Tips para ser libres financieramente

Plan Emprendedor

Volverse millonarios es un tema tabú. En base a nuestras creencias, que no son más que verdades que tomamos como absolutas en nuestras vidas, pensamos que tener mucho dinero es malo o nocivo para nuestra vida, lo que acarrea un miedo inexplicable a grandes cantidades de dinero o que simplemente creemos no merecer.

Todo el mundo tiene una idea de 1 millón de dólares en su cabeza, sólo que no acciona para llevarla a cabo por pensamientos en común de la sociedad en donde hacer algo diferente al resto supone causa de burlas y señalamientos por terceros. Es increíble que en la actualidad, nuestra sociedad siga pensando que la riqueza es sinónimo de maldad.

El primer paso para ser libre financieramente es cambiar el paradigma mental tradicional, de que el dinero es la raíz de todos los males.

Piensa lo siguiente… las personas que más se quejan acerca de la gente rica y el dinero, son las que más trabajan por él. En pocas palabras, si el dinero no es tu esclavo, entonces tú eres esclavo del dinero. Sabiendo esto puedes comenzar tu carrera hacia la riqueza.

Libre financieramente en 3, 2, 1…

Piensa en algo que beneficie a millones. Tu primera labor será ponerte creativo. Usa el lado derecho del cerebro, es decir haz que tu mente te muestre el mapa del tesoro. Todos en algún momento hemos pensado en una idea que será un éxito rotundo. La premisa entonces sería “¿Cómo llevo esa idea a millones de personas?”.

Sacrifica unos años de arduo trabajo, por décadas de libertad

Sacrifícate unos años haciendo lo que otros no están dispuestos a hacer y disfrutarás el resto se tu vida como otros nunca podrán. Tu segunda labor será pagar el precio… es increíble el poder que tiene el esfuerzo y la dedicación.

Ahorra para invertir, no solo por ahorrar

¿En verdad quieres ser rico? Entonces una parte de lo que ganas no te pertenece. Te explico, un porcentaje de tus ingresos le pertenecen a tu empresa o inversiones… SIEMPRE. De ese modo tu dinero trabajará para ti.No compres lujos, hasta haber construido los activos para poder pagarlos

Retarda los lujos, hasta haber construido tu fortuna… Todo es cuestión de pasión, si te gusta ser empleado entonces sigue adquiriendo pasivos, por el contrario si te apasiona ser emprendedor dedícate a coleccionar activos. Todo depende de lo que a ti te haga feliz.

El dinero nunca duerme

Así como la ciudad de Las Vegas, el dinero no conoce los relojes, horarios o vacaciones y muchos menos estados emocionales. El dinero ama a la gente que lo hace fluir y que lo hace crecer. Es importante recalcar que las personas con mayor inteligencia emocional y COMPROMETIDAS con su futuro financiero, son las que alcanzan el éxito. Tu labor será ganar dinero mientras duermes. ¿Cómo? Por medio del poder de los ingresos pasivos. Piensa en formas inteligentes de que otros hagan el trabajo por ti.

Sigue el ejemplo de los millonarios

La mayoría de nosotros crecimos en una clase media o pobre y nos limitamos a lasideas establecidas en nuestro núcleo familiar. Te preguntarás, ¿entonces de quién aprendo? Los últimos 11 años de mi vida he estudiado a los millonarios para aprender e imitar lo que ellos hicieron. Encuentra a tu mentor personal y estúdialo. “No importa si aprendes de él a través de un libro”. La mayoría de la gente rica ha compartido su experiencia y consejos en libros, cursos o audios. El conocimiento es poder y el poder trae riqueza. Empodera tu mente… para esta sección, te daré un consejo millonario… vacía tus bolsillos en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos de por vida.

Si vas a pensar… mejor que sea en grande

El mayor error financiero que puedes cometer como futuro millonario es no pensar en grande. No hay escasez de dinero en este planeta, sólo una escasez de gente que no piensa en grande. Recuerda que ya hablamos de beneficiar a millones con tu idea, si logras hacerlo, el dinero no será un inconveniente.