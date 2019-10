Si quieres revalidar tu título en EEUU, así puedes evitar errores y gastos para alcanzar tu meta

Fernanda acaba de recibir una oferta para enseñar inglés, pero no tiene los documentos que necesita para probar que es graduada en Lengua y literatura inglesa de un instituto superior en Cuba. Como no cuenta con un currículo como profesora en Estados Unidos, ya que desde que llegó ha hecho otros trabajos, tampoco puede probar que sabe enseñar.

Aun así, sus posibles empleadores necesitan sus servicios, pero les gustaría tener algún documento que certifique que Fernanda es profesora.

Aunque su nombre real no es Fernanda su caso es el de muchos profesionales que llegan a Miami con una amplia experiencia en su campo, pero no han podido revalidar su título universitario. Las razones son muchas, desde que no tienen los documentos porque no pudieron sacarlos de su país hasta que no tienen el dinero que cuesta traducir las notas y el título.

El consultor educativo Gustavo A. Méndez, con más de 15 años en la evaluación de credenciales profesionales, impartirá una charla gratuita el sábado 26 de octubre en el Libre Institute, en Doral, para orientar a estas personas a que logren sus metas.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

“Usualmente las personas que vienen de otros países con una carrera universitaria o estudios de este nivel, no saben cómo funciona el sistema educativo de Estados Unidos y suelen cometer costosos errores a la hora de tratar de ejercer su profesión”, dice Méndez, indicando que uno de los objetivos de esta charla es evitar que pierdan recursos y tiempo.

Si bien los amigos que llegaron primero a este país suelen ser una fuente inagotable de información para navegar el sistema, hay que reconocer que no son expertos.

Méndez señala que cada persona es un caso especial, es decir, cada uno tiene un camino diferente. No importa si estudiaron la misma carrera, pueden tener materias diferentes, especialidades distintas.

Por eso, hay que recurrir a las oficinas autorizadas en el sur de la Florida para hacer las equivalencias de notas de los estudios en el extranjero.

El primer paso después de asistir a una charla informativa como la que imparte Méndez sería obtener los documentos necesarios para la revalidación.

Cada carrera exige requisitos diferentes, pero, en principio, va a necesitar el listado de notas o asignaturas aprobadas y el título de la universidad donde se graduó. Estos documentos deben entregarse en su versión original en la lengua que fueron emitidos y también traducidos al inglés por un traductor certificado en la Florida.

Posteriormente, puede ir con estos papeles a las oficinas encargadas de evaluar las credenciales de extranjeros, como es el caso de Josef Silny & Associates, en el suroeste de Miami.

Esta oficina tiene en su sitio web un listado de las preguntas más frecuentes sobre la revalidación con sus respectivas respuestas. Ellos están autorizados para evaluar credenciales académicas de cualquier país del mundo.

Es importante considerar que no aceptan fotocopias, incluso notarizadas, de las notas. Estas deben haber sido firmadas y selladas por la institución universitaria que las emitió. Al mismo tiempo, en algunos casos estas instituciones deben enviarlas por correo regular, no por un servicio de mensajería, a las oficinas de Silny.

Méndez tiene un consejo para quienes quieran revalidar su título: “No tengan miedo de iniciar el proceso”.

“Pregúntele a los expertos en el tema educativo, ellos tienen una respuesta más adecuada. Y si no está conforme con esa respuesta, busque otra, que en algún momento, al insistir, dará con la persona adecuada y la respuesta perfecta”, recalca Méndez, que también es periodista.

Méndez indica que el costo de la revalidación, o más apropiadamente, de una equivalencia, depende de cada carrera y caso. Este es uno de los temas que se abordarán en la charla, adelanta.

Charla gratuita sobre revalidación de título, sábado 26 de octubre, de 10 a 11:30 de la mañana, en Libre Institute, 7311 NW 36 St., Doral. Como hay cupo limitado, debe reservar en: revalidacionusa@gmail.com

También puede consultar a Josef Silny & Associates, Inc., expertos en evaluar las credenciales educativas de extranjeros. 7101 SW 102 Ave., (305) 273-1616.