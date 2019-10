‘Una representación estelar del talento cubano’: Legado millonario sigue dando frutos en Miami

La escritora Ana Veciana-Suárez, el arquitecto Raúl L. Rodriguez y el artista visual Carlos Estévez, en la entrega de las Becas Cintas 2019 en el Lowe Art Museum, en UM. Cortesía

Raúl L. Rodríguez sabía que quería ser arquitecto desde su salida de Cuba a los 11 años, cuando se llevó impregnados en el recuerdo los edificios de La Habana.

Como socio fundador de la firma Rodriguez & Quiroga, el arquitecto ha sido uno de los impulsores del Miami moderno. Su participación en proyectos públicos y privados como la renovación de la Torre de la Libertad y del American Museum of the Cuban Diaspora, o en el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts –solo algunos de los edificios de la ciudad donde ha dejado su huella– ha sido reconocida por la Fundación Cintas con el Lifetime Achievement Award, el premio a la trayectoria de toda una vida.

Rodríguez fue homenajeado el 10 de octubre en una ceremonia en el Lowe Art Museum de la Universidad de Miami, donde se anunciaron los ganadores de las Becas Cintas 2019, que reconoce a artistas cubanos o descendientes de cubanos.

Este año los ganadores recibirán cada uno $20,000 para desarrollar sus proyectos. La lista la integran la novelista Ana Veciana-Suárez, también columnista del Miami Herald, premiada en la categoría de escritura creativa; el pintor Carlos Estévez, que acaba de regresar de una residencia en el Siena Arts Institute en Italia, en artes visuales; y el director de orquesta y compositor Louis Franz Aguirre, que reside en Europa, en la categoría de composición musical.

“Los ganadores son una representación estelar del talento cubano”, dijo María Elena Prío, de la Junta Directiva de la Fundación Cintas, que preside Celso González-Falla.

Prío destacó que Veciana-Suárez fue elegida entre más de 50 solicitantes que participaron en la categoría de escritura creativa.

“Esto fue, en parte, gracias a un workshop que organizó Cristina Nosti en Books and Books”, dijo Prío. Nosti también es parte de la Junta directiva de la Fundación Cintas.

La beca Cintas se nutre de los fondos legados por el empresario y mecenas de las artes Oscar B. Cintas (1887-1957), quien también fue embajador de Cuba en Estados Unidos de 1932 a 1934.

Los finalistas de este año fueron Ruth Behar, Gabriela García, Alejandro Nodarse y Emma Trelles, en escritura creativa; Aruán Ortis y Pavel Urquiza en música; Jairo Alfonso, Francisco Masó, Aurora Molina y Antonia Wright en artes visuales.

A lo largo de sus 57 años de existencia, la beca ha sido otorgada a figuras tan prominentes como los artistas plásticos Carmen Herrera, Félix González-Torres, María Martínez-Cañas y Teresita Fernández; en las letras a Oscar Hijuelos, María Irene Fornés y Reinaldo Arenas; el arquitecto Andrés Duany y la compositora Tania León, por solo citar algunos.

La Fundación también cuenta con una colección de arte compuesta por 350 obras donadas por los artistas plásticos reconocidos con la beca anteriormente, a la que se suma ahora la obra de Carlos Estévez.

Las solicitudes a la beca para el próximo año se pueden someter desde el 1 de noviembre en www.cintasfoundation.org.