Uno de los eventos principales de la moda en Miami regresa a lo grande

Cuando Jenny López camina por Cartagena recibe piropos tan imaginativos como: “Flaca, tírame un hueso”, y cuando recorre las calles de Nueva York le han dicho cosas tan lindas como: “Cayó un ángel”. La modelo, una de las tops más internacionales de Colombia, es una de las figuras e influencers del mundo del estilo que estará presente en Miami este fin de semana con su colección Jenny on the Go, en Stitch Lab.

Como uno de los eventos más importantes de la moda en Miami y el primero de esta magnitud después de la pandemia, Stitch Lab expondrá colecciones de 45 diseñadoras locales y de Latinoamérica, desde el 30 de abril hasta el 2 de mayo.

El evento, en su cuarto año, no pudo haber escogido mejor sede, el Moore Building del Design District, un edificio de valor arquitectónico por sí mismo, con capacidad para 3,000 personas, que tiene en el centro una importante obra artística, la instalación “Elastika”, de la fallecida arquitecta Zaha Hadid.

Con una disposición tipo museo, al que se entra por el primer piso del Moore Building y se van recorriendo los puestos de venta hasta salir por el tercer piso, el evento toma todas las medidas de protección ante la pandemia. Los diseñadores están vacunados o han pasado la prueba del COVID-19, y los visitantes, con la máscara puesta, podrán disfrutar gratis de lo impensable hace unos meses: tocar texturas, probarse unos zapatos, ver cómo le quedan unos anteojos de sol, unos pendientes o un collar. En el último piso también habrá un bar para disfrutar de los bellini y champán.

“En Miami la gente ya está lista para vestirse otra vez”, dijo Karina Rosendo, fundadora de Stitch Lab, una incubadora de moda que ha presentado al mercado de Estados Unidos más de 100 diseñadores de Latinoamérica desde su creación en el 2018. “Estamos cerca del Día de las Madres, ya se celebran comuniones y bodas, y se vuelven a comprar vestidos de noche”,

El año pasado, el evento se canceló por la pandemia y los diseñadores que planeaban asistir se quedaron con cientos de productos estancados en los almacenes. Pero a Stitch Lab le sirvió para fortalecer su página digital y ahora tiene también un mercado en línea donde vende productos de los diseñadores con los que trabajan, que destacan por su creatividad.

Con tanto desempleo, cierres de negocios y cortes de todo tipo, era de esperar que el 2020 no fuera el mejor año para Stitch Lab, pero este 2021 se perfila como un gran comeback, auguró Rosendo.

“Aprovechando que ocurre una semana antes de Mother’s Day, quisimos traer productos de todo tipo y precios, pensando mucho en la mujer, que va a celebrar su Día de la Madres después de un año haciéndolo todo desde la casa”, dijo Rosendo. “Las invitamos a que vengan con su mamá con su hermana. Es una experiencia tan linda”.

La moda después de la pandemia

La moda también se transformó con los días de encierro y distanciamiento. La gente dejó de comprar zapatos y carteras porque no hacían falta, y empezó a usar, como alternativa obligada, el lounge wear, una ropa cómoda, suave, cálida o fresca, de acuerdo con el clima de la ciudad, para estar en casa con estilo.

Esta es una forma de vestir que llegó para quedarse y que estará representado también en Stitch Lab. Pero allí vayan buscando sobre todo piezas originales, a veces únicas, hechas a mano o con procesos que respetan el medio ambiente.

El Moore Building del Design District es esl escenario perfecto para el regreso del evento de moda Stitch Lab. Las diseñadoras Luli Ballestrin, Jenny Lopez, Karina Rosendo, fundadora de Stitch Lab, Silvia Cobos y Vanessa Arcila. Jose A. Iglesias jiglesiasl@elnuevoherald.com

“Lo que tienen nuestras marcas en común sigue siendo la conciencia social y la creciente conciencia ecológica”, dijo Rosendo, indicando que la industria de la moda tuvo mucho tiempo el año pasado para reflexionar sobre los desechos que produce.

“Varias de nuestras marcas de traje de baño tienen un sistema de estampado que se logra con menos cantidad de agua que el sistema tradicional. Están trabajando con tintes que no son tóxicos, con telas que vienen del plástico de las redes de los pescadores. Se están reutilizando esos materiales contaminantes para crear telas elastizadas”, ejemplificó.

Si en años anteriores utilizaron temas para unificar las colecciones que se presentaban en Stitch Lab –por ejemplo, en el 2019 la inspiración era el oasis– este año el trasfondo que une a las marcas son sus propuestas de sostenibilidad, recalcó Rosendo.

Marcas de moda presentes en Stitch Lab

Miami estará representada en el evento con una marca de ropa de playa, Las Sureñas, creada por tres diseñadoras argentinas durante la pandemia.

“La ropa es cómoda, con unos diseños espectaculares y se cose en Miami”, adelantó Rosendo, sobre esta línea que tiene un marcado acento tropical.

También estará la diseñadora Silvia Cobos, que tiene una marca de zapatos de calidad, que se producen en Colombia y se venden en el mundo. “Esta es su segunda vez en Stitch Lab, y trae una nueva propuesta”, apuntó Rosendo.

Vanessa Arcila, conocida como “la embajadora de las esmeraldas colombianas en el mundo”, regresa por tercera vez para relanzar su marca de joyas.

Túnica de la diseñadora mexicana Alejandra Márquez, de The Raw Project. Karim Soto

Jenny López, que pasó del mundo del modelaje a convertirse en una de las influencers más importantes de la moda, tiene su portal Jenny on the Go, donde vende productos elegidos por ella. En su espacio en Stitch Lab se mostrarán cuatro marcas latinoamericanas elegidas para el evento.

La marca mexicana The Raw Project, de la diseñadora Alejandra Márquez, trae túnicas de algodón orgánico. “Cada pieza es una obra de arte, es una propuesta preciosa, todo hecho a mano”, dijo Rosendo.

Los colores vibrantes del Caribe están en los trajes de baño de la diseñadora dominicana Carolina Socías, que con su marca CS Beachwear destaca por el entalle que consigue en sus piezas. Sus campañas publicitarias son muy inclusivas y tienen modelos de todas las tallas, señaló Rosendo.

Otra marca que se ha ganado el corazón de muchos es Mia de Dios, de dos diseñadoras colombianas, que trae la propuesta Mommy and Me, en la que vende el vestido de la madre y una versión identica para la hija.

“Estar en el evento será volver a sentir la moda de cerca”, concluyó Rosendo.