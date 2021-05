Uno de los mejores high schools del país está en Miami. Conoce las mejores escuelas secundarias de la Florida

El mejor high school clasificado en la Florida –y el quinto mejor del país-–sigue estando aquí mismo, en Miami, según la clasificación de 2021 publicada por U.S. News & World Report.

La School for Advanced Studies continúa su reinado en la cima de la lista anual que clasifica los mejores high schools de todo el país. La escuela tiene cinco campus en el Miami Dade College, donde los estudiantes seleccionados de tercer y cuarto año se gradúan con un diploma de escuela high school y un título técnico.

La SAS bajó ligeramente su posición en 2020, pasando del No. 4 al No. 5. El mejor high school del país sigue siendo la Thomas Jefferson High School for Science and Technology de Virginia, según la clasificación.

Un high school de la Florida no hace otra aparición en la lista hasta la Pine View School en Sarasota en el número 29. La Pine View School también fue clasificada como la mejor escuela magnet en la Florida y la 12ª mejor escuela magnet a nivel nacional.

Los cinco mejores high schools de Miami-Dade son SAS, Archimedean Upper Conservatory Charter School, Design and Architecture Senior High, iPrep Academy e International Studies Charter High School.

Los cinco mejores high schools de Broward son Pompano Beach High School, Somerset Arts Conservatory, William T. McFatter Technical Center, Cypress Bay High School y Sheridan Technical College.

En la Florida, los high schools de Miami-Dade encabezan la lista estatal con seis escuelas entre las 10 primeras.

También destaca la Archimedean Upper Conservatory Charter School de Miami, que ocupa el puesto 12 a nivel nacional en la lista de mejores escuelas subvencionadas del informe.

Visita la lista completa de clasificaciones aquí.