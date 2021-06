Miami va a tener las torres gemelas residenciales frente al mar más altas de Estados Unidos

¿Crees que Edgewater es lo suficientemente denso? Pues espera. En este barrio frente a la bahía están previstas las torres gemelas residenciales más altas del país frente al mar.

Aria Reserve también contará con un servicio único entre los condominios de Miami: un putting green.

El proyecto tendrá dos torres de 62 pisos con un total de 782 unidades, dijo el co-director de Melo Group Martín Melo. El promotor del proyecto, Melo Group, con sede en Edgewater, puso en marcha la preventa del proyecto de cinco acres en 700 NE 24th St. en junio.

Los residentes también pueden nadar en una piscina olímpica, jugar al tenis y relajarse en un spa, parte del área de recreación de dos acres.

Los precios comienzan a partir de $750,000 por una unidad de 1,200 pies cuadrados de un dormitorio y dos baños con un estudio.

La construcción de la Torre Sur, con 391 unidades, comenzará a principios de 2022 y se prevé que finalice en 2024.

Ana Bozovic, fundadora de la firma de corretaje y consultoría Analytics Miami, calculó un aumento interanual del 240% para las unidades de condominio con precios entre $750,000 y $999,999 al comparar el primer semestre de 2020 (durante el cierre) con el mismo periodo de 2021, según los datos del Multiple Listing Service. Es el mayor aumento de las ventas en ese punto de precio desde 2015, dijo.

“Este es el tipo de proyecto que está dando cabida a los recién llegados que vienen a Miami. Esto es para la gente de tecnología que viene de la Ciudad de Nueva York y de California”, dijo Bozovic. “Está desplazando a gente por el precio, [pero] este proyecto es un símbolo de hacia dónde se dirige Miami. Estos condominios están dirigidos a personas que planean vivir en Miami a largo plazo”.

Edgewater, que abarca el frente de la bahía desde Northeast 15th Street hasta la Julia Tuttle Causeway, es conocido por su proximidad al distrito de las artes y el entretenimiento, Wynwood, Midtown y el Metrorail de Miami. El barrio alberga a unos 7,600 residentes, un 30% más desde el año 2000, según los datos del Censo de Estados Unidos y el informe demográfico de 2018 del Greater Downtown Miami de la Miami Downtown Development Authority.

La ya densa zona cuenta con una variedad de edificios boutique y rascacielos, en parte gracias a los pioneros de la zona, el Melo Group. La firma tiene 10 edificios residenciales en el vecindario, incluyendo el llamado Aria on the Bay. Además de Aria Reserve, tiene otro en preparación: un par de edificios de 15 pisos en la esquina de Second Avenue y Northeast 22nd Street.

“Aria Reserve es muy especial”, dijo Melo. “Es como un buen vino que guardas para una ocasión especial. Ahora es el momento de sacarlo, porque hay gente que puede pagarlo”.

Hay más proyectos en camino para el barrio, incluyendo uno de 400 unidades de Kushner Companies y un condominio de 322 unidades del Grupo T&C. Aunque muchos promotores están adquiriendo solares vacíos, algunos están comprando edificios existentes y desalojando a los inquilinos para mejorarlos, como Aimco/AIR con su Hamilton on the Bay.

Los cambios en el barrio ejemplifican la lucha de Miami por ofrecer y mantener viviendas para todos los residentes. Los residentes cercanos al núcleo urbano siguen siendo desplazados por los precios en los barrios en evolución y cada vez más deseables. Muchos optan por Homestead o por barrios en el Condado de Broward para obtener más espacio a menor coste.