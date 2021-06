Cómo arreglar tu puntaje de crédito

Hace 9 años, el puntaje crediticio de Brittnay Williams era de 569, lo que la colocaba en la categoría “muy deficiente” y socavaba su sueño de comprar una casa. No obstante, en el transcurso de dos años y con la ayuda de su cooperativa de crédito, Williams, de West Memphis, Ark., aumentó su puntaje en 100 puntos y calificó para acceder a una hipoteca.

Cuando comenzó su recorrido, Williams de 32 años, se encontraba entre el 14% estimado de consumidores de crédito activos con puntajes crediticios tan bajos que les dificultaba calificar para acceder a una hipoteca, según Experian, una de las 3 grandes agencias de crédito. Aproximadamente, 26 millones de adultos carecen de historial crediticio y no tienen ningún puntaje, según las cifras más recientes de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB), una agencia gubernamental.

“Millones de estadounidenses están excluidos del sueño americano de ser propietarios de una vivienda, acceder a la educación superior, iniciar un negocio o realizar compras importantes”, dice Syed Ejaz, analista de política financiera de Consumer Reports. “Para la mayoría de los prestamistas, todo comienza y termina con ese puntaje”.

Creados en la década de 1950, los puntajes crediticios estaban destinados a medir objetivamente la solvencia, en función de tu historial de pedir préstamos y pagarlos. FICO y VantageScore son dos empresas que crean los modelos de puntuación (que aplican fórmulas a la información de tus reportes crediticios) para las 3 principales agencias de informes crediticios: Experian, TransUnion y Equifax, que rastrean tu comportamiento financiero pasado. Cuanto más alto sea el puntaje, más probable será que recibas tasas de interés más bajas por una tarjeta de crédito, una hipoteca o un préstamo para el automóvil.

Pero no todo en tu vida financiera cuenta para tu puntaje. Por ejemplo, pagar el alquiler a tiempo no suele ayudar, pero pagar una hipoteca a tiempo lo hará. Por lo general, al sistema tampoco le importa si los pagos atrasados se deben a cosas que están fuera de tu control (por ejemplo, una enfermedad) o a tu propia falta de responsabilidad. Y te castigará durante años por un desliz. Además, debido a que recompensa a las personas que ya tienen un historial crediticio y les dificulta establecer un crédito a quienes no lo tienen, crea un problema circular que limita las opciones para muchos.

Eso es particularmente cierto para los afroamericanos y los hispanos que, en promedio, tienen puntajes crediticios sustancialmente más bajos que los blancos, dice Chi Chi Wu, abogada del National Consumer Law Center, una organización sin fines de lucro que trabaja por la justicia y la seguridad económica del consumidor. Por ejemplo, un análisis de 2019 de Urban Institute, una organización de investigación sin fines de lucro, descubrió que más del 50% de los blancos tenían un puntaje FICO superior a 700, mientras que solo el 21% de los afroamericanos lo tenían.

“Tener un historial crediticio débil puede afectar tus posibilidades de conseguir un empleo, porque los empleadores a menudo revisan tu reporte crediticio”, dice Wu. Y debido a que los propietarios y las aseguradoras también suelen revisar los informes crediticios, una calificación baja puede “impedirte alquilar un apartamento o significar que pagarás más por el seguro del automóvil”, dice.

Los puntajes crediticios también se ven afectados por la falta de transparencia, dicen algunos defensores de los consumidores. Todos tenemos muchos puntajes crediticios, cada uno calculado de manera diferente, y es difícil saber qué puntaje usa un prestamista determinado, aunque saberlo podría ayudarnos a establecer ese puntaje.

Peor aún, los consumidores no pueden disputar un puntaje crediticio directamente, aunque los datos del informe crediticio detrás de los puntajes a menudo tienen errores. Alrededor de un tercio de los casi 6,000 voluntarios de un estudio reciente de CR hallaron errores en su informe crediticio.

Para Williams, establecer crédito tuvo un impacto duradero. Varios años después de comprar su casa y encontrar su equilibrio financiero, abrió un negocio de atención médica domiciliaria que, según dice, ahora emplea a 60 personas y atiende a más de 100 personas mayores confinadas en sus hogares. “Tengo la suerte de poder hacer este trabajo y recibir la ayuda que recibí”, dice Williams.

Aquí hay algunas formas en las que los puntajes crediticios pueden socavar tu futuro financiero y 11 consejos para solucionarlos.

Problema: falta de historial de crédito = baja puntuación

Es una paradoja del crédito: necesitas crédito para generar crédito, dice Bill Hardekopf, analista sénior de la industria en CardRates.com, una empresa que evalúa las ofertas de las tarjetas de crédito. Esto puede ser un desafío en las comunidades de color en particular, dice. El Urban Institute descubrió que el 32% de los afroamericanos frente al 18% de los blancos no tenían suficiente información en sus informes crediticios para generar un puntaje.

Una forma de desarrollar un historial es abrir una cuenta corriente o una cuenta de ahorros. Sin embargo, eso puede ser más fácil decirlo que hacerlo: un informe de 2020 de Morgan Stanley sobre la desigualdad en la propiedad de vivienda halló que hay una mayor “escasez de sucursales” comerciales en comunidades con poblaciones diversas. Las normas de depósito mínimo y las altas tarifas de las cuentas corrientes pueden ser otros elementos desalentadores.

Ten en cuenta que, incluso si tienes un historial crediticio, este puede volverse “obsoleto” si no continúas usando el crédito con regularidad. “Eso se debe a que algunos de los algoritmos de puntuación tratan el uso reciente del crédito como un factor positivo para calcular tu puntaje”, dice Hardekopf. En algunos casos, los emisores de tarjetas de crédito pueden cerrar cuentas inactivas y tu puntaje crediticio puede verse afectado.

Cómo acumular crédito rápido

Solución 1

Abre una cuenta bancaria, luego obtén un préstamo realmente pequeño y realiza pagos mensuales. Así es como Williams aumentó su crédito. Obtuvo varios préstamos pequeños de un programa de préstamos para establecer crédito que no requiere un puntaje crediticio y que se ofrece en Hope Credit Union, que atiende a comunidades económicamente desfavorecidas en el sur. Williams pagó los préstamos y mejoró drásticamente su puntaje crediticio.

Es posible que puedas obtener un préstamo con mayor facilidad en una cooperativa de crédito que en un banco, dice Felicia Lyles, vicepresidente sénior de Hope. Esto se debe a que las cooperativas de crédito son organizaciones sin fines de lucro, propiedad de sus miembros y, a menudo, ofrecen mejores condiciones. Las cooperativas de crédito también pueden permitirte usar tu cheque de pago para asegurar el préstamo para establecer un historial de pagos, por ejemplo.

Solución 2

Solicita una tarjeta de crédito asegurada. Este es un tipo de tarjeta de crédito que debes respaldar con un depósito en efectivo. La cantidad que ingresas se convierte en tu límite de crédito. Al usar la tarjeta y pagarla con el tiempo, comenzarás a establecer tu historial y mejorar tu puntaje, dice Hardekopf. Verifica que el banco o la cooperativa de crédito que respalda la tarjeta informe tu actividad de pago a las 3 agencias de crédito. Conoce los términos y condiciones. Y no te registres para obtener una tarjeta publicitada en supermercados u otras tiendas; esas tarjetas pueden tener tarifas elevadas.

Solución 3

Pídele a un familiar o amigo de confianza con buen crédito que te agregue como usuario en su tarjeta de crédito. La deuda pagada en la tarjeta aparecerá en tu informe crediticio y ayudará a tu puntaje, dice Hardekopf. Pero realiza este movimiento solo con personas en las que confías y con las que tienes una relación financiera existente, porque si se retrasan o no cumplen con un pago, puede afectar tanto tu puntaje como el de ellos.

Solución 4

Suscríbete a Experian Boost gratis para que tus pagos puntuales de servicios públicos, celulares e incluso de Netflix se contabilicen en tu puntaje crediticio. Haz que tu alquiler también cuente, inscribiéndote junto con tu arrendador, en un servicio como RentTrack o PayYourRent. Por una tarifa, estos programas vinculan tu cuenta bancaria con tu informe crediticio para capturar tipos de pago de facturas no tradicionales. Son indicadores de que un consumidor que es “invisible al crédito” o que tiene un historial crediticio reducido puede administrar el crédito de manera responsable, dice Francis Creighton, presidente y director ejecutivo de la Consumer Data Industry Association, el grupo comercial que representa a las agencias de informes crediticios.

Visita experian.com para registrarte en Experian Boost. Aunque el programa “podría aumentar tu puntaje solo algunos puntos”, dice Hardekopf, eso podría ser suficiente para cambiar tus calificaciones de “regular” a “bueno”.

Problema: Demasiados puntajes

Equifax, TransUnion y Experian ganan dinero vendiendo puntajes basados en modelos desarrollados por FICO y VantageScore a bancos, aseguradoras, empresas de tarjetas de crédito e incluso a empleadores y empresas de marketing. Es por eso que no tienes uno, sino muchos puntajes crediticios, cada uno de ellos diseñado para evaluar el riesgo para estas diversas empresas.

Por ejemplo, cuando solicitas una hipoteca, es más probable que tu prestamista utilice FICO 2, 4 o 5. No obstante, muchos consumidores se sorprenden al saber que esos puntajes hipotecarios suelen ser más bajos que otros puntajes crediticios, dice Ejaz de CR.

Esto se debe a que los pagos puntuales pesan más en los puntajes hipotecarios FICO que en FICO 8 o puntajes similares, que utilizan los prestamistas de automóviles y las empresas de tarjetas de crédito.

Cómo manejar multiples puntajes de crédito

Solución 5

Si estás buscando un préstamo, pregúntale al prestamista qué puntaje VantageScore o FICO utiliza. Luego, averigua cómo te desempeñas en ese puntaje. (Visita myFico para conocer tu puntaje FICO o a un tercero como American Express o NerdWallet para conocer tu VantageScore. Es posible que debas pagar para saber los puntajes: $30 por el plan de suscripción avanzado de FICO, que te permite ver los puntajes de las tres agencias).

Si puedes aprender los factores principales que considera un puntaje, es posible que puedas aumentarlo, dice Hardekopf. Por ejemplo, podrías pagar la deuda de la tarjeta de crédito para mejorar tu relación de deuda a crédito, lo que probablemente mejorará algunos puntajes.

Solución 6

Verifica tu informe crediticio y disputa cualquier error que encuentres. Obtén tu informe crediticio de forma gratuita en AnnualCreditReport.com y léelo atentamente. Todos los puntajes crediticios pueden beneficiarse de la eliminación de elementos negativos incorrectos, dice Ejaz.

En un estudio reciente de CR, del 34% de los voluntarios que encontraron errores, el 11% dijo que estaban relacionados con deudas que no tenían o que ya habían pagado, o con pagos que se informaron incorrectamente como atrasados o no realizados.

Disputa los errores por escrito, enviando una carta certificada con evidencia de respaldo a cada una de las 3 grandes agencias de crédito. Tienen unos 30 días para responder.

Solución 7

Paga la deuda de la tarjeta de crédito de modo que no utilices más del 30% de tu crédito disponible. Todos los puntajes crediticios responden a los mismos buenos hábitos y a los prestamistas les gusta ver que tienes crédito disponible, pero que no lo usas mucho, dice Bruce McClary, vicepresidente sénior de la Fundación Nacional para el Asesoramiento Crediticio (National Foundation for Credit Counseling, NFCC), una organización que ayuda a los consumidores a mejorar su perfil financiero. Reducir la carga de la deuda casi siempre ayudará a los puntajes.

Problema: errores pequeños causan grandes problemas

Las deudas vencidas de 30 días o más pueden devastar tu historial y tu puntaje crediticio, y el impacto puede ser duradero.

Patricia L. de Allen, Texas (quien pidió que se ocultara su apellido), descubrió que su puntaje crediticio se desplomó más de 140 puntos después de que una factura de electricidad de menos de $100 no se pagara porque la enviaron a la dirección incorrecta. La factura se envió a cobros, lo que ella descubrió cuando un servicio de monitoreo de crédito que utiliza le alertó sobre el puntaje más bajo.

Para entonces, ya era demasiado tarde. “Las agencias de cobro deben notificarte antes de que se incluya un elemento en tu informe crediticio”, dice.

Algo similar le sucedió a Robin Hennessy del panel de consumidores de CR. Ella dice que su puntaje “excepcional” cayó 100 puntos después de un solo pago que no se realizó en una tarjeta de crédito. El error todavía persiste en su informe, a pesar de que sucedió hace 3 años.

De hecho, tales problemas de pago pueden permanecer en tu informe por 7 años, un período establecido en la Ley Federal de Informe Imparcial de Crédito (Fair Credit Reporting Act, FCRA) de 1970. No obstante, eso es “arbitrario”, dice Wu en el National Consumer Law Center. Ella dice que Suecia y Alemania conservan los elementos negativos en los informes crediticios durante 3 o 4 años. Hacer lo mismo en los Estados Unidos podría “minimizar el aspecto del círculo vicioso de los puntajes crediticios bajos”, dice.

Cómo mejorar tu puntaje de crédito

Solución 8

Paga las deudas en cobranza lo antes posible. Las deudas en cobranza se tratan de manera diferente a los pagos atrasados y, una vez que se pagan, la mayoría de los sistemas de puntuación crediticia no las incluirán en su cálculo ni tendrán tanto peso, dice McClary. Si estás negociando con un cobrador de deudas, solicita que se elimine el aviso de tu informe una vez que pagues la deuda. El cobrador puede hacerlo. “No hay ninguna ley que diga que la agencia de cobranzas debe reportarlo”, dice.

Solución 9

Cuando busques un préstamo hipotecario, hazlo en un mes. Cada vez que un prestamista hipotecario busca tu crédito, lo que se denomina “hard pull”, afecta tu puntaje en algunos puntos por uno o dos años, dice McClary. Las agencias de informes crediticios generalmente consolidan búsquedas similares para las hipotecas, por lo cual una buena regla general es hacer tus búsquedas comparativas dentro de los 30 días.

Solución 10

También ten cuidado al buscar tarjetas de crédito. Irónicamente, los potenciales prestamistas “no quieren ver que estás buscando crédito”, dice McClary, porque parece que has tenido problemas financieros. Por lo tanto, no solicites una tarjeta a menos que estés seguro de que calificas y te hayas decidido por una tarjeta que deseas, dice.

Solución 11

Evita cerrar cuentas de crédito no utilizadas. Puedes suponer que no hay motivo para no cancelar una tarjeta que nunca usas. Pero hacerlo podría reducir tu puntaje, si cambia tu proporción de deuda a crédito, dice McClary. Eso es lo que le sucedió a Terry Wilson, que vivía en Pensilvania cuando el banco cerró una cuenta Capital One que ya no usaba. “La pérdida de una línea de crédito de $15,000 hundió mi puntaje crediticio”, dice.

Excepción: puede tener sentido cerrar una tarjeta con una tarifa anual alta o si hacerlo te ayudará a controlar los gastos.