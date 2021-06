Dwyane Wade vende mansión de Miami Beach con el sueño de todo jugador de basket incluido

Dwyane Wade y su esposa, la actriz Gabrielle Union, acaban de vender por $22 millones su residencia de Miami Beach, ubicada en la calle de los multimillonarios, North Bay Road.

Adiós al nombre de “Condado Wade”. Pérdida grande para Miami-Dade que adora a Dwyane Wade, uno de los “Tres Reyes” que llevaron al Miami Heat a la cumbre. La superestrella del basketball y su esposa, la actriz Gabrielle Union, vendieron su mansión frente al agua en Miami Beach por $22 millones.

La pareja, que ahora vive en Los Angeles, compró la residencia de seis habitaciones y nueve baños en el 2010 por $11 millones. La pusieron a la venta hace dos años por $32.5 millones, pero no fue hasta ahora, que se completó la transacción a un comprador del que no se dio el nombre, según reportó The Wall Street Journal.

La casa de dos pisos en North Bay Road, construida en 1940, fue ampliada en el 2006. Ahora tiene una serie de ventajas que permiten disfrutar en familia, como una sala de cine, salón de juegos tipo arcade, cancha de baloncesto, un parque de juegos para los niños, que incluye un Jungle Gym, y una piscina. También cuenta con sus atractivos para adultos: una oficina, una bodega de vinos y un bar.

Brett Harris, el agente de bienes raíces de Douglas Elliman que representó tanto al comprador como al vendedor, no quiso hacer comentarios sobre la rebaja en el precio original, en medio de un boom de las propiedades de lujo en el sur de la Florida.

Personas provenientes de California y Nueva York han comprado mansiones en North Bay Road, una zona de lujo de Miami Beach desde la que se disfrutan buenas vistas de la Bahía de Biscayne. Entre las celebridades que compraron allí recientemente se incluyen el empresario multimillonario Orlando Bravo y su esposa Katy Bravo, Joshua Kushner y Karlie Kloss y Rande Gerber y la supermodelo Cindy Crawford.