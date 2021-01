Phil Collins vende su lujosa mansión de Miami Beach por $39.25 millones

JILLSZEDERGROUP.COM

Phil Collins podría estar cantando You’ll Be in My Heart después de haber vendido por $39.25 millones su mansión de Miami Beach a un matrimonio de multimillonarios.

Orlando Bravo, cofundador y socio-gerente de la firma de capital privado de Chicago, Thoma Bravo, y su esposa Katy Bravo, compraron la suntuosa residencia en Miami Beach el jueves, de acuerdo con varias fuentes. Thoma Bravo comenzó su fortuna invirtiendo en compañías de programas cibernéticos. La pareja tiene tres hijos, y quiere estar cerca de la familia en el sur de la Florida, y de su trabajo filantrópico en Puerto Rico, según las fuentes.

Collins, el vocalista inglés y ocho veces ganador del premio Grammy, vivió seis años en la casa localizada en el 5800 North Bay Road. La mansión de dos pisos con vista al mar, tiene seis dormitorios, ocho baños, un medio baño, piscina, un estanque koi, y un muelle. Construida en 1929, la casa se levanta en 1.21 hectáreas y tiene impresionantes vistas de la Bahía de Biscayne y de la silueta del downtown de Miami.

Como filántropos, Orlando y Katy Bravo fundaron y administran la Fundación Bravo Family , una organización sin fines de lucro que tiene Orlando en San Juan, Puerto Rico, junto a líderes empresariales, organizaciones caritativas y universidades para ayudar a jóvenes empresarios. En 2019 se comprometieron con entregar $100 millones al Programa Nuevos Empresarios de la fundación, que en el 2017 ayudó a Puerto Rico tras el paso del devastador huracán María.

Orlando y Katy Bravo tienen casas en Puerto Rico, Nueva York, California y Palm Beach.

Jill Hertzberg y Jill Eber, agentes de bienes raíces de The Jills Zeder Group Broker-Associates, junto a Coldwell Banker Realty sacaron al mercado la propiedad, en tanto la agente de bienes raíces Judy Zeder representó al comprador.

Collins le compró la casa al empresario de la salud pública Mark Gainor y su esposa Elyse por $33 millones en 2015. A su vez, los Gainor le habían comprado la propiedad a J.Lo por $13.9 millones en 2005.

La casa se vendió por aproximadamente un dos por ciento menos del precio de $40 millones que se pedía por ella, alrededor de $742 por pie cuadrado, cerca de un 15 por ciento menos que la venta más reciente con la que se puede comparar. El fundador de Shutterstock, Jonathan Oringer, compró una casa de dos pisos en el 4358 N. Bay Road por $44 millones, o $872 por pie cuadrado, en octubre de 2020.

También en octubre de 2020, Collins le pidió a su ex esposa, Orianne Cevey, que abandonara la mansión. Cevey, quien se casó con un guitarrista en el verano, se mudó con su nuevo esposo en enero a una casa que hace poco compraron en Fort Lauderdale.

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Traducción de Jorge Posada