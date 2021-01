Mandamientos del éxito financiero

Plan Emprendedor

Si estas en el camino del emprendimiento, debes estar consciente que son muchos los factores que influyen en el éxito de un emprendedor. Se requiere una alta dosis de disciplina, persistencia y constancia para alcanzar la cima financiera. Un plan definido y mucha pasión también juegan un papel importante.

Aparte de esto, muchas características que engloban lo que es convertirse en un emprendedor, esa persona que tiene la suficiente determinación para hacer cosas diferentes y luchar por lo que quiere para cumplir sus propios sueños y no los de los demás.

Sin embargo, existen 10 factores que los emprendedores de alto impacto poseen en común. Toma tu tiempo para leer, estudiar y llevar a la práctica estos 10 principios fundamentales en tu desarrollo como emprendedor. Recuerda que al invertir en tu mente, estarás haciendo el negocio más grande tu vida.

▪ Primer mandamiento: Te sacrificarás unos años haciendo lo que otros no están dispuestos a hacer y disfrutarás el resto se tu vida como otros nunca podrán.

▪ Segundo mandamiento: Queda prohibido rendirse. Es imposible derrotar a una persona que NUNCA SE RINDE. Solo un mediocre, se dan por vencido en los momentos de crisis. Encuentra la forma, no la excusa.

▪ Tercer mandamiento: Trabajarás inteligentemente con tus recursos. El éxito financiero se alcanza trabajando inteligentemente, no arduamente. Ten presente que el dinero no se gana trabajando, se gana pensando. Si se ganara trabajando, los que trabajan de 8 a 5 ya serían millonarios.

▪ Cuarto mandamiento: Pondrás al dinero a trabajar para ti. Cuanto más trabaje el dinero para ti, menos tendrás que trabajar tú. Si no usas el apalancamiento a tu favor, alguien con más inteligencia financiera que tú, lo usará en tu contra. Haz del dinero tu esclavo y deja de ser tú un esclavo del dinero.

▪ Quinto mandamiento: Siempre seguirás tus pasiones… sigue tu sueño. Encuentra un negocio que te apasione y nunca más tendrás que trabajar en tu vida.

▪ Sexto mandamiento: Tu mente será tu mayor activo. Todo lo que la mente del hombre puede concebir, lo puede conseguir. Lo que pasa por tu mente, pasa por tu vida. Lo que piensas, lo serás. Lo que sientas, lo atraerás. Lo que imagines, lo crearás.

▪ Séptimo mandamiento: No se necesita ser grande para comenzar, pero si se necesita comenzar para ser grande. Recuerda que los grandes éxitos, tienen comienzos pequeños. Piensa globalmente, actúa localmente.

▪ Octavo mandamiento: Tus resultados serán directamente proporcionales a los hábitos que practiques. La persona que serás en 5 años estará basada en los libros que leas, tus hábitos y las personas que te rodean hoy. En conclusión los hábitos son esas pequeñas acciones, que hacen una gran diferencia. El hábito más importante de todos es el de la autoeducación financiera.

▪ Noveno mandamiento: No pondrás techo a tus ingresos. No bajes tus sueños al nivel de tu cartera… eleva tu cartera al nivel de tus sueños.

▪ Décimo mandamiento: Si eres bueno en algo no lo hagas gratis. El conocimiento es dinero y el dinero lleva a la riqueza. La experiencia te hará comprender que las cosas gratis no las valora el cliente… de hecho si se hace gratis, no es cliente. Puedes comenzar con precios bajos en lo que tu carteta de clientes aumenta. Si realmente eres bueno en tu sector, el dinero no te faltará y los clientes por ende tampoco.