Seis miedos que te impiden comenzar tu propio negocio

Dicen que la vida es demasiado corta para vivir con arrepentimientos, y esto es aplicable a todos. Desafortunadamente, solo unas pocas personas viven de esta filosofía. Si preguntas por qué, la respuesta es que las personas tienen demasiado miedo de perseguir sus sueños.

Las personas, a lo largo de los años, han enterrado sus ambiciones porque tienen demasiado miedo de intentarlo. No es de extrañar que la mayoría de las personas en el mundo de hoy odien sus trabajos. Hay muchas personas que han pensado en iniciar sus propios negocios, pero siempre han dado un paso atrás debido a la intimidación. Sorprendentemente, no es un incidente aislado. Las personas en todo el mundo tienen miedo de comenzar sus empresas.

1. No saber por dónde empezar.

El problema con la mayoría de los empresarios es que no saben por dónde deberían comenzar. Esta es una de las razones que les impide lanzar su propia empresa comercial. Incluso si encuentran el coraje para arriesgarse y comenzar un negocio propio, no termina bien en la mayoría de los casos.

Se recomienda que consulte a un empresario establecido. Dado que la persona ya está familiarizada con los diversos aspectos de la iniciativa empresarial, puede proporcionarle información suficiente sobre la cultura de inicio y decirle dónde puede comenzar su viaje como empresario. Aún tendrá que hacer un esfuerzo significativo para tener éxito, pero al menos sabrá que está en el camino correcto.

2. Recibiendo críticas por tu idea.

Mucha gente no está dispuesta a trabajar en su idea inicial porque tienen miedo de lo que la gente va a decir. El miedo a la crítica es real, y con los años, ha hecho que miles de personas renuncien a sus sueños de hacer algo extraordinario. Solo porque una persona haya ridiculizado tu idea no significa que sea basura.

Antes de que pueda comenzar su viaje como empresario, debe aprender a filtrar las opiniones de las personas. Algunas personas te van a criticar sin importar qué. Debido a esto, su trabajo es centrarse únicamente en su trabajo.

3. El miedo al fracaso.

Superar el miedo al fracaso es quizás la tarea más desafiante para los empresarios del mañana. No importa la cantidad de preparaciones que realice, no hay forma de ignorar el hecho de que más del 50 por ciento de las nuevas empresas se cierran en los primeros cuatro años de ser una empresa.

Si bien la mayoría de las personas considera que el miedo al fracaso es el mayor desafío, también puede verse como una oportunidad para mejorar. No hay mayor motivación que el miedo al fracaso. Si eres capaz de canalizar esa motivación en esfuerzos positivos, configurar una startup solo será cuestión de tiempo.

4. No recibir los fondos.

Para el mantenimiento de un negocio, necesita tres cosas: una idea para iniciar un negocio, personal para ejecutar la idea y una cantidad significativa de fondos para garantizar que todas las operaciones se desarrollen según lo planeado. Desafortunadamente, el tercer elemento es el más difícil de conseguir. La mayoría de las personas no pueden iniciar su empresa debido a la falta de fondos.

Está bien ser un poco escéptico acerca de la financiación, pero no sabrá el valor real de su idea a menos que se acerque a los inversores. Lo más probable es que no obtenga la aprobación en los primeros intentos, pero debe seguir intentándolo. Acérquese a diferentes capitalistas de riesgo con su idea y trabaje en su presentación. Si tu idea es única y brillante, será reconocida.

5. No ver un ROI significativo en el sector.

Si su idea de negocio sirve en un campo que no es muy popular en la sociedad actual, hay posibilidades de que escuche muchos comentarios negativos al respecto. Si no hay un retorno de la inversión en el área en la que planea operar, será muy difícil convencer a los inversores de gastar dinero en esa idea. Si también cree que no existe un ROI en el sector elegido, entonces es ideal desechar esa idea y proponer otra idea que asegure el propio ROI.

Sin embargo, si cree que la idea va a funcionar y también puede generar un importante retorno de la inversión con el tiempo, debe pensar en otras formas de convencer a los inversionistas para que realicen una inversión en su proyecto.

6. Tener miedo de correr riesgos.

Las buenas ideas pueden venir de cualquiera. No siempre tiene que ser un estudiante de Harvard o cualquier persona de tecnología en un cuello alto para llegar a una idea de mil millones de dólares. Incluso una persona promedio puede iniciar una empresa (lo que ha ocurrido antes) y establecer ejemplos. Pero, lamentablemente, no todos tienen las agallas para salir de su zona de confort.

Necesita entender una cosa simple, si continúa haciendo las cosas que normalmente hace, terminará recibiendo los mismos resultados que ha estado recibiendo durante los últimos años. Nadie ha logrado nada grande jugando a lo seguro. Entonces, si está dispuesto a llevar una vida próspera, necesita hacer la llamada difícil y salir de su zona de confort.

Iniciar su propio negocio puede ser bastante intimidante si no tiene experiencia en dirigir un negocio, sin embargo, debe comenzar en algún lugar para alcanzar el objetivo que se ha fijado. Por lo tanto, es prudente dar el salto de fe y comenzar la empresa que ha estado planeando. Si funciona, estarás más cerca de tu objetivo, y si no lo hace, al menos podrás aprender de él y hacer un mejor intento la próxima vez.