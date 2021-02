Si no te llegan los papeles de inmigración y USCIS te ignora, no olvides esta última solución

El CIS Ombudsman ayuda a los inmigrantes y empleadores a resolver problemas con la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU, causados por error o demora de la agencia migratoria. Getty Images/iStockphoto

Miles de inmigrantes en Estados Unidos que sufren dolores de cabeza por los retrasos y errores del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en la tramitación de papeles, desconocen de un recurso dentro de la misma agencia migratoria que puede ayudarlos a resolver estos problemas.

Se trata de la Oficina del Ombudsman de USCIS (CIS Ombudsman) establecida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para prestar asistencia a solicitantes y empleadores que necesitan solucionar problemas causados por una equivocación, un error o una demora de USCIS.

Debido a un aluvión de quejas a raíz de los retrasos crónicos de USCIS durante la pandemia del coronavirus, el Ombudsman —que ofrece a los usuarios una perspectiva imparcial, independiente y confidencial— publicó el jueves una actualización de sus servicios en asistencia de casos.

Esto es para personas con solicitudes y peticiones pendientes con USCIS para trámites de ciudadanía por naturalización, residencia permanente o green card, autorización de empleo y visa, entre otros procesos migratorios.

Demoras en notificaciones de recibo

USCIS ha reconocido que, debido al COVID-19 y otros factores, experimenta demoras en emitir notificaciones de recibo (receipt notice) de solicitudes presentadas en localidades seguras (lockboxes) de USCIS.

Estos avisos son extremadamente importantes para los inmigrantes porque confirman que sus peticiones han llegado a USCIS y contienen información vital para hacer seguimiento al estatus de su solicitud de inmigración.

Normalmente las notificaciones llegan en un plazo de 30 días después de la presentación de la solicitud.

Si han transcurrido 90 días o más desde que presentaste la solicitud o petición y no has recibido la notificación, puedes pedir ayuda en tu caso al CIS Ombudsman y su oficina “se pondrá en contacto con USCIS para resolver tu problema”, dijo.

Al pedir asistencia a esta instancia, debes proveer evidencia de tu contacto con USCIS y la respuesta de la agencia si está disponible.

Citas en los Centros de Asistencia en Solicitudes (ASC)

Cientos de miles de inmigrantes aguardan por su cita de servicios biométricos en un Centro de Asistencia en Solicitudes (ASC) para proporcionar huellas dactilares, fotografía y/o firma.

Si la cita fue cancelada debido las restricciones por COVID-19 y la misma no ha sido reprogramada en los siguientes 45 días, puedes presentar una solicitud de ayuda al CIS Ombudsman.

De igual modo, si la cita fue programada en un centro al que se requiere viajar y no puedes ir, y has pedido a USCIS que reprograme la cita más cerca de tu hogar y no la has recibido en 45 días, también puedes recurrir al Ombudsman.

El Ombdusman aclaró que USCIS ha indicado que no acelerará dichas citas, por lo cual tiene sus manos atadas.

Pero la buena noticia es que, en circunstancias en que la ley lo permita, USCIS ha dicho que reutilizará datos biométricos recopilados previamente con lo cual los inmigrantes que califiquen pueden omitir la cita, un paso imprescindible para obtener la ciudadanía.

Retrasos en procesamiento del permiso de trabajo

Uno de los documentos más ansiados por los inmigrantes es el Documento de Autorización de Empleo (EAD), mejor conocido como el permiso de trabajo.

Si tu Formulario I-539, Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de No Inmigrante (no el I-765 Solicitud de Autorización de Empleo) está demorando más del plazo normal de procesamiento, y tu EAD está basado en Formulario I-539, puedes solicitar ayuda del Ombudsman.

La Oficina del Ombusman recordó a los solicitantes que el permiso de trabajo no será adjudicado antes de la aprobación del I-539.

Por otra parte, si el EAD está basado en el Formulario I-821D, Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, y la tramitación de este se encuentra fuera de los plazos normales de procesamiento, el CIS Ombudsman averiguará con USCIS el estatus de tu solicitud pendiente.

Al igual que con los casos de extensión o cambio de estatus, los beneficiarios de DACA deben tener aprobado el Formulario I-821D antes de recibir el permiso de trabajo.

Cómo solicitar ayuda al Ombudsman

Según un folleto informativo de la Oficina del Ombudsman de USCIS, estos son los pasos a seguir para recurrir a su ayuda en tu caso de inmigración:

▪ Completa una solicitud electrónicamente del Formulario DHS-7001 y fírmalo siguiendo las instrucciones de la planilla. La firma es necesaria para dar permiso al Ombudsman a compartir tus datos confidenciales con USCIS.

▪ Incluye en el Formulario DHS-7001 o en la solicitud electrónica todos los formularios relacionados con tu solicitud o petición, como la correspondencia que has enviado y recibido de USCIS, así como otros datos o documentos que consideres relevantes. Recuerda enviar copias, no originales.

▪ Si no puedes completar la solicitud electrónicamente también es posible enviar la versión impresa en papel del Formulario DHS-7001 firmado por correo electrónico a cisombudsman@dhs.gov (medio recomendado), por fax al (202) 357-0042 o por correo postal a:

Department of Homeland Security

Citizenship and Immigration Services Ombudsman

Attention: Case Assitance

Mail Stop 1225

Washington, D.C. 20528

Detrás del reportaje ¿Qué es Acceso Miami? En un esfuerzo por reportar sobre las constantes novedades del complicado sistema de inmigración de Estados Unidos, Acceso Miami suministra a los lectores información precisa y actualizada de utilidad personal con una amplia gama de noticias multimedia que cubren cómo llenar debidamente los formularios oficiales, qué hacer ante a un problema migratorio o cómo prevenirlo, cómo evitar estafas y numerosas listas de consejos para obtener beneficios migratorios como visas, residencia, ciudadanía y asilo. Los textos contienen hiperenlaces a los documentos y recursos citados, lo que facilita los trámites a los lectores, quienes obtienen aquí respuestas a sus interrogantes. Daniel Shoer Roth, coordinador de Acceso Miami, no brinda asesoría jurídica o ayuda legal individual. Síguelo en Twitter: @DanielShoerRoth.