Siete consejos para mejorar las finanzas personales

Todos tenemos propósitos en nuestra vida, todos tenemos metas que quisiéramos alcanzar y para ello, debemos organizarnos y proyectarnos para que la consecución de todo ello sea más fácil. Existen muchas técnicas para lograr un equilibrio financiero pero debemos poner de nuestra parte para lograrlo.

Si bien es cierto que nos encontramos en un país en donde el consumismo crece de una forma desmedida, debemos aprender a controlarnos y a no dejarnos llevar por ciertas cosas sin importancia, que simplemente, entorpecen la consecución de aquellos planes tan anhelados que todos nos fijamos en algún momento de nuestras vidas

Algunos tips para contribuir al mantenimiento de las finanzas personales:

1. Realiza un presupuesto de tus ingresos y gastos mensuales.

2. Analiza que cosas son realmente necesarias y trata de dejar entre tus gastos solo los más importantes

3. No gastes en cosas superficiales, en cosas que no estén en tu presupuesto ni te dejes llevar por “marcas”, no sigas alimentando el actual sistema capitalista que tenemos actualmente el cual busca a través del consumismo que les entreguemos todo aquello que hemos conseguido con nuestro propio esfuerzo.

4. Evita al 101% el adquirir tarjetas de crédito, si bien nos sacan de apuros, nos meten problemas peores.

5. Si tienes deudas, trata de pagarlas, el objetivo: 0 deudas.

6. Ahorra por lo menos el 10% de tu salario mensual, esto te ayudara a soportar crisis venideras en caso de que te quedes sin trabajo o de que tu negocio ande mal. Igualmente ahorrar este porcentaje o más, te ayudara al cumplimiento de aquellos sueños.

7. Trata de invertir en algo nuevo, siempre teniendo en cuenta los riesgos que puedas obtener, hay que tener presente que; a mayor rentabilidad mayor riesgo y a menor rentabilidad menor será el riesgo que corras al emprender una nueva inversión.