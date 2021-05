El Aeropuerto de Miami ofrece vacunas contra el COVID-19 a pasajeros y residentes de la Florida

A partir del lunes, cualquier persona que viva o trabaje en la Florida podrá recibir la vacuna contra el COVID-19 mientras espera su próximo vuelo en el Miami International Airport. También pueden hacerlo los empleados del aeropuerto, sus familiares y amigos.

La primera dosis de la vacuna de Pfizer estará disponible de 8 a.m. a 4 p.m. desde el lunes 10 de mayo hasta el viernes 14 de mayo, en dos lugares diferentes del aeropuerto:

▪ Vestíbulo D (zona de American Airlines), Auditorio del 4º Piso, arriba de la Puerta 1, que es visible desde la zona de la acera y es previo a los controles de seguridad.

▪ 75 Bus Road (estacionamiento de taxis excedentes del MIA). Esta es una ubicación de aplicación en el auto.

Las segundas dosis estarán disponibles en los mismos lugares del 1 al 4 de junio y el 7 de junio de 8 a.m. a las 4 p.m.

Recuerda que la vacuna de Pfizer es para mayores de 16 años y requiere dos inyecciones con 21 días de diferencia. Los adolescentes de 16 y 17 años tendrán que estar acompañados por uno de sus padres o un tutor legal en la vacunación para firmar un formulario de consentimiento y confirmar su edad. Se te preguntará si vives o trabajas en la Florida. Si dices que sí, puedes vacunarte.

No es necesario pedir cita, lo que significa que puedes presentarte y esperar en la fila. Para preinscribirte para la vacuna, visita miamidade.gov/vaccine o llama al 305-614-2014. Para TTY, llama al 711 (Servicio de Retransmisión de la Florida) o envía un correo electrónico a 311@miamidade.gov para obtener ayuda.

Si no quieres o no puedes recibir tu segunda dosis en el aeropuerto, no te preocupes. Hay varios lugares en el sur de la Florida que administrarán la segunda dosis de Pfizer, incluso si recibiste la primera dosis en otro lugar.