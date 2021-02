Estos lujosos hoteles, restaurantes y spas de Miami forman parte de la lista de Cinco Estrellas de Forbes del 2021

CORTESIA FAENA HOTEL MIAMI BEACH

Una vez más, Forbes ha verificado el lujo y la elegancia, y se trata de una buena noticia para algunos hoteles, restaurantes y spas de Miami o cerca del área.

Ya se conocen los ganadores de los Premios Estrellas de la Guía de Viajes de Forbes de 2021, y los sospechosos habituales han regresado a la lista. Los seis hoteles Cinco Estrellas de Miami que ganaron los honores de Cinco Estrellas en 2020, de nuevo los obtuvieron en el 2021, entre ellos el Acqualina Resort & Residences, que acaba de ser reconocido como uno de los mejores centros turísticos del país por la revista U.S. News & World Report.

Las listas de 2021 de Cuatro Estrellas son casi las mismas de 2020, con la notable excepción de Le Sirenuse en la lista de restaurantes Cuatro Estrellas. Le Sirenuse cerró en agosto de 2020 (un nuevo restaurante, Lido, se inauguró hace poco en el mismo espacio en el histórico Surf Club en Surfside).

Forbes determinó la 63 lista anual en medio de la pandemia global del COVID-19, y señaló que “ahora es más importante que nunca que las propiedades demuestren la máxima consideración por el bienestar y la seguridad de sus huéspedes: el 75 por ciento de la clasificación de un hotel se basa en su servicio y genuina atención y preocupación por parte del personal, mientras el 25 por ciento se determina por la calidad de sus instalaciones”.

Los inspectores se hospedaron en cada hotel durante tres días y dos noches, examinando hasta 900 valores, desde si una habitación está preparada para asegurar que los huéspedes duerman bien hasta la calidad de la decoración.

A continuación los hoteles, restaurantes y spas de Miami que obtuvieron los honores de Forbes.

HOTELES CINCO ESTRELLAS

Acqualina Resort and Residences, en Sunny Isles Beach

Faena, en Miami Beach

Four Seasons at the Surf Club, en Surfside

Mandarin Oriental, en Miami

The Setai, en Miami Beach

St. Regis Bal Harbour Resort, en Bal Harbour

RESTAURANTES CINCO ESTRELLAS

Naoe, en Miami

SPAS CINCO ESTRELLAS

Acqualina Spa by ESPA

Remede Spa Bal Harbour

The Spa at Four Seasons Hotel en el Surf Club

The Spa en el Mandarin Oriental

HOTELES CUATRO ESTRELLAS

1 Hotel, en South Beach

Carillon Miami Wellness Resort, en Miami Beach

Fisher Island Club Hotel & Resort, en Fisher Island

Four Seasons, en Miami

The Miami Beach Edition

The Ritz-Carlton, en Bal Harbour

The Ritz-Carlton, en Coconut Grove

The Ritz-Carlton, en Key Biscayne

The Ritz-Carlton, en South Beach

Trump International Beach Resort Miami, en Sunny Isles Beach

Trump Doral, en Miami

RESTAURANTES CUATRO ESTRELLAS

Los Fuegos, en Miami Beach

Palme d’Or, en Coral Gables

Pao, en Miami Beach

SPAS CUATRO ESTRELLAS

Aquanox Spa, en Sunny Isles Beach

Lapis the Spa, at Fontainebleau, en Miami Beach

The Ritz-Carlton Spa, en Miami Beach

The Spa at Carillon, en Miami Beach

The Spa at Miami Beach Edition

Tierra Santa Healing House, en Miami Beach

Valmont for the Spa at The Setai, en Miami Beach

HOTELES RECOMENDADOS

The Betsy Hotel, en Miami Beach

The Biltmore, en Coral Gables

Casa Marina Key West, A Waldorf Astoria Resort

Como Metropolitan, en Miami Beach

Fontainebleau, en Miami Beach

Little Palm Island Resort & Spa, en los Cayos de la Florida

Loews Miami Beach Hotel, en Miami Beach

The Marker Waterfront Resort, en los Cayos de la Florida

RESTAURANTES RECOMENDADOS

Bourbon Steak by Michael Mina, en Aventura

Hakkasan, en Miami

Il Mulino New York, en Sunny Isles Beach

Matador Room, en Miami Beach

Scarpetta, en Miami Beach

Traducción de Jorge Posada