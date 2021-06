Los nuevos propietarios de este bar de Miami no creían que fueran a sobrevivir a 2020. Pero los lugareños se presentaron

Kim Murdock y su hijo, Patrick Murdock Jr., trabajan en su bar The Mighty en el barrio de Silver Bluff de Miami. Los Murdock compraron el bar del vecindario, que se ha convertido en local popular entre la gente de la zona desde hace años. mocner@miamiherald.com

Cuando la gente del lugar se enteró que la fundadora de Tavern in the Grove, Kim Murdock, se estaba haciendo cargo de otro popular bar, se presentaron con regalos.

Eran algo más que adornos para el renovado bar de cerveza artesanal del barrio, The Mighty. Era una muestra de apoyo a una original de Miami que ha ido ganando adeptos a lo largo de las últimas tres décadas. Y ahora empezaba en un nuevo lugar en el peor momento posible: comprando el bar una semana antes del comienzo de la pandemia.

Olav Smit, que le compró Tavern in the Grove en 1995, trajo una cuña de la barra original de Tavern, junto con la campana que ella y su marido encontraron en un viaje a Londres, la cual hacían sonar cuando alguien dejaba una buena propina.

Otro cliente trajo un guante de béisbol, que era del difunto marido de Murdock, Pat, que jugaba en una liga de softball de bares que se organizó en la taberna. Se lo dio a Patrick Jr., quien atendía el bar, y está expuesto en una estantería.

Y los bomberos de Miami, una hermandad que la adoptó como familia después que Pat Murdock muriera en el trabajo a causa de una rara enfermedad cardíaca, le dijeron que hiciera sitio a los recuerdos de los bomberos. Hace poco más de un año que Murdock compró este bar, que empieza a sentirse como un segundo hogar.

“Me siento muy a gusto aquí”, dijo. “Este lugar tiene nuestra personalidad. Es cálido, acogedor. A la gente le gusta ir adonde la conocen”.

De tabernera a pastelera

Murdock, quien creció en el barrio de este bar, tiene la habilidad de crear lugares que los lugareños adoran.

Comensales visitan The Mighty. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

En 1987, cuando solo tenía 21 años, compró un bar en decadencia en Coconut Grove con la ayuda de un préstamo de segunda hipoteca de $25,000 de sus padres, y lo convirtió en Tavern in the Grove. Se convirtió en un sitio de encuentro instantáneo para la gente de la zona, un tercer lugar: no el hogar, no el trabajo, el Starbucks original.

Allí conoció a su ahora difunto marido, mientras repartía folletos para su bar. Juntos abrieron varios negocios, desde una peluquería canina hasta uno de los primeros camiones de comida de Miami, Mangia Mia, que cocinaba las recetas italianas de su madre y su abuela.

Después que su marido falleció de un infarto, Murdock puso en marcha otro negocio que le dio un propósito, y Miami tuvo otra joya.

Puso el dinero para ayudar a un joven bombero, amigo y compañero de trabajo de su difunto marido, para abrir Fireman Derek’s Bake Shop. Ella y Derek Kaplan convirtieron un pequeño local en Wynwood en un favorito de los vecinos y un destino turístico gracias a una página de Instagram que hace agua la boca.

Después de ver crecer la tienda y ampliarse en Coconut Grove, vendió su participación en la pastelería en marzo de 2019. Consideró una jubilación anticipada, pero eso no duró mucho.

“Supe de inmediato que quería abrir otro bar”, dijo. “Fue una gran parte de mi vida”.

Cambios en un favorito

Murdock recordaba los grupos sociales que había creado en la taberna. Y al igual que su padre, antiguo propietario de un bar, había hecho con ella, se asoció con su hijo, Patrick Jr., para comprar The Mighty.

Kim Murdock trabaja en su bar The Mighty en el barrio de Silver Bluff de Miami. Murdock compró The Mighty justo antes de que empezara la pandemia. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

“Todas las historias de mi infancia tenían que ver con la Tavern”, dijo Patrick.

El anterior propietario, Ryan Brooks, había convertido el local, situado junto a una tienda de bicicletas, en una cervecería artesanal, un lugar tranquilo para la gente del barrio que apreciaba un lugar discreto con cerveza artesanal de todo el mundo.

El momento no fue el ideal. Murdock y su hijo se hicieron cargo de The Mighty una semana antes que se ordenara el cierre de los restaurantes para frenar la propagación del coronavirus.

Esas dos semanas les dieron tiempo para planificar. Reconocieron que la gente no cenaría adentro durante un tiempo, así que renovaron todo el menú. Los cocteles para llevar sustituyeron a la cerveza artesanal de barril. Las emparedados de pollo, hamburguesas y tacos se convirtieron en el corazón del menú.

Patrick Murdock Jr. es la tercera generación de propietarios de bares después de que él y su madre se hicieran cargo de The Mighty. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

Y Patrick, graduado de Mercadotecnia en la Universidad de Miami, aumento su presencia en Instagram, al igual que en Fireman Derek’s. Cocteles, bellamente iluminados y con sandwiches de pollo crujiente, que sacudieron a los ansiosos usuarios.

“Intentamos hacer algo realmente bueno que la gente quisiera”, dijo.

Un nuevo sitio para la gente del lugar

Los lugareños los encontraron. Los clientes a quienes Kim Murdock había atendido en Tavern in the Grove a sus veintitantos años la buscaron en el nuevo local. Trajeron consigo historias del centro social que ella ayudó a crear.

“Quieres saber que vas a ver a alguien que conoces, para tener esa experiencia local. Este barrio lo necesita”, dijo.

Cuando los casos de COVID-19 descendieron y se permitió la reapertura de los restaurantes de Miami, esos clientes volvieron a sentarse en el bar. Vinieron con sus novias y esposas. Algunos vinieron a compartir una cerveza con sus hijos adultos y a compartir historias de los viejos tiempos.

Debbie Vega bebe una cerveza en The Mighty. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

Y algunos, como Smit, llevaron artículos para añadir un trozo de la vieja historia de Miami al nuevo local. Al poco tiempo, Smit, que también fundó The Grove Spot, se ofreció a gestionar el bar los lunes por la noche, simplemente porque echaba de menos el negocio.

Todavía hay más cosas por venir. Los jueves hay música en vivo. Los bomberos pagan siempre precios de hora feliz. Y el menú se ampliará a medida que vuelvan los comensales.

Sobre una de las puertas, Kim Murdock colgó un cuadro de un bombero que tenía a la entrada de su pastelería de Wynwood, un regalo del artista local Rey Jaffet. El bombero en silueta, con el número de placa 1063 en su casco –el número de placa de Pat– la hace sentir como en casa en este bar de barrio.

The Mighty

Lugar: 2224 SW 22 St., Miami

Más información: 305-570-4311. TheMightyMiami.com