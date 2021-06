Miami vive un boom de los bienes raíces: ¿hay que vender ahora o se puede esperar?

El mercado del sur de la Florida vive una bonanza que ha puesto a las personas que ya tienen una propiedad frente a una encrucijada: ¿vender para sacar ganancia de los buenos precios o esperar?

El consejo de los expertos es que, aunque resulte tentador, hay que pensar que si los precios están altos para vender, igual lo están para comprar. A eso hay que sumarle que también los alquileres están subiendo cada vez más y están escasos. Por eso, la pregunta que se hacen muchos, y que a su vez invitan los expertos es: ¿Si alguien vende su casa y saca ganancia, para dónde se va?

“La gente que vive aquí tiene que pensarlo dos veces antes de vender. Cuando decidas vender, debes haber buscado y saber adónde vas a ir porque es un mercado sumamente competitivo”, dijo Ricardo Wolf, cobroker de Wolf Real Estate Group, una oficina de bienes raíces de Fort Lauderdale.

El experto, que lleva más de tres décadas observando el mercado de bienes raíces del sur de la Florida, dijo en un Facebook Live con el Nuevo Herald que este mercado está “sano y fuerte”.

Apuntó que la diferencia de este momento con épocas anteriores, como la crisis del 2008 o la de 1991, es que estas fueron resultado de errores de los bancos, que dieron préstamos a quienes no podían pagar. Esto creó un mercado falso basado en “plata gratis”, dijo el experto, indicando que muchas personas empezaron a comprar para invertir sin tener recursos para hacerlo.

“Hoy estamos hablando de gente de mucho poder económico que están mirando para comprar en la costa”, dijo Wolf, refiriéndose a su vez a los compradores que vienen de fuera del estado buscando los impuestos más bajos de la Florida y los precios más asequibles de este mercado, que resulta caro para los locales, pero representa un ahorro de miles para quienes se mudan desde Nueva York o California.

Asimismo afirmó que aun hay oportunidades en el mercado del sur de la Florida, pero toma paciencia y experiencia encontrarlas.

“Si esperan, podrían obtener más dinero y vender en mejor momento”, dijo Wolf, augurando que los precios van a seguir subiendo.

“La gente no debe correr, sino analizar sus necesidad personales y después decidir si quieren cash out, porque el mercado no se va a ningún lado”, concluyó Wolf.