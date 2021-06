Internet dice que esta es la playa favorita en la Florida. No está en Miami

Según un portal digital de reserva de vacaciones, Siesta Key Beach es la playa más popular de la Florida.

Miami está orgullosa de sus playas, pero la internet dice que otras playas de la Florida son mejores.

Holidu.com, un portal digital de búsqueda y reservación de alquileres vacacionales, analizó más de 30,000 búsquedas en Google para dar con las 10 playas más populares de la Florida. Y a pesar de los cambios estacionales, el aroma embriagador de la hierba y la promesa de no aplicar la prohibición de la venta de alcohol después de las 2 a.m., Miami Beach no fue una de ellas.

Y antes que se rían, los condados Broward, Palm Beach y los Cayos: Ustedes tampoco estaban en la lista. Aunque Holidu informó recientemente que los vacacionistas sí acosan cibernéticamente a estas pequeñas localidades de los Cayos de la Florida.

La playa que encabeza la lista de deseos de todo el mundo es Siesta Key. (Nota: si crees que esto forma parte de los Cayos de la Florida, no eres de por aquí. Está al otro lado del estado, cerca de Sarasota.)

Esto es lo que Holidu dijo sobre Siesta Key: “Conocida sobre todo por sus relucientes aguas turquesas y su arena blanca y fina, es la primera parada ideal para sumergirte en tus vacaciones de verano. Date un chapuzón en sus cálidas aguas o explora sus animados clubes y extravagantes cafeterías. Incluso puedes tener suerte y tropezar con un concurso de escultores de arena profesionales”.

El resto de las 10 primeras muestra que las playas del Golfo de México son donde la gente quiere ir. Todas las 10 primeras están en el lado del Golfo: Andrews State Park Beach en Panama City; Henderson Beach State Park en Destin; Coquina Beach en Bradenton; Clearwater Beach; Pensacola Beach; Grayton Beach State Park entre Panama City Beach y Destin; Navarre Beach Marine Park en Santa Rosa Island; Caladesi Island State Park Beach; St.

No se mencionó la playa de St. Pete, que fue nombrada una de las mejores playas del país por Tripadvisor.

Clearwater Beach se encuentra entre las 10 playas más populares de la Florida en un análisis de búsquedas en Google realizado por Holidu.com.

Este resort de los Cayos de la Florida es uno de los mejores del mundo, según Condé Nast Traveler

Hoteles de Cayo Hueso y uno en Sunny Isles Beach figuran en la lista de los mejores de Tripadvisor