un grupo de residentes en Miami Lakes y Hialeah están tan enojados por el cierre de los carriles en la autopista Palmetto para remodelarlos como carriles de peaje expreso que publicaron una carta “Nosotros, la gente, hemos tenido suficiente” en una página de LinkedIn en sábado dirigido al senador de Florida, Rick Scott. Exigen la eliminación de estos carriles expresos.

“Justo antes de que comience el año escolar, la eliminación de carriles de Palmetto X-Way que son vitales para nuestra capacidad de fluir fuera de nuestras comunidades ... [está] enojando a las comunidades en ambos lados de la I-75”, envió el grupo en un correo electrónico a Miami Herald.

El grupo de Miami Lakes también quiere que se abran dos puentes en Hialeah en las calles 154 y 170 para aliviar la congestión del tráfico en el vecindario circundante.

Independientemente de la demora que enfrente en su viaje diario este lunes y los días siguientes, solo recuerde: las escuelas están abiertas de nuevo y los niños en la calle deben mantenerse a salvo.