¿Alguna vez te has preguntado cuán divertida es la Florida comparada con otros estados?

La Florida ganó el primer lugar en parques de atracciones, colocándose así entre los estados más divertidos del país, según encuesta de WalletHub, un portal de finanzas personales.

El Estado del Sol también quedó en la posición número uno en la categoría de restaurantes per cápita. A pesar de que los altos precios del sur de la Florida le robaron la oportunidad de ser considerado el estado con más actividades de recreación asequibles a todo tipo de bolsillo, el Estado del Sol también cuenta con una amplia variedad de opciones de bajo costo. Los gente pueden encontrar buena comida y bebida más al norte sin tener que gastar tanto.

Al otro lado del país, California consiguió el primer lugar entre los 50 estados gracias a la vasta variedad de senderos que tiene para caminar, todo sin pagar. Eso no es impedimento alguno para que los floridanos busquen otras alternativas para ejercitarse. Los cuerpos tonificados que se pasean por Miami Beach no pasan desapercibidos, y es que Florida es el tercer estado con más gimnasios en todo el país.

Esto no significa que los floridanos no coman bien, con su vibrante diversidad, la comida y atracciones en Miami no tienen nada que envidiarle a otras ciudades. Aquí te presentamos una lista de restaurantes, bares y espacios al aire libre para todo tipo de presupuesto.

Restaurantes

Acceso Miami Suscríbete gratis a nuestro newsletter para mantenerte informado de todas las noticias de inmigración, real estate, asuntos legales, negocios, cuidado médico, finanzas personales y diversión. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

El Mago de las Fritas

An original frita Cuban hamburger from West Miami’s El Mago de las Fritas Carlos Frías cfrias@miamiherald.com

Precios: $

Ubicación: Calle Ocho

El Mago de Las Fritas es el lugar ideal para comer rico y económico. El plato estrella es la frita cubana, una hamburguesa de carne mezclada con chorizo molido. En el menú, también podrás encontrar tamales, tostones, croquetas, empanadas, flanes y batidos. Su servicio es de primera y los empelados complementan la magia haciéndote sentir parte de la familia.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Bunbury Miami

Precios: $$

Ubicación: Downtown

Bunbury Miami ofrece un ambiente acogedor con una gran variedad de vinos y platos argentinos. Los fines de semana sirven brunch, para aquellos que quieren un buen desayuno sin tener que levantarse temprano. En las tardes, sus luces tenues, música tranquila y su decoración distintiva invitan a desconectarse de la realidad por un rato.

Pisco y Nazca Ceviche Gastrobar

Pisco and Nazca Ceviche, en Doral y Kendall, celebra el Día del Padre al estilo Chifa, con una variedad de platos inspirados en el Perú y Asia. Cortesía/Pisco and Nazca Ceviche

Precios: $$$

Ubicacion: Doral

Pisco y Nazca Ceviche Gastrobar ofrece platos distintivos de la cocina peruana, con un toque moderno. Ofrecen una gran variedad de empanadas, ceviches, chaufas, tequeños, entre otros platos. Puedes disfrutar de su gran variedad de vinos en un ambiente elegante acompañado de tu mascota.

Bares

Mama Tried

Adam DelGiudice Mama Tried.

Precios: $

Ubicación: Downtown Miami

Mama Tried es un espacio que te transportará a la época de los 70’s con su decoración y tocadiscos. Esta coctelería ofrece tragos en un ambiente alegre donde puedes jugar billar y disfrutar de su Happy Hour hasta las ocho de la noche.

Vedado Social Club

Precios: $$

Ubicación: Edgewater

Vedado Social Club es un lugar ideal para celebrar que ya es viernes. El lounge cuenta con un rooftop y una vista hermosa de la ciudad. Su música divertida, el personal amigable y los tragos económicos lo convierten en un buen sitio para pasar Otra Noche en Miami.

Bar Nancy

Precios: $$

Ubicación: Calle Ocho

Bar Nancy cuenta con una decoración náutica que lo distingue. Casi todas las noches podrás escuchar alguna banda tocando música en vivo mientras sus camareros confeccionan tragos únicos. En la semana se presentan espectáculos de comedia, juegos de trivia y storytellings.

Actividades al aire libre

Red Reef Park

Precios: $

Ubicación: Boca Ratón

Red Reef Park es una de las mejores playas ubicadas en Boca Ratón. Cuenta con área para hacer barbacoas, mesas de picnic y salvavidas. Cuando la marea está tranquila, se puede hacer snorkeling en sus aguas cristalinas. En época de anidación, se pueden apreciar las tortugas marinas que llegan a la costa a desovar. Es importante proteger sus nidos y siempre mantener la distancia requerida para no incomodarlas.

Venetian Pool

Precio: $

Ubicación: Coral Gables

¿En busca de un chapuzón? En la Piscina Veneciana puedes darte un clavado en la histórica estructura terminada en el 1924. La alberca pública es drenada todas las noches, es entonces cuando se puede apreciar mejor su arquitectura hecha de concreto y roca de coral. Luego de ser limpiada, toma tres horas en llenarse por completo con aguas frescas que provienen de un acuífero en Biscayne.

Kampong Botanical Garden

Precios: $

Ubicación: Southwest Coconut Grove

Si te hace falta respirar el verdor de la naturaleza, considera hacer una caminata por el Kampong. Este jardín botánico cuenta con 9 acres que sirven de hogar a una gran variedad de árboles frutales y florales. Todos los martes se ofrecen clases de yoga y meditación para quienes quieran relajarse en un ambiente de paz.

¿Cuál es tu lugar preferido para divertirte en la ciudad? ¡Compártelo en los comentarios!

Esta historia fue publicada originalmente el 9 de julio de 2021 7:00 am.