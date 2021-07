Modelos de trajes de baño desfilaron en la pasarela de Miami Beach con cinta adhesiva

Cinta adhesiva. Tiene muchos usos: Proyectos escolares. Arreglos rápidos.

A veces incluso se utiliza en la moda. La cinta adhesiva de doble cara ha sido durante mucho tiempo un truco para quienes se atreven a llevar escotes pronunciados (véase el vestido de noche de Armani de la época de los 90 de JLo).

En la Paraiso Swim Week, la cinta adhesiva se utilizó por otra razón el sábado por la noche: como material.

El diseñador local Joel Álvarez envió a sus modelos al Faena Forum de Miami Beach con un tipo especial de adhesivo que funciona bien en la piel humana y no deja pegajoso una vez que se quita.

En Instagram se puede ver al llamado Rey de la Cinta Adhesiva haciendo algunos preparativos de última hora a las mujeres mientras están en la pasarela y el espectáculo está comenzando.

La cinta se coloca estratégicamente sobre sus partes más íntimas, naturalmente. Pero las creaciones estaban definitivamente en la categoría PG-13.

¿Impresionado? Si te apetece, puedes hacerte tu propio bikini, traje de una pieza o body con este material especial. Álvarez lo vende en línea por metros en BlackTapeProject.com.

Allí también puedes leer la historia de Álvarez, sobre cómo el nativo de Miami estaba en su punto más bajo en 2008, viviendo en su coche, cuando encontró una caja en la casa de su difunto abuelo. Estaba llena de dinero.

Álvarez pronto pagó algunas deudas; con los últimos $1,500, compró una cámara y cumplió su sueño de convertirse en fotógrafo.

Como novato en el mundo de la fotografía, cuenta que una vez una modelo le pidió que la vistiera con cinta eléctrica y eso despertó una idea. Un día de 2017, decidió vestir a Miss Puerto Rico para un evento benéfico con cinta metálica dorada enrollada alrededor de su cuerpo. El rápido video que publicó en Facebook de su look más que sexy casi rompe internet.

“Mis correos electrónicos, mensajes directos y teléfono estallaron con solicitudes de entrevistas de televisión y radio, artículos en medios de comunicación nacionales, así como revistas”, escribió. “Me quedé muy sorprendido y recuerdo que me pregunté: ‘¿Todo esto por el arte con la cinta? Desde ese momento he estado trabajando para mejorar los diseños con cinta adhesiva, al tiempo que he podido conocer a gente increíble a lo largo del camino”.