Un grupo de personas tiene que hacer esta gestión para recibir cheque de ayuda de $1,200

La segunda ronda del cheque de estímulo por la pandemia del coronavirus nunca llegó, pero la distribución de la primera ronda aún no ha culminado.

A medida que se profundiza la crisis económica desatada por el nuevo coronavirus, el gobierno de Estados Unidos ha ayudado a 160 millones de personas a mitigar las dificultades financieras, proporcionándoles el pago de impacto económico de $1,200 para contribuyentes individuales y de $2,400 para matrimonios.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha procesado los pagos mediante depósitos directos a las cuentas bancarias de los contribuyentes, información que conserva cuando las personas hacen su declaración fiscal y reciben un reembolso tributario.

Muchas personas en Estados Unidos son elegibles y aún no recibieron el pago de impacto económico del coronavirus porque normalmente no están obligadas a presentar una declaración de impuestos.

Este grupo tiene plazo hasta el 21 de noviembre a las 3 p.m. para inscribirse con el IRS a fin de solicitar el pago de impacto económico (EIP), informaron el martes las autoridades fiscales.

La única manera para obtener un pago en el 2020 es inscribirse mediante el uso de la herramienta digital Non-Filers del IRS.

“Solo deben inscribirse aquellos que normalmente no presentan una declaración de impuestos, no están obligados a hacerlo y aún no se han inscrito, o ciertos recipientes de beneficios que obtuvieron un EIP para sí mismos, pero necesitan proporcionar información de un cónyuge no beneficiario o un hijo calificado”, dijeron las autoridades del IRS en un comunicado.

El portal gubernamental requiere que las personas aporten información básica, incluyendo número de Seguro Social, nombre, dirección y número de dependientes.

Esto permitirá al gobierno confirmar la elegibilidad de alguien que no declara impuestos para un pago, calcular el monto adecuado y enviar el dinero al lugar correcto.

“La herramienta de non-filer ofrece una opción fácil y gratuita diseñada para personas que no tienen la obligación de presentar una declaración, incluidas aquellas con muy pocos ingresos para presentar. La función solo está disponible en IRS.gov, y los usuarios deben buscar Non-filers: Enter Payment Info Here para llevarlos directamente a la herramienta”, señaló el IRS cuando lanzó la herramienta.

Quiénes pueden recibir dinero de estímulo sin declarar impuestos

El portal está diseñado para personas que no declaran impuestos ni reciben beneficios de jubilación o discapacidad del Seguro Social, ya que estos últimos también recibirán el cheque de estimulo automáticamente.

La herramienta está diseñada para:

▪ Personas que están por debajo de los límites de ingresos normales para presentar una declaración de impuestos: menos de $12,200 para solteros y menos de $24,400 para parejas casadas.

▪ Beneficiarios del Departamento de Asuntos de Veteranos y de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

▪ Beneficiarios del Seguro Social, SSDI y Jubilación Ferroviaria con dependientes calificados.

▪ Estudiantes y otros si alguien más lo reclamó en su declaración de impuestos.

¿Cómo usar la herramienta Non-Filers:?

El proceso es simple y solo lleva unos minutos completarlo.

▪ Visite IRS.gov

▪ Busque “Non-Filers: Enter Payment Info Here”.

▪ Proporcione información básica, incluido el número de Seguro Social, el nombre, la dirección y los dependientes.

▪ Ingresar información de la cuenta bancaria o financiera que permitirá al IRS depositar su pago directamente en su cuenta. De lo contrario, se le enviará su pago por correo.

Personas que sí declaran impuestos y no recibieron cheque de estímulo

Los estadounidenses que declaran impuestos y creen que son elegibles para el el cheque de estímulo y sin embargo, no han recibido aún el dinero, podrán reclamar su pago cuando presenten el año próximo su declaración de impuestos correspondiente al 2020, informó el IRS.

“El Crédito de reembolso por recuperación se calcula como el pago de impacto económico, excepto que los montos se basan en el año tributario 2020, en lugar de la información del año tributario 2019 o del año tributario 2018”, dijo el IRS, al aclarar que “cualquier persona que haya recibido el monto total del pago de impacto económico durante 2020 para ellos y sus hijos calificados no puede obtener el crédito”.

Según la agencia fiscal, el crédito se reclamará mediante el Formulario 1040 o en el Formulario 1040-SR.

“Las instrucciones de 2020 para estos formularios incluirán una hoja de trabajo del crédito de reembolso por recuperación para ayudar a determinar la elegibilidad y calcular el crédito”, explicó la agencia.

Cualquiera puede verificar el estado de su pago mediante la aplicación Obtener mi pago del IRS.