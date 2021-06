Wonder Woman compra condo de lujo en Miami Beach a precio de superheroína

La actriz Lynda Carter, conocida por su rol de Wonder Woman, tiene ahora una dirección en uno de los complejos residenciales más lujosos de Miami, Four Seasons Residences at The Surf Club, una joya de la arquitectura moderna frente al mar en la avenida Collins, en Surfside.

Carter pagó $15 millones por un condominio de 3,844 pies cuadrados, con cuatro cuartos y cinco baños y medios, que imaginamos tiene suficiente espacio en los clósets para la ropa de una ex reina de belleza como Lynda, que en 1972 ganó el título de Miss World USA in 1972.

Conocida en el mundo hispano como la “Mujer Maravilla”, Carter, de 69 años, se convirtió en Wonder Woman gracias al rol de la heroína de DC Comics en una serie de televisión de 1975, que duró tres temporadas. Nacida en Phoenix, Arizona, la actriz es de ascendencia mexicana por el lado materno –su nombre real es Linda Jean Córdova Carter– y por el lado paterno tiene raíces inglesas e irlandesas.

Mercado de condos de lujo en Miami

Carter, que perdió este año a su esposo, el abogado Robert A. Altman, adquirió el condo por $15 millones mediante un fideicomiso en su propio nombre. Los dueños anteriores, el ejecutivo David Hamamoto, de la compañía de adquisiciones especiales DiamondPeak Holdings, y su esposa Martha, pagaron $8.7 millones por el apartamento en el 2017, lo que representa una ganancia conisderable con respecto al precio de hace cuatro años, indicó el portal especializado en bienes raíces The Real Deal.

Una de las celebridades que han visto el provecho de ese complejo de lujo son Thalía y su esposo, el productor Tommy Mottola, que también compraron en Four Seasons Residences at The Surf Club un condo similar en tamaño al de Carter por $8 millones, en mayo del 2020. En abril de este año lo vendieron por $10.4 millones, con una ventaja de casi $2 millones y medio en menos de un año.

El ex entrenador de los Miami Dolphins Don Shula es otra celebridad que compró un apartamento en Four Seasons Residences at The Surf Club. Pagó $5.5 millones en diciembre del 2019, unos meses antes de su muerte en mayo del 2020. Su viuda vendió el condo de cuatro habitaciones y cinco baños, con piscina privada y terraza con vista al mar, por $11.6 millones, en febrero de este año.

Four Seasons Residences at The Surf Club es un complejo diseñado por el arquitecto de Nueva York Richard Meier y Kobi Karp, cuya firma tiene sede en Miami. Está compuesto por 150 condos, el hotel Four Seasons, de 72 habitaciones, y el restaurante The Surf Club, del chef Thomas Keller.

Otra estrella del deporte que compró recientemente un condo de lujo a la orilla del mar en Miami es Lionel Messi. El capitán del equipo de fútbol de Barcelona pagó $7.3 millones por un condo que ocupa un piso completo en el Regalia, uno de los edificios más lujosos de Sunny Isles.