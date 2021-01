¿Confundido sobre requisito de prueba de COVID para entrar a EEUU? Esto es lo que debes saber

Leer más

Phil Collins podría estar cantando You’ll Be in My Heart después de haber vendido por $39.25 millones su mansión de Miami Beach a un matrimonio de multimillonarios.

Orlando Bravo, cofundador y socio-gerente de la firma de capital privado de Chicago, Thoma Bravo, y su esposa Katy Bravo, compraron la suntuosa residencia en Miami Beach el jueves, de acuerdo con varias fuentes. Thoma Bravo comenzó su fortuna invirtiendo en compañías de programas cibernéticos. La pareja tiene tres hijos, y quiere estar cerca de la familia en el sur de la Florida, y de su trabajo filantrópico en Puerto Rico, según las fuentes.