Comer sin culpas, descuentos en la Semana de los Restaurantes Latinos en Miami

No hay nada como sentarse ante un plato de comida, uno de esos antojos que uno siempre se está negando por temor a engordar, y comerlo con un doble gusto. Primero porque sabe bien y, segundo, porque se pone un grano de arena en la recuperación de los restaurantes locales, que se han llevado un gran golpe con la pandemia.

Eso es lo que permite Latin Restaurant Weeks, que se celebra por primera vez en Miami hasta el 27 de noviembre, y ofrece descuentos y menús de precios fijos tan bajos como $10 en casi 40 restaurantes de la ciudad.

“Es una celebración culinaria para beneficiar a empresas de propiedad latina”, dijo Karinn Chavarria, fundadora de Latin Restaurant Weeks.

El evento se estrenó en Houston el año pasado y cumplió su objetivo principal de servir como plataforma educativa para mostrar a los foodies y personas interesadas la variedad de cocinas que existen en Latinoamérica y que se reproducen por los inmigrantes en Estados Unidos.

Latin Restaurant Weeks representó un aumento del 20 por ciento en las ganancias de los restaurantes participantes en el 2019. Así que eso animó a Chavarria, experta en mercadeo, a traer el evento a Miami en un momento crucial para muchos restaurantes, que no han recibido ayudas ni préstamos.

Chavarria apunta que un 80 por ciento de restaurantes de propiedad de latinos en el país no obtuvo los préstamos federales del Programa de Protección de Pago (PPP), otorgado a unas tasas muy beneficiosas a los pequeños negocios afectados por la crisis del COVID-19.

Para un buen bistec en un ambiente de lujo pero relajado, hay que probar Toro Toro, en el hotel InterContinental, en el downtown de Miami. Cortesía

“Estos restaurantes han tenido que depender de sus propios fondos, y han despedido muchos empleados. Ahora es más importante que nunca el apoyo de la comunidad”, expresó Chavarria, indicando que lo importante es que se sepa que los restaurantes están abiertos y recibiendo clientes.

Los restaurantes que participan en Miami son Banana Berry; Barsecco; Colada Cuban Cafe and Grill; Crudos Fusion Art; DiCrespo Steakhouse; Edukos Beer House; El Atlakat; El Floridita Seafood Restaurant (Bird Road, Coral Way y Kendall); Havana 1957 (Espanola Way, Lincoln Road, Ocean Drive; Pembroke Pines y South Beach); Jaguar Restaurant; La Catrina; La Cerveceria de Barrio (Lincoln Road y Ocean Drive); La Latina; La Santa Taqueria; La Terraza Organic Restaurant en Doral; Los Tanitos Restaurant & Meat Market; Makan Miami; Manna Life Food; Milly’s Empanada Factory Inc.; Mr. & Mrs. BUN; Oh Mexico y Organic Food Kings.

En el camino se suelen sumar más restaurantes, apuntó Chavarria, indicando que también se incluyen negocios de catering.

Uno de los patrocinadores del evento es la Miami Dolphins Foundation, que tiene un programa de ayuda comunitaria de entrega de alimentos.

“Nuestra esperanza es conectar a los restaurantes con este programa para que ayuden a dar comida a las personas necesitadas”, concluyó Chavarria.

Para más información sobre los restaurantes, en latinrestaurantweeks.com