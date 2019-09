‘ Todos están traumatizados’, chef de Miami coordina misión de rescate en Bahamas

View this post on Instagram

Our Search & rescue mission in air, thanks to you my go fund me donors, you paid for this and 12 flights @coconutcartel @jackiechariff @sbirbragher @karladascal @acuteair @aitherasaviation for donating all at cost. We need more money. Thank you @slsbahamar for donating hotels to my crews .big thank you to @globalempowermentmission . Gracias a ustedes que donaron pagando por esta ambulancia aero por mi go fund me. Despegaron a Sandy Point la zona zero para volar heridos a Nassau, tenemos pagado 12 vuelos quiero lograr 12 mas. #ingridhoffmannofficial #hurricanedorian #slsbahamar #AcuteAir