Reptiles gigantescos llegan a este museo del centro de Miami, y tienen alas

Frost Museum of Science

Los dinosaurios llegan a Miami, unos 66 millones de años después de abandonar el planeta.

Y estos tienen alas.

El sábado, el Frost Museum of Science dará la bienvenida a su exposición especial más reciente llamada “Pterosaurs: Flight in the Age of Dinosaurs” (Pterosaurios: El vuelo en la era de los dinosaurios).

Sí, los pterosaurios no solo vagaban por la Tierra, sino que volaban y dominaban los cielos.

Los paleontólogos no se refieren a estas bestias escamosas como dinosaurios, sino como reptiles; a pesar de ello, no nos gustaría verlos en carne y hueso en una máquina del tiempo.

“No son dinosaurios. No son pájaros. Simplemente increíble”, dice su descripción en el sitio web del Frost. “Volaban con los dedos. Caminaban con sus alas. Algunos eran gigantescos, mientras que otros podían caber en la palma de una mano”.

La exposición, organizada por el American Museum of Natural History en Nueva York y elaborada a partir de descubrimientos de fósiles, incluye maquetas a tamaño real, un laboratorio de vuelo virtual y otras exposiciones que informan sobre la mecánica de estas criaturas prehistóricas increíblemente escalofriantes.

Uno de los aspectos más destacados es una pantalla interactiva basada en sensores de movimiento que te permite utilizar tu cuerpo para “pilotar” dos especies de pterosaurios a través de paisajes virtuales similares a los de “Jurassic Park”, como bosques, océanos y un volcán.

Lo que debes saber antes de ir: Las mascarillas son obligatorias en todos los espacios interiores para todos los asistentes, a partir de los 2 años de edad, incluidos los que hayan recibido la vacuna contra el COVID, informa la instalación. “A los asistentes que no usen de manera apropiada una mascarilla adecuada se les pedirá que se marchen”.

El Phillip and Patricia Frost Museum of Science

Qué: Pterosaurs: Flight in the Age of Dinosaurs

Dónde: 1101 Biscayne Blvd., Miami. Dentro de la Hsiao Family Special Exhibition Gallery en el primer piso.

Entradas/información: Adultos. $29.95; niños 3-11, $21.95. www.frostscience.org. Hasta el 6 de septiembre.