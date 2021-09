Cómo una cubanoamericana se reapropió del peor insulto a las lesbianas 

Al realizar una búsqueda de la palabra “tortillera” en Google, aparecen imágenes de mujeres cocinando tortillas. Si bien este es el significado que se le da en muchos países latinoamericanos, en Cuba tiene una connotación completamente distinta.

La palabra es uno de los peores insultos que se le puede decir a una mujer lesbiana en la isla caribeña, es “el más bajo de los adjetivos, un acoso callejero que azota el aire como un látigo cuya única intención es herir, dejando una cicatriz”, lee la descripción del libro que lleva el mismo nombre.

A través de “Tortillera: Poemarios” la escritora cubanoamericana Caridad Moro-Gronlier se convierte en la heroína de su propia historia al reapropiarse del término que por mucho tiempo la lastimó.

Luego de su divorcio con su exesposo, Moro-Gronlier solía llevar a su pequeño hijo a fiestas de cumpleaños sola, a pesar de tener novia. Fue entonces, cuando su retoño tenía 5 años, que decidió no esconderse más.

“Si yo no enseñaba un ejemplo lleno de orgullo por la vida que vivo, si no enseñaba a mi hijo que no importa a quién yo decidía amar, él iba a caer en patrones que quizás iban a afectar la relación entre nosotros”, comentó Moro-Gronlier sobre su decisión de compartir su preferencia sexual.

Acceso Miami Suscríbete gratis a nuestro newsletter para mantenerte informado de todas las noticias de inmigración, real estate, asuntos legales, negocios, cuidado médico, finanzas personales y diversión. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

“A veces uno hace por los hijos lo que no tiene el coraje para hacer por uno mismo”, agregó al explicar que el proceso sirvió para reclamar su identidad.

Su hijo ha roto con los patrones equívocos que establecen que “si ella es gay, el niño va a ser gay”, comentó la autora. En cambio, la experiencia le ha servido como ejemplo de solidaridad. El hoy joven de 18 años se convirtió en el presidente de la Alianza de Género y Sexualidad de su escuela, una organización que ofrece apoyo a la comunidad LGBTQ+, donde Moro-Gronlier también ofrece su apoyo.

En el poemario, la escritora comparte una cronología de historias que cuentan su viaje a través de su experiencia. Desde la marginalización que afrontó por parte de la cultura y su familia, hasta la aceptación que estos ahora demuestran a Moro-Gronlier y a su esposa, con quien está casada hace ocho años.

“Hoy día nadie tiene problemas con la realidad de que soy una mujer casada con una mujer”, compartió la también editora. “Hasta mi abuela. Ella no se refiere a mi pareja como ‘la esposa de mi nieta’, pero dice que es su nieta. Que es lo mismo, ¿no?”, dice riendo.

Esa misma actitud y energía le ha ganado un buen recibimiento a su poemario por parte de su audiencia. Según Melissa Johnson, el libro “es inquebrantablemente honesto, valiente y audaz”. La lectora comentó que “fue escrito por alguien que ha vivido la vida plena y profundamente, alguien cuya vida cambió porque estaba dispuesta a cambiarla”, agregó sobre el proceso transformativo que se comparte en la lectura.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Para conocer más sobre la historia de Moro-Gronlier, puede conseguir su poemario en este enlace.