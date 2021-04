Buenas noticias para otro enorme grupo de personas que añoran su cheque de estímulo de $1,400

Mientras que unos 90 millones de contribuyentes estadounidenses comenzaron a recibir el tercer cheque de estímulo en las últimas tres semanas para mitigar el impacto del coronavirus, el gobierno de Estados Unidos prevé distribuir otra tanda de pagos directos de $1,400 a partir de este fin de semana.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento del Tesoro informaron que los pagos serán emitidos y enviados electrónicamente, a través de depósitos directos y pagos de tarjeta Direct Express existentes.

La fecha en que se espera que sean recibidos es el miércoles, 7 de abril del 2021.

Esta ronda de pagos la recibirán los beneficiarios del Seguro Social, Seguridad del Ingreso Suplementario (SSI), Junta de Jubilación Ferroviaria (RBR) y otros beneficiarios federales, como aquellos por discapacidad (SSDI), que normalmente no presentan una declaración de impuestos, dijeron las autoridades.

Recién la semana pasada, el IRS recibió de la Administración del Seguro Social (SSA) la información de millones de registros. “Nuestros equipos comenzaron inmediatamente a procesar los datos”, indicó el Comisionado del IRS, Chuck Rettig, en un comunicado.

“Sabemos lo importante que son estos pagos, y estamos haciendo todo lo posible para hacer estos pagos lo más rápido posible a estas personas importantes”, subrayó el funcionario.

Cómo recibir cheque de estímulo retirados y discapacitados

Los beneficiarios del Seguro Social y de otras prestaciones federales para personas mayores y discapacitadas, así como para ciudadanos de bajos ingresos que no declaran impuestos, no tienen que tomar ninguna acción para recibir sus pagos directamente a su cuenta bancaria.

Los pagos serán automáticos y sus beneficiarios recibirán este tercer pago de la misma manera en que reciben sus beneficios regulares, dijo el IRS.

La agencia fiscal aclaró, sin embargo, que “algunos destinatarios de beneficios federales pueden necesitar presentar una declaración de impuestos de 2020, incluso si no suelen presentar, para proporcionar información que el IRS necesita para enviar pagos a cualquier dependiente calificado”.

Por primera vez, los adultos dependientes recibirán también un cheque de $1,400, un hecho que no ocurrió en los paquetes de estímulo previamente aprobados.

Las personas pueden corroborar la fecha en que se abonará el depósito a través de una aplicación digital llamada Get My Payment (Obtener mi pago). Pero la misma no se actualizará hasta el fin de semana con información para los beneficiarios federales incluidos en esta tanda, advirtieron las autoridades.

Cheques en papel del Tesoro de $1,400 o tarjetas de débito

Además del trabajo en curso para entregar el cheque de estímulo a retirados y también a beneficiarios de Asuntos de Veteranos (VA) —la fecha de pago a estos últimos se estima para mediados de abril— la agencia fiscal recalcó que continúa distribuyendo una tanda anterior, distribuida en cheques en papel.

La forma de pago del tercer estímulo, de hecho, puede diferir a la de los pagos de estímulo anteriores, dijo el IRS.

Esto quiere decir que personas que recibieron el pago de impacto económico en depósito bancario pudieran recibir el tercer pago en cheque del Departamento del Tesoro en papel o una tarjeta de débito prepagada, conocida como tarjeta de Pago de Impacto Económico (EIP) que contiene el nombre de Visa.

En una declaración la semana pasada, el Comisionado del IRS instó “a las personas a que vigilen cuidadosamente su correo en busca de un cheque o una tarjeta de débito en las próxima semanas”.

Los destinatarios de la tarjeta pueden hacer compras en tiendas físicas y de comercio electrónico donde se acepten tarjetas de débito Visa, explicaron los funcionarios gubernamentales.