¿Quieres poner recargas gratis a tu familia en Cuba? Aplicación nueva en Miami ofrece eso y más

Majority, una aplicación que ofrece servicios bancarios digitales especiales para inmigrantes, abrirá próximamente una oficina en La Pequeña Habana.

Majority, una aplicación que ofrece servicios bancarios desde el teléfono celular y que surgió específicamente para los inmigrantes, abrirá su primera oficina en Miami a finales de mayo.

Por solo $5 mensuales, los usuarios de Majority pueden tener una cuenta bancaria, protegida por la FDIC y con ella hacer las mismas transacciones que en un banco regular. Se les entrega una tarjeta de débito, que pueden usar sin cargos en 50,000 puntos del país de la red de ATM Allpoint, y en el resto de las maquinitas pueden obtener “cash” pagando el cargo local.

Los inmigrantes, que se mudan con frecuencia en busca de trabajo, son las personas que más necesitan los servicios adicionales de descuentos en llamadas y en recarga de móviles a sus familiares en sus países de origen que ofrece Majority.

Según la FDIC, la entidad federal que asegura los depósitos bancarios, más de un 30 por ciento de los hispanos en Estados Unidos no tienen cuenta bancaria o cuentan con poco acceso a servicios bancarios.

Majority, fundada por un inmigrante sueco que vino a la Universidad de Miami a estudiar International Business, estableció su primera oficina en Estados Unidos, en Houston, Texas.

El 28 de mayo inaugurará su oficina en La Pequeña Habana, donde la mayoría de sus residentes son cubanos, centroamericanos y mexicanos.

Para crear una cuenta solo es necesario tener un número de Seguro Social o de identificación de impuestos (Tax ID) y bajar la aplicación.

La oficina de La Pequeña Habana ayudará a las personas a abrir una cuenta, y los asistirá en caso de que tengan alguna dificultad técnica.

“La ventaja de venir a nuestra oficina en La Pequeña Habana es que se les entrega la tarjeta de débito inmediatamente”, explicó Cristina Ortiz, gerente de operaciones de Majority para el mercado hispano.

Descuentos en llamada y recarga gratis

Majority ofrece diferentes maneras de ahorrar a sus usuarios. La membresía de $5 ya es un ahorro porque los bancos suelen cobrar hasta $15 por el mantenimiento mensual de una cuenta y exigen además una cantidad mínima como fondo permanente, que puede ser desde $10 a $100.

Otra ventaja significativa es que los usuarios de Majority no tienen que pagar por sobregirarse –a veces los bancos cargan hasta $35 por sobregiro– porque la tarjeta no efectúa el pago, si no hay fondos en la cuenta.

Si tienen depósito directo, y por lo tanto ingresos regulares, pueden contar con el dinero dos días antes del día que se lo depositen en la cuenta, lo que funciona como un adelanto de salario sin costo adicional.

Pueden además obtener descuentos en tiendas como Walmart, en supermercados y en establecimientos de comida rápida.

A la vez tienen especiales para diferentes grupos de inmigrantes.

▪ Las llamadas a Cuba cuestan $0.55 por minuto y las recargas de móviles son gratis, lo que representa un ahorro considerable, porque una recarga puede costar hasta $6. Para los que envían recarga a Cuba con frecuencia también habrá una bonificación cada 15 días.

▪ A México se puede enviar dinero gratis, y hacer transferencias a la cuenta bancaria de sus familiares.

▪ Se pueden efectuar llamadas gratis ilimitadas a Colombia y México.

▪ Para los países de Centroamérica hay buenas tarifas de llamadas y se pueden hacer recargas de teléfono sin costo adicional, puntualizó Ortiz.

Los clientes de Majority pueden solicitar un estado de cuenta bancaria, lo que le permite demostrar sus ingresos en caso de que quieran obtener un préstamo en otra entidad, porque Majority no efectúa préstamos.

La oficina de Majority en Miami está ubicada en 1756 SW 8 St, Suite 101, en La Pequeña Habana. Para obtener más información: https://www.majority.com/en/