El enorme proyecto de Moishe Mana en Wynwood muestra pequeños destellos de vida

El proyecto largo tiempo inactivo del multimillonario Moishe Mana Mana Wynwood –un proyecto de 23.5 acres en el extremo oeste del vecindario que serviría como centro de comercio entre China y América Latina, así como un enorme centro de arte y entretenimiento– está mostrando pequeños destellos de vida.

Sidewalk Labs, la empresa de innovación urbana con sede en Nueva York que ayuda a los promotores a crear comunidades preparadas para el futuro mediante el uso de la tecnología, la energía solar, la energía térmica y las soluciones centralizadas de eliminación de residuos, fue contratada por Mana Common como consultora para ayudar a diseñar la infraestructura del enorme desarrollo.

Sidewalk Labs es propiedad de Alphabet Inc, el conglomerado multinacional que también es dueño de Google. La empresa trabaja actualmente en proyectos en San Francisco (reconvirtiendo la antigua central eléctrica en una comunidad residencial), Las Vegas (un desarrollo de uso mixto de 300 acres sin estacionamiento) y la zona de Portland/Vancouver (transformando un antiguo emplazamiento industrial de 180 acres en una comunidad de uso mixto).

La primera tarea de la empresa consistirá en un trabajo de exploración y asesoramiento para Mana Wynwood, utilizando tecnología propia de inteligencia artificial para trazar la planificación general, estratificar diferentes tipos de edificios en el proyecto, explorar opciones de energía con las menores emisiones de efecto invernadero, considerar los sistemas de gestión de residuos más eficientes, crear mejores diseños de desarrollo inmobiliario y estudiar los patrones de flujo de tráfico y las posibilidades de estacionamiento.

Sidewalk Labs, fundado en 2015, actuará como equipo asesor de desarrollo para Mana Wynwood hasta mediados de otoño.

“Estamos muy emocionados de trabajar en Mana Common”, dijo Alison Novak, directora de Desarrollo Urbano de Sidewalk Labs. “Nuestro énfasis está en la resiliencia ambiental y en elevar la calidad de vida de los residentes. Hablamos con nuestros clientes para alinear nuestros objetivos. Sabemos que quieren hacer una comunidad de uso mixto en un terreno que ya poseen, pero no saben cómo hacerlo”.

“Mucha gente viene con grandes ideas, pero nosotros nos encargamos de crear un plan de ejecución paso a paso que también sea fiscalmente responsable”, dijo Novak. “Puede tratarse de cualquier cosa, desde ‘¿Cuál es la viabilidad financiera de construir un vecindario totalmente de madera?’ hasta cosas como el estacionamiento, la creación de riqueza y la escorrentía”.

A toda velocidad, por fin

En un correo electrónico al Herald, Mana, que fue un abierto crítico del presidente Trump y culpó a su retórica de “América primero” por debilitar la participación extranjera en el centro de comercio, declaró que el desarrollo puede ahora proceder a un ritmo más rápido.

“Ahora que tenemos una nueva administración presidencial en el cargo, estamos avanzando a toda velocidad con nuestros planes para crear un centro de comercio internacional”, escribió Mana. “Creemos que esto es compatible con el estatus de Wynwood como Distrito de Artes y Entretenimiento, con comercio internacional durante el día y entretenimiento por la noche y los fines de semana”.

Una larga espera

La noticia marca el esperado primer paso de bebé en el desarrollo de un gigantesco proyecto anunciado inicialmente en 2015 que prometía traer empleos, oportunidades y los tan necesarios parques y espacios verdes a Wynwood cuando todavía estaba en plena transformación en un barrio de moda y una atracción turística. Mana es el mayor propietario de terrenos en el vecindario.

Un render de 2016 de los planos conceptuales de Mana Commons en la zona este del megaproyecto Mana Wynwood Zyscovich Architects

Pero aparte del Mana Wynwood Convention Center, un gran espacio que ha acogido varios eventos (el más reciente fue la conferencia sobre criptomonedas de Miami), las propiedades de Mana en Wynwood permanecen en gran parte vacías, como aparcamientos o almacenes cerrados.

En 2016, la ciudad de Miami concedió a Mana un Plan de Área Especial (SAP) que incluía la posibilidad de construir torres de 24 pisos –el doble de las restricciones de altura máxima de Wynwood– en el borde oeste de su propiedad, cerca de la I-95. El plan también permite un desarrollo de 10 millones de pies cuadrados, superando el límite de Wynwood de 2.5 millones.

Sin embargo, el plan incluía algunos requisitos, como la promesa de Mana de enterrar las líneas eléctricas aéreas que atraviesan su propiedad en un plazo de cinco años o de hacer frente a una cuota de $7.2 millones para ayudar a reforzar la infraestructura de Wynwood. El plan también exigía a Mana el pago de $10 millones en concepto de comisiones de impacto para beneficiar a Wynwood y Overtown.

Debido a las medidas de emergencia pública ordenadas por el estado desde entonces –incluyendo el virus del Zika y la pandemia del COVID– los plazos para ambos pagos se postergaron. Mana no ha pagado los fondos ni ha enterrado las líneas eléctricas en su propiedad.

Este render de 2016 muestra la visión del empresario Moishe Mana de una miniciudad en Wynwood centrada en la cultura y el comercio entre América Latina y Asia. MOISHE MANA

“La noticia de Sidewalk Labs es emocionante”, dijo Albert García, presidente y cofundador del Wynwood Business Improvement District. “Llevamos mucho tiempo esperando no solo palabras, sino acciones reales y el desarrollo de Mana Wynwood. Sabemos que es un sitio enorme y no esperamos que se desarrolle de la noche a la mañana. Pero creo que todos tienen la esperanza de que esta nueva asociación acelere los plazos. Todos han escuchado hablar de la visión y el compromiso de Mana. Ahora quieren ver acciones”.

Según García, más de un millón y medio de pies cuadrados de espacio se han desarrollado o están en construcción desde el SAP de Mana, incluyendo importantes proyectos de The Related Group, Marriott y Kushner Companies. Pero la mayoría de esos proyectos se encuentran al este de la NW Second Ave, dividiendo el vecindario en dos partes mientras las propiedades de Mana permanecen inactivas.

Mana se ha enfrentado a menudo a las críticas por la lentitud con la que se han materializado sus proyectos locales. La renovación de Flagler Street, en el centro de Miami, donde posee propiedades por valor de $350 millones, que llevaba mucho tiempo paralizada, se puso finalmente en marcha en mayo.

Pero Mana dijo que el tamaño de su proyecto propuesto para Wynwood debe hacerse con cuidado para que se haga bien, y eso lleva tiempo.

“Miami necesita un Distrito de Artes y Entretenimiento permanente, no más desarrollos sin sentido y construcciones de rascacielos”, escribió. “Construimos pensando en las necesidades de Miami, no en las de los promotores inmobiliarios. Nuestros proyectos respetan el corazón y el alma del vecindario, y no vale la pena apresurar ese proceso”.