The Oasis es el nuevo lugar de moda de Wynwood. Aquí te decimos qué encontrarás allí

El Tower Bar es la pieza central de The Oasis en Wynwood.

Quizás es porque apenas hemos salido de la casa en más de un año, salvo para ir de compras al Publix y caminar por el barrio, pretendiendo que hacíamos ejercicio. Pero lo cierto es que The Oasis, de verdad que parece un oasis.

The Oasis es el nuevo sitio recién inaugurado en Wynwood. ¿Alguien pensó que se iba a abrir un estupendo lugar para comer, beber y bailar en Kendale Lakes? Después de una exclusiva fiesta VIP que tuvo lugar la semana pasada, con actuaciones de Ludacris y Major Lazer, The Oasis abrió sus puertas para el resto de nosotros, y a juzgar por la pequeña probadita que le dimos al sitio —nos fuimos temprano porque ya estamos viejos— el sitio podría perfectamente convertirse en el nuevo corazón de Wynwood.

En los viejos tiempos, los bohemios aburridos que buscaban entretenimiento y tazones veganos bajo las estrellas iban a Wynwood Yard. El lugar desapareció y se construyó un condominio y, entre las cenizas, una nueva versión surgió en Doral. Desafortunadamente, cualquiera que viva al este del Palmetto rechaza la actual existencia de Doral, de modo que no creo que se les ocurra ir. Los tiempos son difíciles.

El Oasis tiene 35,000 pies cuadrados de un patio al aire libre, está flanqueado por restaurantes, un escenario y el Tower Bar, un monolito multicolor que se levanta sobre el paisaje urbano y nos hace olvidar que estuvimos una hora buscando dónde estacionarse, y también que el BMW detrás de su automóvil con una calcomanía que dice “I AM MDC”, casi seguro le va a arañar la pintura de su auto cuando se vaya.





La entrada a The Oasis, que planea albergar festivales los fines de semana, así como instalaciones de arte y actos de teatro.

El ambiente es relajado y casual, con grandes ventiladores que hacen circular el caliente aire de Miami, y la música a altos decibelios en igual medida. Durante los fines de semana, hay siempre presentaciones en vivo: el viernes por la noche, trabaja el DJ Tiesto, y el sábado lo hace Rauw Alejandro. Durante la semana, los DJs ponen éxitos de músicos como Dua Lipa y Justin Bieber.

De vez en cuando, verá mujeres con tacones altos, aunque este lugar no es Brickell; la atmósfera es más casual. Los amigos se reúnen. Los padres traen a sus hijos. Los jóvenes bailan al compás de la música. Mientras más tarde es, más se llena.

Las principales atracciones son los seis grandes quioscos donde uno ordena lo que quiere beber y comer (se deja el numero de teléfono, y se le envía un mensaje de texto cuando la comida está lista). Todavía no hay servicio de camareros, aunque el Oasis está considerando una forma para que los clientes ordenen desde las mesas. Ordene en el Tower Bar y no se sorprenda cuando le den un vaso o una copa de plástico. Ya le dijimos que este sitio no era Brickell.

Otro sitio favorito es Prince Street Pizza, recién llegado Nueva York. Aquí uno está prácticamente obligado a probar la pizza picante con vodka. No se olvide Alidoro, que sirve sándwiches italianos entre los que se destaca un delicioso cheesesteak y un plato especial con cremosa burrata, soppressata cortada en lascas y crujientes tostadas donde untar on. Es trabajoso, pero vale la pena.

Y por si acaso le preocupa: ya que se trata de un sitio al aire libre, casi nadie usa mascarillas salvo los que trabajan. Ahora bien, si la muchedumbre lo pone nervioso, entonces es mejor que vaya temprano y durante la semana. Y disfrute de las canciones de Justin Bieber.





Ventiladores hacen circular el aire en The Oasis en Wynwood mientras los comensales disfrutan de su cena.

THE OASIS

Dirección: 2319 N Miami Avenue, Miami

Información: oasiswynwood.com o viste el portal en Instagram @oasiswynwood

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Traducción de Jorge Posada