Arte, comida y Bacardí: Miami celebra otra vez los Viernes Culturales de la Calle Ocho

La música, el bullicio de El Mercadito en el recién abierto Parque del Dominó y la buena vibra de estar de nuevo al aire libre vuelve hoy a la Calle Ocho con el estreno de los Viernes Culturales después un año cerrado por la pandemia.

Los que quieran sacarle provecho al par de pinchazos de la vacuna contra el COVID-19 y desquitarse de tantos meses “guardados”, pues a las 12 comienza la fiesta en La Pequeña Habana, que se extenderá hasta las 10 p.m. cuando el grupo Suénalo le ponga punto final en Casa Tiki y con todas las energías de un año sin tocar.

“Estamos poniendo El Mercado en el Parque del Dominó desde las 12 porque hay mucho tráfico de turismo”, dijo Denise Gálvez, voluntaria de Viernes Culturales. “Hemos enfatizado la parte de arte y artesanías, más de la mitad de los que están aquí son artistas locales y tenemos varios nuevos”.

Gálvez adelanta que habrá música en vivo en la mayoría de los restaurantes, entre ellos CubaOcho, Guantanamera, Old Havana, Sala’o, Café La Trova, Mofongo’s y Cubata Tapas y Vinos, que abrió recientemente con una fusión de comida cubana y unas croquetas, que Gálvez cuenta se han ganado a todos los que ha llevado al restaurante.

No se suele vender comida en la calle, para apoyar a los restaurantes de la zona, apuntó Méndez, pero sí habrá una oferta de Bacardí, con tragos a $5 en varios restaurantes. Así que pregunte por su mojito y su daiquirí, que no serán en La Bodeguita y El Floridita, pero el sabor es el sabor, y no hace falta caminar adoquines para disfrutarlo.

La mayoría de los negocios de la Calle Ocho estarán abiertos hasta más tarde y las galerías tendrán exposiciones y ofertas especiales, como Molina Art Gallery, que planea la presentación de un comediante.

En Futurama, un edificio que acoge los estudios y talleres de más de 20 artistas, también estarán recibiendo al público, y muchos tendrán oferta de vinito y algo para picar, adelantó Méndez. Ninoska Pérez Castellón, la periodista radial, es una de las artistas que tiene allí su taller y recibe a sus seguidores, que la reconocen por las pinturas de vírgenes y ángeles, en Art by Ninoska.

Muchos restaurantes de La Pequeña Habana, como CubaOcho (foto), Guantanamera y Casa Tiki, van a tener música en vivo para inaugurar los Viernes Culturales después de un año. Alexia Fodere for The Miami Herald

El Teatro Tower tiene también una presentación especial de Juan de los Muertos, el filme en que los cubanos se convierten en zombies –cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia– que ya cumple 10 años. Su director, Alejandro Brugués, participará en un conversatorio con el público. No deje de admirar al super simpático actor Alexis Díaz de Villegas, el protagonista de la película.

Otro de los atractivos de los Viernes Culturales es el tour gratuito con el Dr. Paul George, historiador en residencia del HistoryMiami Museum, quien hace un recorrido geográfico y en el tiempo por lugares emblemáticos de La Pequeña Habana, partiendo de los tiempos en que era un barrio principalmente judío. Los interesados pueden reunirse a las 7 p.m. frente al Teatro Tower, de donde sale el paseo.

“Es una enciclopedia de la ciudad y cada vez cuenta cosas diferentes”, apuntó Méndez, que dice siempre disfruta el paseo.

Ahora, por primera vez, los visitantes de La Pequeña Habana pueden contar con una guía, que indica los puntos que valen la pena visitar, y también marca dónde se encuentran las estrellas de los artistas latinoamericanos y miamenses que están en el Paseo de las Estrellas por toda la Calle Ocho.

Otro de los puntos que vale la pena visitar, sobre todo para hacerse fotos es el Callejón del Gallo, que tiene un inmenso mural, de los tantos con que cuenta la Calle Ocho, que también sumó uno dedicado a Celia Cruz.

Viernes Culturales, 21 de mayo y los terceros viernes de cada mes, en la Calle Ocho, desde la avenida 12 hasta la 17, en La Pequeña Habana.