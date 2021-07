El verano en Miami es terrible. Estas buenas ofertas en tratamientos de spa de lujo no lo son

Esta podrías ser tú, relajándote en uno de los mejores spas de Miami –en este caso mySpa en el InterContinental Miami– con una tarifa de descuento durante los Meses de los Spas en Miami.

El verano es la estación más estresante en el sur de LA Florida, con la lluvia y las inundaciones y el miedo casi constante a terminar en medio de un cono meteorológico impreciso.

El lado positivo son los meses de spa en Miami.

Una promoción de Miami Temptations de la Greater Miami Convention & Visitors Bureau, los Meses de los Spas en Miami, ofrece a los habitantes y visitantes hasta un 50% de descuento en tratamientos de spa en algunos de los spas más célebres de la zona en Miami y sus alrededores, como The Spa at the Mandarin Oriental y Remede Spa at St. Regis Bal Harbour Resort, ambos nombrados spas de cinco estrellas por Forbes a principios de este año.

Los spas ganadores de las cuatro estrellas de Forbes también ofrecen ofertas. Entre los que ofrecen descuentos están Lapis the Spa at Fontainebleau; The Ritz-Carlton Spa, Miami Beach; The Spa at Miami Beach Edition; Tierra Santa Healing House at Faena, Miami Beach; Aquanox Spa en Sunny Isles Beach; y The Spa at Carillon Wellness Resort, que ofrece una consulta de medicina tradicional china de una hora y un tratamiento de acupuntura por $199, entre otros tratamientos.

En Valmont, ganador de cuatro estrellas de Forbes por el Spa at the Setai, un tratamiento de spa también te da acceso a la playa de The Setai de lunes a jueves (le hemos echado el ojo al masaje Bali Fusion, $139 por 50 minutos o $199 por 80 minutos).

En Valmont for the Spa at the Setai, la compra de un tratamiento de spa también te da acceso a la playa de The Setai de lunes a jueves. Ken Hayden

Por supuesto, puedes elegir tu spa por ubicación. ¿Quieres quedarte en el norte de Miami-Dade? Visita ame Spa & Wellness Collective en el JW Marriott Miami Turnberry en Aventura, donde puedes reservar una variedad de masajes de 50 minutos por $139 (o derrochar y obtener el masaje de cuarzo caliente de 80 minutos por $199). ¿No quieres salir de Coral Gables? El Biltmore ofrece un tratamiento facial de verano por $139.

Algunos spas ofrecen acceso a las piscinas del hotel con su servicio, como mySpa en el InterContinental Miami (también recibes una copa de burbujas, como debe ser).

La promoción de los Meses de los Spas en Miami estará vigente hasta agosto.

Relájate en la sala de sal de ame Spa & Wellness Collective en Aventura.

Meses de los Spas en Miami

Cuándo: Julio-agosto

Lista completa de spas participantes: miamiandbeaches.com

Hoteles de Cayo Hueso y uno de Sunny Isles Beach figuran en la lista de los mejores de Tripadvisor