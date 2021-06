Por fin llega al Aeropuerto de Miami Spirit Arlines y con esta... más vuelos baratos a 30 destinos

Spirit Airlines llega por fin al Miami International Airport.

La aerolínea de bajo costo con sede en Miramar planea lanzar vuelos a 30 ciudades desde el MIA a partir de octubre, mientras mantiene su servicio en el Fort Lauderdale-Hollywood International Airport, anunció la compañía el martes.

El plan de expansión de Spirit en Miami es una señal del regreso de la compañía después de un año accidentado lleno de restricciones de viaje relacionadas con la pandemia del COVID-19. La compañía espera terminar 2021 con el mismo número de pasajeros que en 2019. Sigue ampliando su flota, que se espera que alcance los 173 aviones a finales de año y los 194 a finales de 2022.

“Vamos a doblar la esquina en julio, y seremos más grandes de lo que nunca hemos sido en nuestra historia”, dijo John Kirby, vicepresidente de planificación de la red de Spirit. “Florida es nuestra casa ... conocemos este mercado mejor que nadie. Nos permite ofrecer un servicio a esta zona que antes no tocábamos”.

Spirit es la cuarta operadora aérea de bajo costo que anuncia su lanzamiento o expansión desde el MIA recientemente, tras JetBlue, Frontier Airlines y Southwest Airlines. Anteriormente, la compañía consideraba que las tarifas por uso de las puertas de embarque del MIA eran demasiado caras. Pero durante la pandemia, el aeropuerto abrió más puertas para lo que se denomina uso preferente, ofreciendo una tarifa fija a las aerolíneas que mantienen un determinado número de vuelos desde el aeropuerto al día, y eso atrajo a Spirit, dijo Kirby.

En un comunicado, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, se mostró orgullosa de dar la bienvenida a Spirit al aeropuerto, gestionado por el condado, y lo calificó de “más noticias increíbles para nuestros residentes, nuestra industria turística y nuestra economía”.

Los planes de expansión de la compañía en el MIA todavía necesitan la autorización del aeropuerto, y las rutas, la frecuencia y las fechas de inicio pueden cambiar. Por el momento, tiene previsto iniciar vuelos a:

▪ 6 de octubre: Atlantic City y Newark, N.J.; Atlanta, GA; Baltimore, MD; Bogotá y Medellín, Colombia; Ciudad de Guatemala, Guatemala; Puerto Príncipe, Haití, y Santo Domingo, República Dominicana.

▪ 7 de octubre: San Salvador, El Salvador.

▪ 17 de noviembre: Baranquilla y Cali, Colombia; San Pedro Sula, Honduras; San José, Costa Rica; San Juan, Puerto Rico; Boston, MA; Chicago O’Hare, IL; Cleveland, OH; Dallas-FortWorth y Houston Intercontinental, TX; Denver, CO. Detroit, MI; Hartford-Bradley, CT; Las Vegas, NV; Myrtle Beach, SC; New York LaGuardia, NY; Orlando; Philadelphia, PA; Raleigh-Durham, NC.

▪ 18 de noviembre: St. Thomas, USVI

Spirit Airlines se trasladó de la zona de Detroit a Miramar en 1999, justo antes de iniciar el cambio a una compañía de bajo costo. Ahora Spirit es la mayor aerolínea del Fort Lauderdale-Hollywood International Airport, con planes de alcanzar las 100 salidas diarias allí para julio. Tiene unos 6,500 empleados en el sur de la Florida, entre pilotos, auxiliares de vuelo, equipos de tierra y agentes de mostrador.

La compañía informó que su plan de construir una nueva sede en Dania Beach sigue en marcha.