Tu Tik Tok es aburrido. Tu Insta es feo. Actualiza tu contenido en estos divertidos lugares de Miami

Una familia de Perú se toma en agosto un selfie en Wynwood. Florida recibió 85.9 millones de turistas en los primeros nueve meses del 2016. AP

Si hay algo que sabemos de Miami es que a la gente le encanta hacerse fotos y videos. Todo el tiempo.

Sí, eso te incluye a ti. No discutas.

La mayoría de los mejores lugares para potenciar tu perfil de TikTok o Instagram te costarán. ¿Y si eres tacaño? Dirígete a la playa en un día soleado; es difícil hacer un mal video allí.

De otro modo, aquí tienes unos cuantos sitios para probar:

Una de las exposiciones digitales de Van Gogh

Ambas exposiciones inmersivas presentan obras digitalizadas del pintor holandés que se mueven y fluyen. Si no puedes hacer una buena foto aquí es que no te has esforzado lo suficiente.

“Van Gogh: The Immersive Experience”: Olympia Theater, 174 E Flagler St., Miami

“Beyond Van Gogh”: Ice Palace Studios, 1400 N Miami Ave., Miami

Wynwood Walls

El escenario fotográfico oficial de Miami ya no es gratuito, pero eso hace que esté mucho menos concurrido, así que ahora será más fácil hacerse una selfie sin que un montón de gente se meta en la foto.

2520 NW Second Ave., Miami

Superblue

Probablemente ya hayas visto los vídeos grabados en la nueva experiencia artística permanente de Miami.

1101 NW 23rd St, Miami

The Social Hub

The Social Hub El espacio del Brickell City Centre cuenta con 18 estaciones para que puedas hacerte fotos.

Brickell City Centre, 701 S Miami Ave., Miami; en el tercera piso del ala norte.

The Selfie Museum

The Selfie Museum cuenta con más de 25 estaciones fotográficas que incluyen las obligadas alas gigantescas y los emoticonos de caras felices. ¿Cómo resistirse?

179 NW 25th St., Miami.

Museum of Illusions

Este lugar de Lincoln Road ofrece ilusiones ópticas; es más difícil de lo que crees conseguir una buena foto aquí, así que lee nuestros consejos para aprovechar al máximo tu tiempo allí.

536 Lincoln Rd., Miami Beach

Womanish

El nuevo lugar para hacerse selfies en Wynwood abrirá sus puertas el 30 de junio y se centrará, según dice, en empoderar a las mujeres.

317 NW 28th St. Miami