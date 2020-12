Cómo identificar la mejor opción para iniciar tu proyecto

Una de las preguntas que suelo recibir a menudo es cómo identificar la mejor opción para llevar a cabo un proyecto, ya sea personal o profesional. Es una pregunta difícil de responder a nivel tan general porque cada uno tenemos nuestras necesidades, prioridades y concepto de éxito.

Hay veces en que tienes claro lo que quiere hacer y solo te falta saber cómo, pero otras veces lo que quieres es un cambio, es iniciar un proyecto nuevo y quieres identificar la mejor opción antes de dar el salto. En mi opinión el problema en sí es esa mentalidad, la de querer encontrar lo mejor antes de hacer un cambio. Por varias razones:

1- Si no tienes una bola de cristal ni tu ni nadie podrá saber qué es realmente lo mejor antes de tiempo.

2- Aspirar a lo mejor te hará tener expectativas demasiado altas, no ser realista y dejar que el perfeccionismo te mantenga paralizada.

3- A veces distintas opciones pueden ser igualmente buenas. Considera la posibilidad de poder sentirte feliz y realizada haciendo cosas muy distintas. Por ejemplo, como científica me sentía profesionalmente realizada, pero ahora también me siento así como coach y mentora, algo que es completamente distinto. Son profesiones muy diferentes y ambas tienen sus pros y sus contras, lo que no quiere decir que no pueda ser feliz y sentirme realizada con ambas, aunque impliquen distintas cosas.

Aparte de estas tres razones por las que no es bueno pensar así, sí hay cosas que puedes tener en cuenta para que dar el salto te de menos miedo. Eso sí, ten claro que siempre tendrás dudas y miedos, son parte del camino y pretender que desaparezcan sólo hará que sigas sin avanzar (pincha aquí para tuitear esta frase). Como siempre digo, hay que avanzar a pesar del miedo y las dudas, no esperar a que desaparezcan. Lo que sí puedes hacer es:

Determina cuál de los proyectos que estás considerando concuerda con el estilo de vida que quieres. Ya que vas a hacer cambios, que el resultado encaje con lo que quieres. Piensa también cuál de ellos te hace especial ilusión, de forma que para ti merezca la pena ya solo intentarlo. Obviamente todos queremos que salga bien, pero como te digo eso no te lo puede asegurar nadie, así que por lo menos que sea algo que te hace ilusión hacer y que merecerá la pena pase lo que pase.

En el caso de un negocio puedes hacer un estudio de mercado y recabar información para asegurarte de que es algo para lo que hay demanda. Eso es primordial, hablar con la gente y escuchar lo que de verdad quieren, no lo que tu crees que quieren.

Para empezar un nuevo proyecto profesional puedes hablar con gente que ya se dedique a eso para saber de primera mano cómo es vivir de esa profesión y qué implica. Obtén toda la información práctica posible, compárala con tu situación actual y lo que quieres de tu carrera y estilo de vida, prepárate (formación, mentoría, lo que haga falta) y da el primer paso.

Como ya he comentado muchas veces, quedarte en el plano teórico, pensando y pensando, te puede ayudar hasta cierto punto; pero llega un momento en que tienes que hacer algo, tienes que arriesgarte y si te convence, sigues adelante, y si no, haces cambios.

Muchas personas dirán que no se pueden permitir hacer cambios o echarse para atrás, por eso uno de los pasos es analizar tu situación actual porque no siempre es el momento, a veces toca esperar un poco.

Lo que está claro es que si te lanzas tienes que hacerlo convencida y no renunciando casi antes de empezar. Siempre se dice que no hay mejor momento que ahora, a veces es cierto, pero otras veces, en mi opinión, es mejor ser precavida y esperar un poco. Pero no con los brazos cruzados, quejándote, sino dando pasos para hacer avanzar tu situación. Que tu situación sea algo temporal, no una excusa para no hacer lo que quieres.

Si esta es tu situación ahora, ¿por dónde vas a empezar?