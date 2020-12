Cómo hacer que el dinero fluya en tu vida

Plan Emprendedor

Todo queremos hacer que el dinero fluya en nuestras vidas sin límite. Con él, podemos hacer y lograr muchas cosas en nuestro beneficio.

El dinero es libertad y cuando nos falta, podemos sentirnos sin rumbo y en un espiral incontrolable de angustia y estrés.

Muchos dicen que el dinero no da la felicidad y aunque no soy quien para refutar eso, lo que sí puedo asegurar es que siempre que el dinero fluya en nuestras vidas, viviremos tranquilos y a placer.

No te hablaré de una máquina de hacer mucho billetes ni de ninguna acción ilegal para hacer que el dinero fluya en tu vida.

Lo que aquí haré es darte algunas nociones interesantes que te servirán para hacer que el capital monetario no falte en tu vida.

Minimiza las deudas

Hace un tiempo conocí a una persona que vivía sacando cuentas todos los días. Era básicamente su religión.

Lo hacía al despertar, cuando manejaba, cuando iba a casa e incluso, antes de dormir.

Hacer cálculos era su día a día. ¿La razón? Muchas tarjetas de créditos y todas sobregiradas.

¿Por qué llegó a ese punto? Nunca lo supe, lo cierto es que durante mucho tiempo vivió estresado y colmado por sus deudas. Tanto que llegó a afecta su vida, alterándola entre el estrés y la ansiedad por deber tanto dinero.

En lo posible, haz que tus deudas sean mínimas. Nunca tomes una deuda que no puedas pagar en un corto tiempo.

Si no tienes la fuerza monetaria para hacerle frente a una deuda de gran magnitud, simplemente piénsalo dos veces. Tal vez podrías acabar como la persona que te comenté hace un rato.

Controla tus gastos

Tengo otro amigo que no puede tener una revista de productos por encargo porque simplemente no se puede resistir. Pide lo que quiera y no tiene ningún límite en ello.

Lo hace con placer y sin ningún remordimiento. Al menos durante el tiempo en que tiene la revista en mano, que es cuando se siente poderoso y muy motivado.

Pero cuando se da cuenta de lo que debe pagar y el tiempo en que estará endeudado, comienza la crisis.

Es importante que controles tus gastos, compra lo que sea necesario y lo que puedas pagar. No te excedas de los límites de tus ingresos y si buscas tener más en tu vida, debes esforzarte por generar más dinero.

Estudia nuevas vías de ingresos

Cuando uno quiere tener una vida con toda la pompa, debe entender que para ello es necesario generar el dinero que la sustente.

No puedes vivir una vida de gran jeque de Medio Oriente si apenas eres capaz de hacer que fluya el dinero en tu vida.

Todo aquél lujo que busques tener, debe tener su correspondiente respaldo en liquidez. Y para lograrlo, será necesario que estudies no una sino varias vías de ingresos factibles.

Tal vez tengas algunos ahorros, quizás ese dinero lo quieras multiplicar. Una de las recomendaciones es invertirlos en activos estables que te generen liquidez en un mediano o largo plazo.

Puedes comprar acciones, ir invirtiendo en pequeños negocios que requieran capital para su desarrollo. Eso mismo puedes hacer con algún emprendimiento que quieras desarrollar.

Cualquiera que sea tu elección, debes procurarte tener una fluidez monetaria adecuada y sustentable en el tiempo.

De nada te servirá meter tu dinero en alguna inversión que te dará poca o nada de utilidad.