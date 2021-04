Florida en el limbo de la recuperación del empleo, pero el trabajo remoto pone la nota positiva

El desempleo, como uno de los peores legados de la pandemia, no quiere despegarse de Florida, y el estado se encuentra en una posición intermedia en la que no se ahoga, pero no funciona a toda marcha.

Atrás quedaron aquellos días de pesadilla en que la mayoría de las personas que habían perdido su trabajo no podía entrar al sitio CONNECT del estado para solicitar sus beneficios de desempleo.

Sin embargo, en la presente recuperación de la economía y aumento del gasto del consumo por el influjo del estímulo económico, Florida sigue atrasado en cuanto a la ganancia de empleos. Un informe del sitio de finanzas WalletHub sobre la recuperación del empleo en el país no ofrece una perspectiva esperanzadora.

La Florida ocupa el vigésimo octavo lugar entre los 50 estados del país con respecto a la recuperación del empleo en general, lo que indica que está más cerca del promedio en cuanto a recuperación que en los primeros lugares.

La tasa de desempleo en Florida en marzo fue del 5.3 por ciento, por debajo del promedio nacional, que es el 6 por ciento. Mientras que la de Nebraska, que va a la cabeza en recuperación, está en el 2.8 por ciento. Le siguen en los primeros lugares de los estados que mejor se recuperan Utah, South Dakota y Alabama. La situación más grave en el empleo la tiene Hawai, que se encuentra en los últimos lugares en casi todas las listas, con una tasa de desempleo de 8.6 por ciento, un poco más de dos puntos del promedio del país

Florida, que depende fundamentalmente de los servicios y el turismo, tiene las peores cifras en la recuperación del empleo temporal, ubicándose en el sexto lugar entre los que menos se recuperan en este renglón.

Por otra parte, la ayuda para los desempleados no aumentará en un futuro cercado, porque el gobernador Ron DeSantis se niega a aumentar los beneficios de desempleo, que en este momento son de $275 semanales, uno de los más bajos de la nación.

Recién graduados, los más afectados por el desempleo

Los jóvenes entre 20 y 24 años son los que más está golpeando la falta de trabajos; la tasa de desempleo entre ellos sobrepasa el 10 por ciento.

Los expertos consideran que esta situación se explica porque las compañías suelen elegir empleados con más experiencia para ocupar las vacantes, lo que les dificulta encontrar trabajo en el competitivo mercado actual.

Asimismo, hay que tener en cuenta que las personas suelen conseguir su primer trabajo en servicios y hospitalidad, las industrias más golpeadas como resultado de la pandemia.

“La mejor manera de enfrentar el desempleo es garantizar que la mayor cantidad de personas se vacunen”, dijo Jill González, analista de WalletHub. “La solución es crear más trabajos que no pueden ser ocupados por los trabajadores con más experiencia”.

Además, señalaron los expertos, la decisión del presidente Biden de que la vacuna esté disponible para todos los adultos a partir del 19 de abril también contribuirá a la recuperación del empleo.

El trabajo remoto en Florida

Otro informe de WalletHub se concentró en el trabajo remoto, que se afianzó durante la pandemia y aun se mantiene sólido porque muchas compañías no han reabierto sus oficinas.

El estudio indica que un 71 por ciento de las personas que pueden hacer sus labores de manera remota continúan trabajando desde la casa.

Florida empata con Colorado en el décimo segundo lugar entre los mejores estados para vivir y trabajar desde casa.

Esta ventaja es un arma de doble filo porque está atrayendo muchas personas del Norte del país, que vienen a la Florida a comprar viviendas, lo que está subiendo el precio de los bienes raíces para los residentes. Ahora el precio medio de la vivienda está alrededor de los $450,000 en Miami-Dade.