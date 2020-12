El amor lo tocó y ahora Nicky Jam vende su mansión en isla de millonarios en Miami Beach

Nicky Jam conoce ese viejo dicho de “deja ir algo para que llegue otra cosa mejor”. El intérprete de Travesuras tiene planes grandes para su vida, al menos una residencia más grande que la espectacular que ya tiene en la exclusiva isla de Palm Island, en Miami Beach.

Nicky Jam está vendiendo en $3.3 millones la mansión de cinco habitaciones y cinco baños en Palm Island, enclave donde residen también otros millonarios que quieren estar en el centro de lo que ocurre en La Playa y cerca del downtown, y al mismo tiempo contar con la privacidad y seguridad que ofrece este lugar, que tiene vigilancia policial las 24 horas.

La residencia destaca por su estilo moderno, con puertas correderas de cristales de 10 pies de alto que se pueden abrir completamente y conectar el amplio espacio interior con el jardín, la piscina y la cocina al aire libre.

La piscina ‘infinita’ es uno de los aspectos más destacados de la casa, que tiene detalles en madera y cristales de toque moderno.

Uno de los aspectos más significativos de la casa es la distribución abierta, que permite ver desde la entrada hasta patio. Al mismo tiempo, tiene dos habitaciones con sus respectivos baños en la planta baja, que se pueden usar como gimnasio o salón de música. En la planta superior están las tres habitaciones principales, con amplios clósets.

“Es una casa excelente para entretener porque se puede estar en la cocina y ver todo desde allí”, dijo el agente que la está vendiendo, Tony Rodríguez Tellaheche, presidente y cofundador de Prestige Realty Group, que vende propiedades de lujo.

El lujo de isla en Miami Beach

Jam, de 39 años, compró en el 2018 por $3.4 millones esta mansión construida por la compañía Sabal Development en un terreno de 7,200 pies cuadrados. No está ubicada frente al agua, por lo que hace su precio más asequible en el rango de propiedades de lujo.

Tiene acceso privado a Palm Island Park, que sí está junto a la bahía y además cuenta con canchas de tenis y baloncesto, un deporte que se encuentra entre los preferidos del cantante.

Nick Rivera Caminero, ese el nombre verdadero del artista, estrenó la casa, que se ha mantenido prácticamente nueva porque él viaja con mucha frecuencia, indico Rodríguez Tellaheche, que a su vez está encargado de encontrar la próxima residencia que comprará el cantante.

Nicky Jam, de origen puertorriqueño y dominicano, se ha convertido en una de las estrellas más importantes del reggaeton y el trap, con una carrera que comenzó en los años 1990 y que incluye múltiples premios y actuaciones en el cine.

Nicky Jam y sus planes de boda

En el Día de San Valentín de este año, Nicky Jam se comprometió con la modelo Cydney Moreau, nativa de Louisiana, en el patio de la casa de Palm Island, según los videos que compartió en sus redes sociales.

“Espero que duremos hasta que seamos viejos”, dijo el cantante entonces. “Soy el hombre más feliz del mundo y nadie va a cambiar eso”.

La pandemia, como le ha ocurrido a otros famosos como Jennifer López y Alex Rodríguez, ha puesto en espera los planes de boda de la pareja, que la ha pospuesto para que sus familiares puedan asistir a la ceremonia.

“Hay mucha gente de la familia de cada uno que tiene una edad delicada que no puede arriesgarse. No hay prisa, el amor no es una boda. El amor es dos corazones que se aman”, dijo Jam a People en Español.

Jam hará la voz del gato negro en una nueva versión de los dibujos animados de Tom y Jerry, que se prepara para el 2021. En esta también tiene un papel otro artista del género urbano, Ozuna.