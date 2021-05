¿Quieres evitar Miami Beach este fin de semana del Memorial Day? Prueba estas atracciones

Alquila un kayak en el Virginia Key Outdoor Center y sal al agua. Virginia Key Outdoor Center

Ir a Miami Beach el fin de semana del Memorial Day es algo perfectamente lógico.

Pero si vas a hacerlo, prepárate para las grandes multitudes, sobre todo porque el Hyundai Air & Sea Show se celebra del 29 al 30 de mayo en Miami Beach después de haber sido cancelado en 2020.

Está el tráfico y quizás aún te sientas raro al estar rodeado de mucha gente. No te culpamos si no quieres aventurarte a la playa. Aquí tienes otras cosas que puedes hacer en su lugar. Recuerda que la mayoría de los lugares siguen requiriendo la compra de entradas por adelantado en internet y que muchos de ellos siguen exigiendo mascarillas.

‘Jurassic Garden’ en el Fairchild Tropical Garden

Tómate una foto con un nuevo amigo prehistórico en el Fairchild Tropical Garden.

¿Ha oído la frase “ir a lo grande o irse a casa”? El Fairchild Tropical Botanic Garden va a lo grande con una nueva exposición de dinosaurios que enseñará a los niños y a los adultos por igual sobre estas criaturas prehistóricas (y te permitirá obtener algunas fotos realmente divertidas).

Fairchild Tropical Botanic Garden: 10901 Old Cutler Road, Coral Gables; fairchildgarden.org

‘Pterosaurs: Flight in the Age of Dinosaurs’

Nunca se tienen demasiados monstruos prehistóricos en la vida, así que echa un vistazo a la más reciente exposición del Phillip and Patricia Frost Museum of Science, que incluye modelos a tamaño real de estos reptiles voladores, además de un laboratorio de vuelo virtual.

Frost Museum of Science: 1101 Biscayne Blvd., Miami; www.frostscience.org

Zoo Miami

Podrás conocer –de lejos– al nuevo tigre de Sumatra del zoológico, Ndari, que nació en enero, y a otros bebés del zoológico (el más reciente, unos adorables jabalíes rojos de río). Créenos: Son adorables.

Zoo Miami: 12400 SW 152nd St., Miami; www.zoomiami.org

Miami Children’s Museum

El museo de Watson Island, que estuvo cerrado durante más de un año debido a la pandemia, ha vuelto a abrir con horario limitado los sábados y domingos, además de los lunes solo para socios. Las entradas deben reservarse en línea antes de la visita.

Miami Children’s Museum en Watson Island Park: 980 MacArthur Causeway, Miami; www.miamichildrensmuseum.org

‘Beyond Van Gogh’

Los asistentes dentro de una proyección de la obra maestra de Van Gogh

Pasea por esta exposición digital y te encontrarás transportado a un mundo en movimiento de arte, color y magia. Los puristas pueden burlarse, pero nosotros pensamos que es divertido. Además, todos tus amigos tendrán la sensación de que se han perdido de algo cuando vean tu cuenta de Instagram.

“Beyond Van Gogh”: Ice Palace Studios, 1400 North Miami Ave, Miami; vangoghmiami.com

“Lasting Impressions” en el Arsht

Siéntate en el escenario del Arsht Center en un esplendor socialmente distanciado y ve cómo las obras maestras del impresionismo de artistas como Van Gogh, Seurat, Degas y Monet cobran vida al estilo 3D delante de ti. Nota: no hay espectáculos en el propio Memorial Day, pero hay proyecciones durante todo el día el sábado y el domingo.

“Lasting Impressions”: Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd., Miami; www.arshtcenter.org

Everglades National Park

El Everglades National Park va a estar caluroso, no es mentira. Pero un poco menos loco que la playa. No olvides el repelente de insectos.

Si no temes sudar un poco (y por “un poco” queremos decir “mucho”), llévate una gorra, protector solar y algo para protegerte de los insectos y dirígete a Homestead. El emplazamiento de los misiles está cerrado durante el verano, pero aún puedes recorrer el Anhinga Trail o conducir hasta Flamingo, alquilar un kayak y estar atento a los notoriamente tímidos cocodrilos de agua salada. Deja tiempo para una excursión a Robert is Here y tu batido favorito en el camino.

Everglades National Park, Ernest Coe Visitor Center: 40001 State Hwy 9336, Homestead; www.nps.gov/ever/index.htm

Shark Valley

Uno de los muchos residentes del Shark Valley en los Everglades de la Florida.

Recorre las 15 millas de ida y vuelta a la torre de observación o toma un tranvía si te parece demasiado trabajo (créenos, esas últimas ocho millas pueden ser un poco duras). Maravíllate con toda la fauna y flora –cocodrilos dormidos– que ves por el camino. Consejo profesional: trae tu propia bicicleta si puedes (y mucha agua).

Shark Valley: 36000 SW Eighth St., Miami; www.nps.gov/ever/planyourvisit/svdirections.htm

Virginia Key Outdoor Center

Alquila kayaks, tablas de paddle o bicicletas de montaña en el centro, que abre todos los días (incluido el Memorial Day). ¿No estás seguro de saber manejar alguna de esas cosas? Toma una lección.

Virginia Key Outdoor Center: 3801 Rickenbacker Causeway On, Arthur Lamb Jr Road, Miami; www.vkoc.net

Wynwood Walls

Las entradas para Wynwood Walls cuestan $10 y pueden comprarse en línea antes de la visita.

El museo de arte al aire libre favorito de Wynwood ya no es gratuito, excepto para los niños de 12 años o menos (que aún necesitan una entrada; reserva en línea). Esto significa que está mucho menos lleno que antes y que podrás posar para las fotos sin que 40 de tus nuevos mejores amigos se cuelen en la foto.

Wynwood Walls: 2520 NW Second Ave., Miami; thewynwoodwalls.com

Dezerland Park

A veces, incluso en la Florida –quizás especialmente en la Florida– se quiere escapar del sol. Echa un vistazo al mayor centro de atracciones en interiores de la Florida, que ofrece karts de interior, trampolines, juegos de realidad virtual y mucho más.

Dezerland Park: 14401 NE 19th Ave., North Miami; dezerlandpark.com

The Social Hub

Trae una sonrisa y una muda de ropa para tu primer plano en The Social Hub en Brickell.

¿Hace calor y lo único que quieres es hacer fotos con aire acondicionado? Muy bien. Dirígete al Brickell City Centre y visita esta instalación interactiva. Trae una muda de ropa si quieres; hay vestidores.

The Social Hub: Brickell City Centre, 701 S. Miami Ave., Miami, tercer piso del ala norte; www.thesocialhubmiami.com

