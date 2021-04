‘Está literalmente prendido’: Ve un incendio desatarse en restaurante japonés

¿No quieres sentarte en una mesa? Échate en un sofá cama en Salvaje, en la azotea de Hyde Midtown Miami.

La fiesta no pareció detenerse en el restaurante japonés Salvaje en Midtown Miami el sábado por la noche, a pesar de un incendio de tamaño considerable.

Un video publicado en Only in Dade muestra cómo se inició aparentemente el incendio: Una decoración festiva con bengalas se descontroló.

Al principio, los clientes parecen pensar que es parte de la diversión, pero luego el humo comienza a formar nubes furiosamente y la decoración se convierte en un mini infierno. La siguiente parte del video muestra a los bomberos acudiendo al rescate en el exterior del hotel Hyde Midtown con extintores.

Los comentaristas no pudieron resistir el humor negro (y un montón de emojis de fuego) bajo el post:

“Está literalmente prendido”.

“Pronto habrá nuevos lineamientos sobre fuegos artificiales en interiores”.

“The roof, the roof, the roof is on fire!”

“¿Dónde está la canción [de TikTok] ‘Oh No oh no oh no no no’?”

No está claro si alguien resultó herido. Un portavoz de Salvaje no devolvió una solicitud de comentarios.

Y no hay ninguna mención del incidente en la página de Instagram del restaurante de 170 asientos.

Una persona que respondió al teléfono el martes dijo que Salvaje está actualmente cerrado por “remodelación”. Comentó que el restaurante de lujo tiene programado reabrir el jueves y sigue aceptando reservaciones.

Esta importación de fama internacional, con restaurantes en España, Panamá y Colombia, abrió recientemente su primer local en Estados Unidos en enero.

El local es conocido por su exagerada decoración, que incluye rinocerontes dorados y (sí) elaboradas lámparas.